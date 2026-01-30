ČEZ zlevnil až o desítky procent fixované ceny energií, ceny snížila i konkurence

Energetická společnost ČEZ zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 procent, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. ČEZ o tom v pátek informoval v tiskové zprávě. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
Společnost tak podle tiskové zprávy reagovala na rostoucí zájem o fixované tarify. „Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci volili u plynu fixaci v 87 procentech případů,“ sdělil generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

ČEZ nyní nově nabízí fixované dodávky plynu na tři roky za 1060 Kč za megawatthodinu (MWh) včetně DPH. To znamená meziroční pokles o 40 procent. Meziročně o téměř 30 procent klesnou ceny také u dvouletého závazku, který bude za 1150 Kč za MWh s DPH. Roční fixace dodávek plynu pak bude stát 1240 Kč za MWh s DPH.

V současné době plyn od ČEZ odebírá přes 600 000 zákazníků, s podílem 22 procent na tuzemském trhu tak je mezi dodavateli plynu na druhém místě za innogy. „Jen za poslední rok přešlo k ČEZ Prodej téměř 158 000 klientů,“ podotkl Kadlec.

Společnost snížila také ceny některých fixovaných tarifů elektřiny pro nové klienty. Dodávky se závazkem na tři roky v nejběžnější sazbě D02 zlevnily o 149 korun na 3250 Kč za MWh s DPH. Cena elektřiny na jeden rok pak klesla o více než 130 korun na 3340 Kč za MWh včetně DPH.

Energie v posledních týdnech a měsících postupně zlevňují i konkurenční dodavatelé. Například E.ON zavedl nový digitální tarif, který počítá s plně elektronickým sjednáním a i správou smlouvy.

„V době, kde při pohledu na velkoobchodní trhy nečekáme rychlé a razantní zlevňování, dává smysl hledat úspory v samotném způsobu obsluhy. Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů,“ řekl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný. Podle podniku bude úspora digitálního tarifu v řádu stovek korun za MWh.

Většina dodavatelů zlevňovala na začátku letošního roku, případně před koncem toho loňského. Například Pražská energetika od listopadu zlevnila dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent. Společnost innogy od letošního února zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží o 15 procent, tedy zhruba o 280 korun za MWh. Na začátku roku zlevňovali dodávky pro zákazníky bez závazku také ČEZ a E.ON a někteří další dodavatelé.

