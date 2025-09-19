S konkrétnějším plánem, jak ČEZ ovládnout, přišel místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj by měl akcie od minoritních akcionářů vykoupit sám ČEZ. Odhaduje, že by ho to stálo asi 250 miliard korun. „To, co říká, dává smysl. Rozhodně je to zasazené do reálného kontextu. Na rozdíl od něj se spousta lidí k tématu vyjadřuje, aniž by byli schopní si dohledat základní informace, jak tento plán uskutečnit. Karel Havlíček naopak v tomto ohledu působí velice fundovaně,“ míní Petr Mojžíšek, člen představenstva spolku Minoritní akcionáři ČEZ.
Realistická je částka také podle šéfa analytiků investiční společnosti XTB Jiřího Tylečka.
Důvodem, proč se velkým firmám na burzu v Praze moc nechce, podle něj je, že Praha je zkrátka příliš malý trh.