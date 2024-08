ČEZ vydělal za půlrok přes 21 miliard korun, čistý zisk klesl o pět procent

ČEZ naopak navýšil svá původní očekávání na provozní zisk před odpisy (EBITDA), který v pololetí činil 69,2 miliardy korun. To znamená meziroční nárůst o 6,8 miliardy korun. Ve výsledku se projevilo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v ČR, které zatížily náklady společnosti v loňské první polovině roku částkou 11,1 miliardy korun. Vedení skupiny tak za celý rok nově očekává provozní zisk na úrovni 118 až 122 miliard korun. Původní odhady z kraje letošního roku byly 115 až 120 miliard korun.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první pololetí mírně předčily naše výchozí očekávání zejména díky vyššímu zisku z obchodování s komoditami, příznivým tržním podmínkám pro provoz elektráren a pokračující stabilizaci na energetických trzích. Proto jsme navýšili celoroční výhled provozního zisku před odpisy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jak dodal, budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. „V červenci došlo k dalšímu významnému milníku v rozvoji jaderné energetiky v České republice. Poté, co Evropská komise odsouhlasila veřejnou podporu pro nový jaderný blok v Dukovanech česká vláda rozhodla, že preferovaným dodavatelem nových jaderných bloků, se kterým má Skupina ČEZ jednat o smlouvě, je jihokorejská společnost KHNP,“ řekl Beneš.

Polostátní skupina v prvním pololetí také navýšila své investice. Do pořízení dlouhodobého majetku letos investovala zatím 20,5 miliardy korun, meziročně o 3,6 miliardy více. Podle společnosti rostou zejména investice do distribučních sítí, což je spojeno především s připojováním obnovitelných zdrojů. Spolu s tím stoupají také investice do jaderných a nových výrobních obnovitelných zdrojů.

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů ČEZ meziročně klesla o čtyři procenta. Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,1 terawatthodiny (TWh) elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám, výroba jaderných zdrojů o 0,7 TWh poklesla vlivem rozdílných harmonogramů plánovaných odstávek a disponibility jaderných elektráren. Výroba z emisních zdrojů pak zůstala stejná. Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce hlavně vlivem teplého počasí meziročně klesla o dvě procenta na 17 TWh.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V loňském roce vydělala 29,6 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o více než 63 procent. Hlavní příčinou byly mimořádné daně a odvody, na kterých podnik odvedl kolem 40 miliard Kč.