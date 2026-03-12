Energetická skupina ČEZ vydělala loni 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy.
Letos vstupuje společnost do přechodného stabilizačního období. Po bouřlivých letech energetické krize a rekordních zisků by se hospodaření mělo vrátit k předvídatelnějšímu, i když nižšímu normálu. Výsledky ČEZ za rok 2026 ovlivní masivní investice do jádra, plynárenství a také do nových bezemisních zdrojů.
ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň
Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily loni více než 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, což bylo nejvíce v historii. Oba temelínské bloky přecházejí na delší, 18měsíční palivový cyklus, uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Jádro je součástí prvního pilíře strategie společnosti, která počítá s přeměnou výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažením klimatické neutrality. Druhým pilířem je poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu, popsal Beneš.
Masivní investice do jádra a plynu
Rok 2026 bude pro ČEZ ve znamení příprav na největší zakázku v historii ČR – dostavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Pokračují přípravy s korejským partnerem KHNP a cílem je získat stavební povolení v roce 2027. Do stávajících bloků Dukovan a Temelína ČEZ investuje ročně kolem sedmi miliard Kč pro prodloužení jejich životnosti na šedesát let.
„Podepsali jsme smlouvu o prodeji podílu ve společnosti Elektrárna Dukovany II. Po prodeji podílu se společnost ČEZ bude podílet formou expertní podpory projektu, nemá však již vůči společnosti EDU II žádné závazky projekt financovat,“ potvrdil Beneš. Potvrdil, že se nevedou žádná jednání o prodeji zbývajícího podílu, který zůstává ve vlastnictví Skupiny.
ČEZ loni rozšířil počty dodavatelů jaderného paliva, první dodávka od Westinghouse již dorazila do ETE i EDU. Společnost loni také podepsala smlouvu o dodávkách přírodního uranu s kazašskou společností Kazatomprom, potvrdil Beneš.
ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy
ČEZ také zrychluje odklon od uhlí. Skupina dokončila prodej polských uhelných elektráren a souvisejících aktiv a odstranila tři uhelné bloky elektrárny Dětmarovice.
Teplo bude i bez uhlí. Dětmarovice na Karvinsku začnou spalovat biomasu
Klíčovým faktorem pro rok 2026 je konec platnosti daně z neočekávaných zisků (WFT). V roce 2024 ČEZ na této dani odvedl přes 30 miliard korun, za loňský rok se očekávají odvody v rozmezí 26 až 31 miliard Kč. Od letošního roku by tato zátěž měla zmizet, což by mělo výrazně pomoci čisté ziskovosti. Analytici a samotné vedení Skupiny naznačují pro rok 2026 mírné oživení čistého zisku právě díky absenci WFT.
Ceny elektřiny do budoucna
Spotřeba elektřiny v Evropské unii pokračuje v růstu, v loňském roce vzrostla o 0,8 procent, návrat poptávky po propadu v roce 2022 je však zatím pozvolný.
„Pozorujeme také první známky oživení v průmyslu, avšak dopad na poptávku zůstává omezený, protože výroba v energeticky náročných odvětvích nadále stagnuje,“ sdělil Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie ČEZ.
Poptávka v Česku roste rychleji než unijní průměr. „Za rok 2025 jsme zaznamenali nárůst spotřeby elektřiny a nebylo to pouze studenou zimou, ale také například instalací fotovoltaiky a tepelných čerpadel,“ uvedl Cyrani. Jak dodává, i do budoucna potáhne růst poptávky hlavně elektrifikace a rozvoj datových center.
Podle něj trh i na dále očekává dlouhodobě pokles cen elektřiny, na co by měly mít vliv instalace nových zdrojů OZE a pokles cen plynu. „Trhy zatím vidí situaci na Blízké východě jako krátkodobou a co se týče predikcí převládá dlouhodobý trend. Nicméně, jak dlouho bude konflikt trvat, se prozatím neví,“ dodal Cyrani.