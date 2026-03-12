ČEZ letos sází na jádro i nové zdroje, oznámilo vedení společnosti

Autor:
  11:48
Hlavní priority společnosti ČEZ se pro letošní rok točí kolem jádra. Firma plánuje z tohoto zdroje vyrobit až 30 terawatthodin elektřiny a hodlá efektivně podporovat výstavbu nových bloků v Dukovanech i prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně. Do modernizace distribučních sítí elektřiny a nových zapojení zákazníků plánuje investovat 18 miliard korun, informovalo vedení společnosti na bilanční tiskové konferenci.
Fotogalerie2

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci k výsledkům hospodaření (12. března 2026) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Energetická skupina ČEZ vydělala loni 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy.

Letos vstupuje společnost do přechodného stabilizačního období. Po bouřlivých letech energetické krize a rekordních zisků by se hospodaření mělo vrátit k předvídatelnějšímu, i když nižšímu normálu. Výsledky ČEZ za rok 2026 ovlivní masivní investice do jádra, plynárenství a také do nových bezemisních zdrojů.

ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily loni více než 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, což bylo nejvíce v historii. Oba temelínské bloky přecházejí na delší, 18měsíční palivový cyklus, uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jádro je součástí prvního pilíře strategie společnosti, která počítá s přeměnou výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažením klimatické neutrality. Druhým pilířem je poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu, popsal Beneš.

Masivní investice do jádra a plynu

​Rok 2026 bude pro ČEZ ve znamení příprav na největší zakázku v historii ČR – dostavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Pokračují přípravy s korejským partnerem KHNP a cílem je získat stavební povolení v roce 2027. Do stávajících bloků Dukovan a Temelína ČEZ investuje ročně kolem sedmi miliard Kč pro prodloužení jejich životnosti na šedesát let.

„Podepsali jsme smlouvu o prodeji podílu ve společnosti Elektrárna Dukovany II. Po prodeji podílu se společnost ČEZ bude podílet formou expertní podpory projektu, nemá však již vůči společnosti EDU II žádné závazky projekt financovat,“ potvrdil Beneš. Potvrdil, že se nevedou žádná jednání o prodeji zbývajícího podílu, který zůstává ve vlastnictví Skupiny.

ČEZ loni rozšířil počty dodavatelů jaderného paliva, první dodávka od Westinghouse již dorazila do ETE i EDU. Společnost loni také podepsala smlouvu o dodávkách přírodního uranu s kazašskou společností Kazatomprom, potvrdil Beneš.

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

ČEZ také zrychluje odklon od uhlí. Skupina dokončila prodej polských uhelných elektráren a souvisejících aktiv a odstranila tři uhelné bloky elektrárny Dětmarovice.

Teplo bude i bez uhlí. Dětmarovice na Karvinsku začnou spalovat biomasu

Klíčovým faktorem pro rok 2026 je konec platnosti daně z neočekávaných zisků (WFT). ​V roce 2024 ČEZ na této dani odvedl přes 30 miliard korun, za loňský rok se očekávají odvody v rozmezí 26 až 31 miliard Kč. ​Od letošního roku by tato zátěž měla zmizet, což by mělo výrazně pomoci čisté ziskovosti. ​Analytici a samotné vedení Skupiny naznačují pro rok 2026 mírné oživení čistého zisku právě díky absenci WFT.

Ceny elektřiny do budoucna

Spotřeba elektřiny v Evropské unii pokračuje v růstu, v loňském roce vzrostla o 0,8 procent, návrat poptávky po propadu v roce 2022 je však zatím pozvolný.

„Pozorujeme také první známky oživení v průmyslu, avšak dopad na poptávku zůstává omezený, protože výroba v energeticky náročných odvětvích nadále stagnuje,“ sdělil Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie ČEZ.

Poptávka v Česku roste rychleji než unijní průměr. „Za rok 2025 jsme zaznamenali nárůst spotřeby elektřiny a nebylo to pouze studenou zimou, ale také například instalací fotovoltaiky a tepelných čerpadel,“ uvedl Cyrani. Jak dodává, i do budoucna potáhne růst poptávky hlavně elektrifikace a rozvoj datových center.

Podle něj trh i na dále očekává dlouhodobě pokles cen elektřiny, na co by měly mít vliv instalace nových zdrojů OZE a pokles cen plynu. ​„Trhy zatím vidí situaci na Blízké východě jako krátkodobou a co se týče predikcí převládá dlouhodobý trend. Nicméně, jak dlouho bude konflikt trvat, se prozatím neví,“ dodal Cyrani.

Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Jak se vyhnout Blízkému východu. Aerolinky Cathay nabídly spoj za 580 tisíc korun

Letoun společnosti Cathay Pacific pojíždí na letištní ploše mezinárodního...

Konflikt v Íránu způsobuje dramatický nárůst poptávky po letenkách asijských dopravců, kteří nemají přímé spojení přes Perský záliv. Ceny letenek tak rostou nebývalým tempem. Hongkongský dopravce...

12. března 2026  12:28

ČEZ letos sází na jádro i nové zdroje, oznámilo vedení společnosti

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci k...

Hlavní priority společnosti ČEZ se pro letošní rok točí kolem jádra. Firma plánuje z tohoto zdroje vyrobit až 30 terawatthodin elektřiny a hodlá efektivně podporovat výstavbu nových bloků v...

12. března 2026  11:48

Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného

ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v...

12. března 2026  11:14

Piloti Lufthansy stávkují za vyšší platy. Na dva dny se naruší spojení s Prahou

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Piloti německé letecké společnosti Lufthansa minutu po půlnoci zahájili dvoudenní stávku za lepší platy a důchody. Zrušena kvůli ní byla i řada spojů mezi Prahou na jedné a Mnichovem a Frankfurtem...

12. března 2026  9:36

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

Premium
ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026,  aktualizováno  9:06

ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

ilustrační snímek

Čistý zisk společnosti ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliardy Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly vyšší odpisy za nákup distribuční firmy plynu GasNet a její začlenění do Skupiny. Dalším důvodem se...

12. března 2026

Vícepráce jako standard? Správa železnic stopla uzavírání dodatků

Stavba železnice

Dodatečných 680 tisíc korun na takzvanou změnu závazku ze smlouvy pro vytvoření projektové dokumentace na modernizaci železniční trati z Plzně do Stodu. Konkrétně jde u této zakázky už o desátý...

12. března 2026

S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon

Pohled na tankery v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (3. března 2026)

Blokáda Hormuzského průlivu komplikuje dodávky ropy do celého světa. Situace by ale mohla být ještě vážnější, pokud by v provozu nebyly dva ropovody vedoucí přes Saúdskou Arábii a Spojené arabské...

11. března 2026

Schválení rozpočtu rozváže vládě ruce, poroste tempo zadlužení, míní analytici

ilustrační snímek

Schválení státního rozpočtu ukončí letošní rozpočtové provizorium a uvolní ruce vládě ke zvýšení výdajů a k naplnění vlastních priorit. Shodli se na tom oslovení analytici. Zároveň ale upozornili, že...

11. března 2026  19:20

Mezi nové dolarové miliardáře se dostali Beyoncé či Federer. Podívejte se, kdo ještě

Vystoupení zpěvačky Beyoncé v poločase utkání NFL mezi Houstonem a Baltimore.

Americká zpěvačka Beyoncé se poprvé objevila v žebříčku dolarových miliardářů časopisu Forbes. Interpretka, vlastním jménem Beyoncé Knowlesová-Carterová a někdejší členka skupiny Destiny’s Child,...

11. března 2026  19:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krize na Blízkém východě není důvodem ke zrušení sankcí proti Moskvě, míní G7

Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026)

Aktuální situace na Blízkém východě ani její dopady na ropný trh v žádném případě neospravedlňují zrušení sankcí proti Rusku, shodli se ve středu lídři skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Uvedl to...

11. března 2026  18:04

Aktivně investuje už 55 procent Čechů, prodělává jen minimum, ukazuje průzkum

ilustrační snímek

Češi se kvůli inflaci naučili nenechávat svoje peníze jen ležet na běžných účtech. Aktivně už investuje 55 procent lidí proti 41 procentům před dvěma lety, ukázal průzkum České spořitelny a portálu...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.