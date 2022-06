ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem Škody JS

Před několika lety se Škoda JS stala součástí ruské strojírenské skupiny OMZ ovládané Gazprombankou.

Kvůli tomu se společnost v současné době ocitla v ohrožení sankcí, což má potenciální dopad i na zajištění stávajících klíčových dodávek pro jaderné elektrárny ČEZ. O události v tiskové zprávě informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Spolu se společností Škoda JS získá ČEZ i další podíl ve vědecko-výzkumném pracovišti ÚJV Řež, který Škoda JS dnes vlastní.

Podíl ČEZ v ÚJV Řež tak stoupne z 52,46 procenta na 69,85 procenta.

ČEZ transakci realizuje ve spolupráci s WOOD & Company, která bude držitelem akcií do schválení obchodu antimonopolními úřady. „Tento postup zajistí, že společnost Škoda JS již nebude ohrožena sankcemi bezprostředně po podpisu smlouvy, nikoliv až poté, kdy antimonopolní úřady dají Skupině ČEZ souhlas s převzetím plné kontroly, jak by to bylo za normálních okolností běžné,“ uvedl Kříž.

Akciová společnost Škoda JS je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren.

Historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Od té doby působí v oboru kontinuálně. Za dobu své existence firma dodávala investiční celky, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, ČLR, Arménii a v dalších zemích.

Škoda JS vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring, výroba a servis, přibližně polovinu obratu společnosti tvoří export. Společnost dosahuje ročních tržeb kolem 3,5 až čtyř miliard korun. Téměř poloviny tržeb dosahuje v exportu zařízení a služeb. Zaměstnává přes 1000 vysoce kvalifikovaných odborníků.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.