ČEZ má nové ceníky s cenou částečně nad stropem. Nebude platit, tvrdí firma

Společnost ČEZ vydala nové ceníky elektřiny a plynu. Kdo ale očekával, že největší český dodavatel půjde s cenou co nejdříve pod vládou stanovený strop, ten se mýlil. ČEZ nově nabízí například produkt na jeden rok, kde by zákazník do konce roku 2023 platil stropovou cenu 6 Kč za kilowatthodinu (kWh) a potom by ho čekala cena až 9 Kč za kWh včetně DPH. Společnost nicméně uvádí, že to ve skutečnosti nikdo platit nebude.