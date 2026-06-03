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ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dáša Hyklová
ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování. Peníze pak bude možné využít i na výkup minoritních akcionářů. Změna struktury dává analytikům finanční smysl, protože ukáže reálnou hodnotu distribuce a obchodu. Pro samotné akcionáře je to signál, že se stát k úplnému ovládnutí jaderných a uhelných elektráren reálně přibližuje.

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Letošní valná hromada energetické skupiny ČEZ se konala netradičně již 1. června, v uplynulých letech bylo standardem, že se akcionáři scházeli na konci měsíce. I když vedení společnosti argumentovalo snahou o efektivnější organizaci a plynulejší časový management, za dřívějším termínem stálo velké množství zásadních a strategických bodů, které bylo třeba projednat. Pondělní valná hromada trvala nakonec rekordních 13,5 hodiny a pro budoucnost ČEZ byla bezpochyby klíčová.

Plné zestátnění dává státu volné ruce k tomu, aby firmu neřídil jako byznys na generování zisku, ale jako nástroj státní strategické a bezpečnostní politiky.

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Témata: ČEZ, Akcie, Energetika

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