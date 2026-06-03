Letošní valná hromada energetické skupiny ČEZ se konala netradičně již 1. června, v uplynulých letech bylo standardem, že se akcionáři scházeli na konci měsíce. I když vedení společnosti argumentovalo snahou o efektivnější organizaci a plynulejší časový management, za dřívějším termínem stálo velké množství zásadních a strategických bodů, které bylo třeba projednat. Pondělní valná hromada trvala nakonec rekordních 13,5 hodiny a pro budoucnost ČEZ byla bezpochyby klíčová.
Plné zestátnění dává státu volné ruce k tomu, aby firmu neřídil jako byznys na generování zisku, ale jako nástroj státní strategické a bezpečnostní politiky.