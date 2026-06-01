Koná se valná hromada ČEZ, rozhodne o rozdělení podniku i o dividendě

Autor: ,
  11:00
Pondělní řádná valná hromada společnosti ČEZ je jednou z nejdůležitějších za poslední dekádu. Akcionáři na ni rozhodují o zásadní restrukturalizaci i o rozdělení zisků společnosti. Budou rozhodovat také o obsazení dozorčí rady podniku. Skončit by zřejmě měli členové nominovaní předchozí vládou.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Účast na valné hromadě energetické společnosti ČEZ je vyšší než loni. Při zahájení v devět hodin ráno bylo v Kongresovém centru Praha přítomno 480 akcionářů, kteří zastupovali 75,22 procenta akcií v celkové hodnotě přes 40 miliard korun, řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Valná hromada energetické společnosti ČEZ je letos usnášeníschopná. Loni na valnou hromadu v libeňské hale O2 universum v Praze dorazilo 287 akcionářů ČEZ s podílem 74 procent akcií.

Akcionáři před vstupem do sálu museli tradičně projít detekčními rámy. S sebou si nemohli vzít svačinu, pití ani deštníky. V sále bylo podle odhadu ČTK zhruba 200 lidí, část přítomných tedy zastupovala více akcionářů.

Minoritní akcionář a jeden z největších kritiků vedení ČEZ Michal Šnobr obdobně jako v minulých letech protestoval proti jednacímu řádu, který považuje za diskriminační. Za omezující považuje mimo jiné časový limit na podání dotazu akcionářů na představenstvo.

„Tímto opakovaně a neustále omezujete práva menšinových akcionářů získat potřebné informace,“ řekl. Podle něj je to zvlášť problematické v letošním roce, kdy má valná hromada projednávat i změny stanov společnosti.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií jedné z největších tuzemských energetických společností. Minoritní akcionáři mají zbývajících 30 procent.

Bude se rozhodovat také o dividendě

Valná hromada ČEZ bude dnes rozhodovat o rozdělení podniku, z něhož vedení firmy plánuje vyčlenit nevýrobní část do nové dceřiné společnosti. Návrh na rozdělení ČEZ je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.

Plán počítá s vyčleněním prodeje a distribuce energií, obchodování nebo energetických služeb do nové firmy. Společnost by si v ní měla ponechat 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. Rozdělení ale musí schválit valná hromada. V případě schválení chce vedení ČEZ rozdělení dokončit do prvního čtvrtletí příštího roku.

Tradičně bude valná hromada rozhodovat i o dividendě. Vedení ČEZ letos navrhlo 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to 80 procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. Byla by to nižší dividenda než loni, kdy ČEZ vyplatil 47 korun za akcii, celkově 25,2 miliardy korun.

Akcionáři budou rozhodovat také o obsazení dozorčí rady podniku. Skončit by zřejmě měli členové nominovaní předchozí vládou. Mezi nominovanými jsou například zástupci několika ministerstev či místopředseda koaličního hnutí SPD Radim Fiala.

Letošní valná hromada se koná netypicky už na začátku června, obvykle bývá až koncem měsíce a kvůli očekávaným dlouhým diskusím s minoritními akcionáři se předpokládá, že se protáhne do pozdních večerních hodin.

