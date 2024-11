Obohacený uran bude Česko dál kupovat od západních dodavatelů, potvrzuje ČEZ

ČEZ bude i nadále odebírat obohacený uran, tedy klíčový prvek paliva pro své jaderné elektrárny, od nadnárodní britské společnosti Urenco. Podle aktuálně uzavřené dohody by měla mít energetická společnost zajištěné dodávky až do poloviny třicátých let, uvedl ve své tiskové zprávě ČEZ.