Ekonomika u uhelného provozu prudce klesá. „Okolo roku 2030 už nebude dávat smysl,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES ředitel Seidler. Jak dodal, plyn je vedle biomasy momentálně jedinou rozumnou a rentabilní alternativou uhlí a to i s ohledem na rychlost výstavby nových zdrojů.

Ing. Radim Seidler, MBA Absolvoval Fakultu stavební Technické univerzity v Ostravě. Od 1. září 2023 je členem představenstva společnosti ČEZ Teplárenská. Před příchodem do ČEZ Teplárenská zastával pozici ředitele výstavby průmyslové energetiky ve společnosti ČEZ Energetické služby. Zde působil osm let. Dříve pracoval v projekčních a inženýrských firmách Ivitas a Allcons Industry.

Doba uhelná končí a nedávno se i Elektrárna a teplárna Dětmarovice odpojila od uhlí. Jakou roli v tomto procesu sehrál systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS 1, kdy je nutné si kupovat emisní povolenky a tímto způsobem platit za každou tunu vypuštěného CO2?

Odstavení elektrárny Dětmarovice jsme dlouhodobě zvažovali a pečlivě plánovali. Jde o logické vyústění toho, jak momentálně funguje rentabilita uhelného provozu. Emisní povolenky byly důležitým faktorem. Jejich cena postupem let roste a také se staly do jisté míry spekulativním prostředkem na trhu, což odchod od uhlí velmi urychluje. Ekonomika uhelného provozu se obrací a okolo roku 2030 už podle současných forwardových cen elektřiny nebude dávat smysl. U některých elektráren, jako jsou například Dětmarovice, k tomu došlo již nyní. Skupina ČEZ pak samozřejmě musí fungovat tržně a doručovat akcionářům pravidelný zisk, nikoli ztrátu.

Radim Seidler

Považujete momentálně plyn za hlavní náhradu uhlí?

Plyn je v Evropě i u nás vnímán jako přechodové palivo. V dlouhodobém výhledu se počítá s přechodem na vodík, to ale až za předpokladu, že na to bude připravena plynová distribuční síť a ve prospěch budou hrát i další podmínky, zejména ekonomické. Lze předpokládat také rozvoj jiných zdrojů, například malých modulárních reaktorů. Každopádně plyn je vedle biomasy momentálně jedinou rozumnou a rentabilní alternativou i s ohledem na rychlost výstavby těchto zdrojů, a to vzhledem k časovému oknu, jež nám do roku 2030 zbývá. V tomto čase by měla být postupně odstavována většina uhelných elektráren a tepláren. Vodíkové technologie, především výroba vodíku, teď ještě nejsou vyvinuté na takové úrovni, abychom je mohli začít široce využívat. Takže plyn tu s námi může být delší dobu.

Jaké jsou výhody dalších alternativ, jako třeba biomasy?

U ní hraje hlavní roli dostupnost v regionu. Samozřejmě to posuzujeme i s ohledem na čerpání investiční podpory pro tyto projekty, přičemž primárním požadavkem možnosti čerpání podpory je udržitelnost tohoto druhu paliva. Nemůžeme převážet palivo přes celou republiku, jen abychom nakrmili náš zdroj. Kombinace plynu a biomasy v rámci jedné lokality je výhodná rovněž pro zákazníka, protože poskytuje vyšší flexibilitu a můžeme využívat více zdrojů, což se projeví v nižších nákladech na palivo a tím v nižší ceně pro zákazníky. V závislosti na ceně paliva a v návaznosti na další faktory, jako je přidružená výroba elektrické energie (KVET), tak můžeme následně vyrábět víc tepla buď z plynu, nebo z biomasy.

Jak vnímá změnu zdroje v elektrárně její širší okolí? Zaznamenali jste pozitivní reakce na zlepšení životního prostředí?

Naše uhelné elektrárny jsou velmi čistým zařízením a byly by schopny technologicky fungovat dál, ale s ohledem na ekonomiku provozu se to už nevyplatí. Veřejnost si nestěžuje na kouřící komíny a na špatné životní prostředí v okolí našich stávajících elektráren. Třeba tušimická elektrárna už nemá ani komín. Běžný občan nebude schopen rozeznat nějaký zásadní pozitivní rozdíl po uvedení našich nových zdrojů do provozu. Samozřejmě se to ale pozná měřením. V Dětmarovicích bylo ovzduší čisté i před uvedením našich zdrojů do provozu a následné měření emisí potvrdí, že naše zdroje nemají negativní vliv na životní prostředí a plní legislativní požadavky.

Občané změny vítají, protože jim zajistí stabilní dodávky tepla za dobrou cenu na další desítky let. Jde o proces, který byl dlouhodobě připravován a komunikován i s tamními zastupiteli a širokou veřejností. Pro zákazníky je hlavním benefitem to, že nemají žádnou nejistotu ohledně stability dodávek tepla. Ale významnou roli hraje samozřejmě i fakt, že se teplo už nebude vyrábět z uhlí, ale z ekologičtějšího zdroje.

Teplárna Energy v Ústí nad Labem roky neplatila emisní povolenky a kvůli dluhům ji stát nechal zaplombovat. Obyvatelům čtvrti Střekov v jednu dobu hrozilo, že zůstanou bez tepla. Můžete jim v případě další krize nabídnout vaše služby?

Už nyní probíhá výstavba blokových kotelen, které budou zásobovat velmi širokou oblast Střekova a v podstatě se mohou postarat o teplo pro 90 procent tamních obyvatel. Výstavba těchto zdrojů už probíhá a zajišťuje ji THMÚ, společný podnik Města Ústí a ČEZ Teplárenské. Na následující topnou sezonu 2025 až 2026 budou tyto zdroje připraveny. To znamená, že tamní lidé budou mít stabilní dodávky bez ohledu na situaci v ENERGY.

Pro zbylých asi 10 procent zákazníků, kteří jsou přímými odběrateli ENERGY, bohužel není v tuto chvíli zajištěna alternativa. Mezi tyto zákazníky patří i podniky průmyslového charakteru, které mají poměrně velké a specifické odběry. O ně se momentálně nemůžeme postarat a v případě úpadku firmy a omezení dodávek od ENERGY to může být velmi palčivý problém, protože pro tyto podniky to může znamenat přerušení výroby. Existuje několik možností řešení, ale ta, řekl bych nejlogičtější a nejbezpečnější je, že se vydají vlastní cestou a vybudují si vlastní zdroj.

Na příkladu Střekova se mimochodem ukazuje rozdíl v rámci přístupu k zákazníkům a odpovědnosti za stabilitu dodávek. Skupina ČEZ si zakládá na tom, abychom byli pro všechny naše zákazníky transparentní. Také se snažíme budovat partnerství na skutečně dlouhá léta.

Radim Seidler

Když se vrátíme ze severních Čech na sever Moravy, tak ve Vítkovicích došlo nejenom k výměně zdroje, byly tam instalovány i velkokapacitní baterie, které poskytují podpůrnou službu pro ČEPS. Plánujete více podobných projektů?

Tyto projekty jsou samozřejmě v rámci Skupiny ČEZ také dlouhodobě plánovány. Několik míst, kde by taková bateriová úložiště mohla vzniknout, máme již vytipováno. Samotný projekt vítkovické baterie, který provozuje naše sesterská společnost ČEZ Energo, jenom potvrzuje, že baterie jako zdroj pro vykrývání špiček v síti bude určitě do budoucna velmi žádaným prostředkem pro její stabilizaci. Troufám si říct, že v budoucnu budou bateriová úložiště podobného charakteru růst jako houby po dešti. S ohledem na to, jak se zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů v rámci soustavy, jsou již nyní projekty podobného charakteru velmi v kurzu a úložiště mohou sloužit jako regulační prostředek a stabilizační prvek. V rámci všech našich lokalit se potenciál bateriových úložišť posuzuje, ale realizací těchto zdrojů se zabývají naše sesterské společnosti, například ČEZ ESL.

V případě vzdálenější budoucnosti uvažuje ČEZ o instalaci malých modulárních reaktorů. Které lokality přicházejí v úvahu?

Tyhle projekty nespadají pod ČEZ Teplárenskou, takže nejsem úplně povolaný se k tomu vyjadřovat, ale kromě jaderných lokalit jsou to také Tušimice a právě Dětmarovice, kde už jsou v podstatě v běhu veškeré průzkumné a přípravné projekční práce, které by následně mohly vyústit v uskutečnění celého záměru. Jsou to tradiční energetické lokality, to znamená, že je zde možnost vyvedení tepelného výkonu, což je z pohledu ekonomiky projektu velmi pozitivní. Takže malé modulární reaktory mohou do budoucna dodávat i teplo.

Odchod teplárenství od uhlí vyžaduje velké investice. Vychází vám predikce, nebo je to více, než jste plánovali?

V případě Dětmarovic jsme už v konečných fázích obchodního zajištění. Zbývají nám v podstatě poslední dva obchodní balíčky, které dokončujeme. Už teď můžeme říct, že investice do nové teplárny bude přesahovat dvě miliardy korun. Co se týče ostatních lokalit, investiční prostředky máme naplánovány a doufáme, že se naše očekávání protnou i s realitou situace na trhu a budou dostatečné pro to, abychom naše řešení v jednotlivých lokalitách provedli.

Vaše společnost využívá dotační program HEAT z Modernizačního fondu podporující projekty pro využití obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů určených pro vytápění, jako je změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. Jak vnímáte tuto možnost?

Bez této subvence, která je pro nás u realizovaných projektů zcela zásadní, by transformace teplárenství v Česku ani nemohla proběhnout. Zaměřujeme se rovněž na provozní podporu z pohledu aukcí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Bez těchto podpor není celková ekonomika příznivá, takže je správně, že tu tato podpora je, protože jinak by to bylo pro zákazníky nepříjemné. Koneckonců je investiční podpora hrazena právě z výnosů emisních povolenek.

V podstatě existují čtyři základní podmínky, aby se transformace teplárenství v jednotlivých lokalitách mohla odehrát. Jsou to dlouhodobé smlouvy s našimi zákazníky, to znamená zajištění odbytu tepla. Dále je to čerpání peněz právě z modernizačního fondu, tedy investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí a provozní dotace vyhlašovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Neméně důležitým bodem je také zasmluvnění dodavatelů a technologií, tedy celkový CAPEX. Poslední podmínkou je zajištění dlouhodobých smluv pro dodávky paliva. V případě Dětmarovic to jsou smlouvy s regionálními dodavateli na deset let dopředu. Takto řešíme palivo pro naše biomasové zdroje. Plyn zajišťujeme podle naší strategie rovněž v dlouhodobějším horizontu.

Promítnou se investice do reformy teplárenství také do cen pro zákazníky? Budou se zvedat platby za teplo?

Kdybychom energetiku netransformovali a nedělali nic, tak můžeme s jistotou říct, že bude cena tepla pro zákazníky daleko horší, než když nové teplárny budujeme. Zcela zásadní je fakt, že ekonomika u uhelného provozu prudce klesá. Bohužel naši zákazníci by na to dopláceli, proto je nutné přistoupit k novým řešením, abychom jim doručili teplo za co nejlepší cenu a měli alternativní zdroje pro výrobu tepla. Výroba tepla z uhlí je stále dražší a provoz elektrárny pouze pro teplárenské účely, například v letním období, kdy je dostatek elektřiny z obnovitelných zdrojů, se prostě nevyplatí. Klíčovým ukazatelem je takzvaný uhelný spread, který určuje rentabilitu provozu. Naopak dobrou zprávou pro zákazníka je, že cena plynu v poslední době klesá, mimo jiné i díky tomu, že došlo k otevření nových LNG terminálů v Evropě. Do budoucna se předpokládá, že by mohla cena dále klesat. Jak se bude cena do budoucna vyvíjet, je ovlivněno mnoha faktory, avšak opakuji, že zákazníci by na tom byli doopravdy nejhůř, kdybychom nové teplárny nestavěli.

Jak vidíte budoucnost odvětví teplárenství v Česku?

Centrální zásobování teplem se dynamicky mění. Když se podíváme do minulosti, tak lze výrobu tepla vnímat jako doplněk k výrobě elektřiny v centrálních zdrojích, i díky tomu však vznikly v minulosti propracované soustavy centrálního zásobování teplem, které provozujeme dodnes. Avšak kvůli tomu, jak se mění celkový mix energetických zdrojů v rámci České republiky, se stává teplárenství samostatným střípkem ve skládačce. Pokud budu mluvit čistě o společnosti ČEZ Teplárenská, ta v minulosti fungovala jako distributor tepla. Probíhal nákup tepla od klasických elektráren, které bylo dodáváno dále zákazníkům a primárním úkolem byla tedy dodávka, správa a obnova teplárenských sítí. Momentálně se ČEZ Teplárenská transformuje z distributora na komplexní společnost zajišťující výrobu tepla a jeho další distribuci pro zákazníky.

Ovšem i zákazníci se mění a již nejsou pasivní, kdy pouze otočili kohoutkem, aby přidali více tepla nebo ubrali...

Samozřejmě, povědomí o energetice, znalost a edukovanost zákazníků se zvyšuje. Lze to připisovat turbulentním výkyvům na trhu, kdy se ceny energie zvýšily. Zákazníci si tak porovnávají naši cenu tepla s konkurenčními řešeními. O to víc nás těší, že od nás neodcházejí, a potvrzuje to, že jim poskytujeme dobrou cenu tepla v porovnání s tím, kdyby si vybudovali třeba vlastní decentrální řešení. Nedochází k živelnému odpojování, protože cena tepla, za kterou od nás zákazníci odebírají, je pro ně výhodná.