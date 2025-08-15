Vedra zvyšují spotřebu elektřiny, snižují i účinnost solárních elektráren

  10:44
Současná vlna veder zvýšila spotřebu elektřiny oproti předchozímu týdnu až o sedm procent. Důvodem je hlavně vyšší využití chladících zařízení, především pak klimatizací v budovách, uvádí mluvčí energetické společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Vysoké teploty snižují i účinnost solárních elektráren.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Kromě vodních rozprašovačů mohou lidé ve městech narazit i na netradiční...
20 fotografií

Meteorologové varují, že v pátek vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu a odpolední teploty se nejčastěji budou pohybovat mezi 32 a 36 stupni. V nížinách Čech může být až 37 stupňů.

Obecně teplé počasí v Česku spotřebu většinou příliš nemění. Lidé sice častěji používají klimatizaci a další chladicí zařízení, oproti jihoevropským zemím je však jejich podíl nízký. Současný rychlý nástup tropických teplot se ovšem přece jen projevil.

„Současná vlna veder, především díky klimatizacím, ale i vyššímu využití dalších chladicích zařízení zvedla spotřebu elektřiny až o sedm procent oproti předchozímu týdnu,“ sdělil mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové

I přes nárůst je ale během léta dlouhodobá spotřeba energie zhruba o 30 až 40 procent nižší než v zimě. Vyšší spotřebu energetici evidují hlavně ve větších městech v čele s Prahou, kde kvůli vysokému počtu administrativních budov funguje tzv. městský tepelný ostrov.

Klimatizace podle statistik představovaly v roce 2022 průměrně 2,5 procenta spotřeby domácností v Evropské unii. Tento podíl přitom zvyšovaly zejména jižní státy Evropy. Z hlediska odběratelů je většina spotřeby energií způsobené klimatizací záležitostí provozních a administrativních budov. Nejvyšší spotřebu tohoto typu pak podle statistik ČEZ mají supermarkety a datová centra. Naopak podíl domácností zůstává poměrně nízký.

Jaká byla nejvyšší naměřená teplota v Česku a jaká je už pro člověka smrtelná

Současné vysoké teploty navíc snižují účinnost solárních elektráren, v některých případech i o více než desetinu. Pro výrobu elektřiny ze solárů je totiž nejdůležitější sluneční svit, nejlépe fungují při teplotách kolem 25 stupňů. Při vyšších teplotách se podle oborových zástupců panely přehřívají. „Každý stupeň teploty panelu nad 25 stupňů snižuje výkon zhruba o 0,35 procenta,“ uvedla už dříve spolumajitelka fotovoltaické společnosti Schlieger Markéta Chrbolková. Upozornila, že záleží i na konstrukci, sklonu panelů nebo větru.

Ve čtvrtek v Česku padly teplotní rekordy na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku.

