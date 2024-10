ČEZ koupí za miliardy podíl v Rolls-Royce SMR, spolu vyvinou malý reaktor

Spolupráce počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Nepůjde tak pouze o nákup nebo dodávku hotových zařízení.

Relativně malé, snadněji přepravitelné a vysoce bezpečné energetické zdroje o výkonu desítek, maximálně nižších stovek megawattů. Tak vypadají malé modulární reaktory. Výhodou je jejich předpokládaná sériová výroba a montáž přímo ve výrobních závodech. Zároveň je možné soustředit větší počet modulů v jedné lokalitě.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše se společnost orientuje na nová řešení a technologie dlouhodobě. „Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s Rolls Royce i dalšími světovými společnostmi je pro nás proto logické,“ vysvětluje.

„Přestože intenzivně pracujeme na novém jaderném bloku v Dukovanech, zapojujeme se do těchto projektů s ohledem na další rozvoj jaderné energetiky, jejíž pozice v energetickém mixu naší společnosti bude dál růst, dodal člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Koncept UK SMR představuje standardní malý tlakovodní reaktor, s plánovanou dobou provozu 60 let a instalovaným výkonem 440 MWe. Doba výstavby celého zařízení by neměla přesáhnout pět let. Britská společnost projekt připravuje přímo s ohledem na potenciální partnery, kteří by se mohli podílet na dodávkách až 80 procent technologie.

Tom Samson, pověřený řízením britského konsorcia SMR zdůraznil, že jaderná energie je z pohledu firmy, kterou zastupuje klíčovým prvkem při řešení změny klimatu a hospodářského oživení po celém světě.

„Cenová dostupnost a rychlost, s jakou dokážeme sestavit celou elektrárnu, ji bezpochyby učiní pro ČEZ velmi atraktivní volbou. Víme, že se orientuje na bezemisní zdroje energie,“ uvedl.

Společnost ČEZ provozuje šest komerčních reaktorů v elektrárnách Dukovany a Temelín, které bezpečně a bezemisně produkují více než třetinu veškeré elektřiny v České republice. Na základě smlouvy se státem prostřednictvím své dceřiné firmy Elektrárna Dukovany II aktuálně pracuje na stavbě nového bloku v lokalitě Dukovany.