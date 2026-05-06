Proč se v energetice vyplatí sázet na silné hráče

Advertorial
Situace na světových trzích s energiemi zůstává kvůli geopolitickému napětí rozkolísaná. Pro spotřebitele to přináší zásadní otázku: Promítne se tento vývoj i do mého vyúčtování za elektřinu a plyn? Zatímco někteří dodavatelé už začali zdražovat, největší český dodavatel ČEZ Prodej volí jinou cestu – nezdražuje a drží ceny na původní úrovni jak pro své stávající, tak nové zákazníky.

Stabilní ceny ve vyúčtování nejsou náhoda, ale výsledek profesionálního nákupu komodit. Zodpovědní dodavatelé, jako například ČEZ, nakupují energie pro své zákazníky s velkým předstihem. Tato strategie umožňuje eliminovat prudké změny v cenách, které vznikají v reakci na aktuální politické krize či nečekané výpadky v přepravních trasách. A právě takový přístup ČEZ volí dlouhodobě. Díky tomu svým zákazníkům nezvyšuje ceny ani ve chvíli, kdy k tomu ostatní dodavatelé přistupují, protože si nedokázali zajistit dostatek energií za výhodné ceny.

Pro laika může být svět burzovních nákupů složitý, ale princip je prostý. Pokud dodavatel nakupuje energie průběžně a s předstihem (tzv. postupný nákup), výsledná cena pro zákazníka je váženým průměrem těchto nákupů. I když cena na burze vlivem špatné zprávy na týden prudce vystřelí, do ceníku dodavatele se to nepromítne. Tento výkyv tvoří jen zlomek celkového nákupního koše pořízeného v časech klidu. Zatímco spekulativní nákupy „na poslední chvíli“ se mohou u nesolidního dodavatele v momentě krize pro konečného zákazníka stát pastí. Ten pak může čelit skokovému zdražení o desítky procent prakticky ze dne na den, protože prodejce nemá rezervy. U ČEZ je situace transparentní.

Rekordní zájem o bezpečí

Důkazem, že Češi opět preferují stabilitu před rizikem, jsou aktuální čísla. V březnu se počet zákazníků, kteří si ČEZ Prodej nově vybrali jako svého dodavatele, oproti předchozímu měsíci zvedl o 80 %. Po zkušenostech z minulých let, kdy krach několika dodavatelů zanechal statisíce lidí v nejistotě, se důvěra k prověřeným značkám vrací a jednoznačně se vyplácí. Lidé už nechtějí riskovat, že zůstanou v nouzovém režimu dodavatele poslední instance (DPI), kde se jim ceny mohou výrazně zvýšit, protože v rámci tohoto režimu dodavatel musí nakoupit energie za aktuální cenu na velkoobchodním trhu.

Férový přístup uplatňuje ČEZ i v opačném směru, kdykoli to situace dovolí a velkoobchodní ceny klesnou, zlevňuje. Jen za loňský rok ČEZ zákazníkům zlevnil pětkrát a letos už dvakrát.

Jak nenaletět energetickým predátorům

V dobách neklidu svou aktivitu zvyšují tzv. energošmejdi. Pod záminkou „zaručených úspor“ lákají zákazníky k podpisu nevýhodných smluv. Jejich taktiky využívají nátlaku či polopravd například o tom, že stávající dodavatel zákazníka končí. Mezi jejich další způsoby patří zatajování kompletní ceny, kterou zákazník zaplatí, nebo třeba ukazování cen bez DPH. Vyvázat se z takových smluv bývá velice drahé, protože je spojené s vysokými pokutami.

Na co si dát největší pozor?

  1. Příliš výhodná nabídka: Pokud je cena až nápadně výhodná, bývá bez DPH a vykoupena skrytými poplatky a nehorázně vysokými pokutami za odstoupení od smlouvy. Vždy se zajímejte o celkové náklady s DPH a vše si důkladně přečtěte.
  2. Nátlak na rychlé rozhodnutí: Solidní dodavatel vám nechá čas na přečtení smlouvy. Energošmejd vyžaduje podpis okamžitě pod vymyšlenou záminkou mimořádné akce, která končí právě dnes.
  3. Chybějící zázemí: Prověřte si, zda má dodavatel kamenné pobočky a dostupnou zákaznickou linku. Mnoho pochybných prodejců má pouze virtuální sídlo a zákaznickou linku, na kterou se v případě potíží prakticky nedovoláte.

Osobní přístup v digitálním světě

Zákazníci stále častěji řeší své záležitosti online, ať už jde o přehled spotřeby, platby nebo komunikaci s dodavatelem.

ČEZ na tento trend reaguje rozvojem digitálních služeb, včetně aplikace, která je mezi zákazníky nejoblíbenější na trhu. Zároveň ale říká, že digitalizace nemá nahrazovat osobní kontakt tam, kde ho lidé chtějí. Proto ČEZ udržuje nejširší síť kamenných poboček a má bezplatnou linku. Možnost vyřešit záležitosti osobně s odborníkem, který dokáže srozumitelně vysvětlit například vyúčtování nebo nastavení smlouvy, je pilířem důvěry milionů zákazníků. Právě kombinace moderních digitálních nástrojů a dostupné osobní péče umožňuje zákazníkům zvolit si způsob komunikace, který jim vyhovuje.

Základem je mít po svém boku partnera, který má sílu vás chránit před výkyvy cen a poskytovat prvotřídní servis. ČEZ není jen dodávka energií, je to jistota, že platíte transparentní cenu u nejsilnějšího hráče na trhu. Vaše bezpečí a spokojenost je priorita, na které staví už celá desetiletí.

Tři kroky ke klidu

Kromě výběru dodavatele je klíčové mít pod kontrolou i vlastní spotřebu energií.

  • Sledujte spotřebu průběžně: Než budou mít všechna odběrná místa chytrá měřidla, je jedinou cestou pravidelné zadávání samoodečtu. Tím získáte přehled o tom, kolik jste skutečně spotřebovali. U ČEZ ho jednoduše zadáte do aplikace MŮJ ČEZ a získáte doporučenou zálohu a odhad výsledku vyúčtování.
  • Nastavte si správně zálohy: Pokud jste začali více šetřit, pořídili si úspornější spotřebiče, nebo naopak energeticky náročnější zařízení, které jste dřív neměli, upravte si zálohy.
  • Energetické úspory: Přemýšlejte nad opatřeními, které by mohly vést ke snížení spotřeby. Někdy i malé věci mohou mít velký dopad. ČEZ má oblíbený vzdělávací program ČEZ Akademie. V nespočtu článků a videí se dozvíte, čím vším můžete ušetřit.
Témata: ČEZ, Energetika, energie, DPH

5. května 2026  14:59

