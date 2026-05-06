Proč se v energetice vyplatí sázet na silné hráče

Stabilní ceny ve vyúčtování nejsou náhoda, ale výsledek profesionálního nákupu komodit. Zodpovědní dodavatelé, jako například ČEZ, nakupují energie pro své zákazníky s velkým předstihem. Tato strategie umožňuje eliminovat prudké změny v cenách, které vznikají v reakci na aktuální politické krize či nečekané výpadky v přepravních trasách. A právě takový přístup ČEZ volí dlouhodobě. Díky tomu svým zákazníkům nezvyšuje ceny ani ve chvíli, kdy k tomu ostatní dodavatelé přistupují, protože si nedokázali zajistit dostatek energií za výhodné ceny.
Pro laika může být svět burzovních nákupů složitý, ale princip je prostý. Pokud dodavatel nakupuje energie průběžně a s předstihem (tzv. postupný nákup), výsledná cena pro zákazníka je váženým průměrem těchto nákupů. I když cena na burze vlivem špatné zprávy na týden prudce vystřelí, do ceníku dodavatele se to nepromítne. Tento výkyv tvoří jen zlomek celkového nákupního koše pořízeného v časech klidu. Zatímco spekulativní nákupy „na poslední chvíli“ se mohou u nesolidního dodavatele v momentě krize pro konečného zákazníka stát pastí. Ten pak může čelit skokovému zdražení o desítky procent prakticky ze dne na den, protože prodejce nemá rezervy. U ČEZ je situace transparentní.
Rekordní zájem o bezpečí
Důkazem, že Češi opět preferují stabilitu před rizikem, jsou aktuální čísla. V březnu se počet zákazníků, kteří si ČEZ Prodej nově vybrali jako svého dodavatele, oproti předchozímu měsíci zvedl o 80 %. Po zkušenostech z minulých let, kdy krach několika dodavatelů zanechal statisíce lidí v nejistotě, se důvěra k prověřeným značkám vrací a jednoznačně se vyplácí. Lidé už nechtějí riskovat, že zůstanou v nouzovém režimu dodavatele poslední instance (DPI), kde se jim ceny mohou výrazně zvýšit, protože v rámci tohoto režimu dodavatel musí nakoupit energie za aktuální cenu na velkoobchodním trhu.
Férový přístup uplatňuje ČEZ i v opačném směru, kdykoli to situace dovolí a velkoobchodní ceny klesnou, zlevňuje. Jen za loňský rok ČEZ zákazníkům zlevnil pětkrát a letos už dvakrát.
Jak nenaletět energetickým predátorům
V dobách neklidu svou aktivitu zvyšují tzv. energošmejdi. Pod záminkou „zaručených úspor“ lákají zákazníky k podpisu nevýhodných smluv. Jejich taktiky využívají nátlaku či polopravd například o tom, že stávající dodavatel zákazníka končí. Mezi jejich další způsoby patří zatajování kompletní ceny, kterou zákazník zaplatí, nebo třeba ukazování cen bez DPH. Vyvázat se z takových smluv bývá velice drahé, protože je spojené s vysokými pokutami.
Na co si dát největší pozor?
Osobní přístup v digitálním světě
Zákazníci stále častěji řeší své záležitosti online, ať už jde o přehled spotřeby, platby nebo komunikaci s dodavatelem.
ČEZ na tento trend reaguje rozvojem digitálních služeb, včetně aplikace, která je mezi zákazníky nejoblíbenější na trhu. Zároveň ale říká, že digitalizace nemá nahrazovat osobní kontakt tam, kde ho lidé chtějí. Proto ČEZ udržuje nejširší síť kamenných poboček a má bezplatnou linku. Možnost vyřešit záležitosti osobně s odborníkem, který dokáže srozumitelně vysvětlit například vyúčtování nebo nastavení smlouvy, je pilířem důvěry milionů zákazníků. Právě kombinace moderních digitálních nástrojů a dostupné osobní péče umožňuje zákazníkům zvolit si způsob komunikace, který jim vyhovuje.
Základem je mít po svém boku partnera, který má sílu vás chránit před výkyvy cen a poskytovat prvotřídní servis. ČEZ není jen dodávka energií, je to jistota, že platíte transparentní cenu u nejsilnějšího hráče na trhu. Vaše bezpečí a spokojenost je priorita, na které staví už celá desetiletí.
Tři kroky ke klidu
Kromě výběru dodavatele je klíčové mít pod kontrolou i vlastní spotřebu energií.