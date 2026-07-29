Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Většina Čechů podporuje posílení kontroly státu nad firmou ČEZ, ukázal průzkum

Autor: ,
  10:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, ukázal průzkum agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce podle programového prohlášení ČEZ zestátnit, tedy vykoupit asi třicetiprocentní podíl ve firmě od minoritních akcionářů. Zbývajících přibližně 70 procent akcií ČEZ stát nyní již vlastní.

Že by stát měl získat větší kontrolu nad ČEZ, uvedlo 58 procent dotázaných. Opačný názor má 27 procent lidí a 15 procent je nerozhodnutých. Jako argument pro posílení kontroly uvedl největší podíl zastánců tohoto kroku (59 procent) posílení soběstačnosti Česka v produkci elektřiny. Téměř polovina podporovatelů si také myslí, že tak stát zvýší energetickou bezpečnost a kontrolu nad kritickou infrastrukturou v zemi.

„Zákazníci v minulých letech prošli energetickou krizí a zvyšováním cen za elektřinu a plyn. Jsou tudíž obezřetnější a téma energetiky sledují více než dříve. Je jen logické, že chtějí cenovou stabilitu a preferují soběstačnost s větším zapojením státu, v tomto případě kontrolu nad společností ČEZ,“ sdělil analytik agentury Ipsos Michal Straka.

ČEZ vytvořil dceřinou ČEZ Energy, jejím ředitelem se stal Pavel Cyrani

V otázce dopadu zestátnění ČEZ na ceny energií jsou Češi rozdělení. Celkem 39 procent lidí si myslí, že by to vedlo ke zlevnění energií. Podle 40 procent lidí se ceny nezmění a podle 21 procent stoupnou. Zlevnění energií očekávají hlavně podporovatelé zvýšení kontroly státu nad ČEZ.

Vyrovnané jsou podíly zastánců převahy buď jaderné energie, nebo obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny. Celkem 37 procent účastníků průzkumu by preferovalo energetický mix, ve kterém by měla největší podíl jaderná energie, menší pak obnovitelné zdroje a nejmenší fosilní zdroje.

Evropa věci oddaluje, potřebujeme silný byznys. Havlíček o ČEZ i prezidentovi

Pro mix s největším dílem výroby z obnovitelných zdrojů, menším z jaderných elektráren a nejmenším z fosilních zdrojů by bylo 35 procent lidí. Pro mixy, ve kterých by měly největší podíl fosilní zdroje, je dohromady jen pět procent lidí. Desetina by zvolila mix s převahou jaderné energie a fosilních zdrojů a s minimálním podílem obnovitelných zdrojů.

„Výzkum odhaluje zajímavou souvislost mezi preferovanými zdroji a pohledem na roli státu. Data jasně ukazují, že právě zastánci jaderné energetiky nejčastěji požadují jak energetickou soběstačnost, tak i větší státní kontrolu nad klíčovou infrastrukturou,“ uvedl Straka. S výstavbou nových jaderných zdrojů a prodlužováním provozu stávajících jaderných elektráren souhlasí podle průzkumu tři čtvrtiny Čechů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. (26....

Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...

Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...

Většina Čechů podporuje posílení kontroly státu nad firmou ČEZ, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, ukázal průzkum agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO,...

29. července 2026  10:19

Vinaři v Bordeaux měli už dříve problémů dost. Teď se k nim přidaly i požáry

Hasiči bojují s ohněm poblíž Lacanau u Bordeaux (27. července 2026)

Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux přidělávají další starosti zdejším vinařům. Ti se i tak potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Ačkoli místní producenti...

29. července 2026  9:50

Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč

Kdy začíná důchod? Později než odchod z trhu práce, ukázala analýza.

Odchod do důchodu není totéž co dosažení důchodového věku. A dokonce ani totéž, co odchod z práce. Zjistila to obsáhlá analýza, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce, aby zjistilo, do kdy...

29. července 2026

Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin

Společnost Qantas uskutečnila testovací let z Austrálie do Evropy. (28....

Společnost Airbus v úterý uskutečnila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé...

29. července 2026  6:49

Zájem o bankomaty v Česku klesá. Posiluje ale cashback, hlavně na venkově

ilustrační snímek

Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů postupně klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se v roce 2023 uskutečnilo v tuzemsku 147 milionů výběrů, loni to už bylo jen 131 milionů. Klesající...

29. července 2026

Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů

Premium
ilustrační snímek

Investoři do technologických akcií mají důvod k nervozitě. Minulý týden se tržní hodnota těch největších firem v oboru propadla o osm set miliard dolarů kvůli nespokojenosti s oznámenými...

29. července 2026

Meta čelí tisícům žalob. Ve hře jsou miliardy i změny Facebooku a Instagramu

ilustrační snímek

Meta poslední měsíce sice investuje obrovské částky do rozvoje umělé inteligence, zároveň ale musí řešit lavinu žalob ve Spojených státech. Firma čelí obvinění, že její sociální sítě poškozují...

28. července 2026

Křetínského firma je jako první česká mezi 500 největšími společnostmi na světě

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Skupina EP Group (EPG) českého miliardáře Daniela Křetínského se jako první česká firma dostala mezi 500 největších společností na světě. V žebříčku Fortune Global 500 amerického ekonomického listu...

28. července 2026  18:37

LVMH hlásí růst po dvou letech. Luxus ale stále zachraňují hlavně šperky

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault

Největší světová skupina vyrábějící luxusní zboží LVMH se po dvou letech vrátila k růstu ve své nejdůležitější divizi módy a koženého zboží. Výsledky však ukázaly, že oživení je stále křehké. Firma...

28. července 2026

Tisíce lidí přicházejí o peníze na penzi. O příspěvek si neřeknou, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Zaměstnanci v rizikových profesích mají ze zákona nárok na příspěvek na penzijní spoření. Velká část z nich o něj ovšem v práci dosud nepožádala, ukázal průzkum Unie zaměstnavatelských svazů a...

28. července 2026  15:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Účet za dětský pudr. Johnson & Johnson zaplatí za zdravotní spory 117 miliard

Výrobek Johnson & Johnson (ilustrační snímek)

Americký kosmetický gigant Johnson & Johnson, jeden z největších světových výrobců zdravotnických produktů, se chystá udělat tečku za vleklou právní bitvou. Za urovnání desítek tisíc žalob, které...

28. července 2026  13:13

Kvůli sladkosti s mákem v Abú Zabí zatkli cestujícího, vezl ji jako dárek

Raskadam (Ross Kodom nebo Rosh Kodom) je oblíbená bengálská cukrovinka. Kuličky...

Z malého dárku pro přátele z rodné Indie se stal ve Spojených arabských emirátech problém a důvod k zatčení. Indický cestující přivezl letadlem malé kuličky z čerstvého sýra zvané raskadam obalené v...

28. července 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.