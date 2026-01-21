ČEZ Prodej nabízí novou službu, optimalizaci přetoků rozšiřuje i na baterie

Autor:
  18:00
Automatickou regulaci přetoků z fotovoltaik od ČEZ Prodej už využívá tisíc domácností. Společnost službu rozšiřuje a nově spouští flexibilitu i pro domácí baterie. Algoritmus vyhodnocuje, jak často a na jak dlouho lze elektrárnu či nabíjení baterie omezit, aby to pro zákazníka bylo výhodné, popisuje společnost.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Co nejefektivněji využít moderní technologie, jakými jsou fotovoltaické elektrárny i bateriová úložiště, a také možnost přispět ke stabilizaci sítě, je cílem služby ČEZ FlexiEnergie. Optimalizaci přetoků z fotovoltaiky nabídl ČEZ Prodej loni v březnu, zatím tento produkt využilo zhruba tisíc zákazníků.

Služba funguje tak, že ČEZ pomocí komplexních algoritmů neustále vyhodnocuje situaci a v případě potřeby pošle pokyn, aby fotovoltaická elektrárna snížila výrobu, nebo aby domácí baterie spustila nabíjení ze sítě.

Každý mrak nad fotovoltaikou se počítá. Ve hře jsou miliony denně

Nově se tato možnost otevírá dalším zákazníkům. Službu budou moci začít využívat domácnosti s bateriovými úložišti, a to jak ty se samostatnou baterií, tak i majitelé baterií propojených s fotovoltaikou.

Podle generálního ředitele ČEZ Prodej Tomáše Kadlece se flexibilita v energetice stává klíčovým pojmem. „Algoritmy pro flexibilitu jsme si vyvíjeli interně na základě velkého množství dat. Můžeme garantovat, že zapojení do služby bude pro zákazníky vždy výhodné,“ říká Kadlec. Jak dodává, společnost pomáhá zákazníkům se v tématech nové energetiky zorientovat a nabízí jim „vhodná řešení šitá na míru“.

Řízení na dálku stojí na algoritmech

Zákazník elektřinu nadále vyrábí, jak je zvyklý, primárně pro potřeby své domácnosti nebo nabití baterií, zbytek elektřiny (přetoky) posílá do sítě. Přetoky nebo nabíjení baterie ČEZ optimalizuje, a to v momentě, kdy to potřebuje elektrická síť nebo obchodník s elektřinou. Za zapojení do flexibility dostává zákazník odměnu.

Flexibilní řízení fotovoltaik a baterií na dálku stojí na komplexních algoritmech, které umí vyhodnotit, zda je potřeba do sítě dodávat elektřinu, a na základě modelu pak posílají pokyn na nabití baterie nebo snížení výroby fotovoltaiky. Algoritmus zároveň vyhodnocuje, jak často a na jak dlouho lze elektrárnu či nabíjení baterie omezit, aby to pro zákazníka bylo výhodné.

Aktivní zákazník s novým tarifem u ČEZ ušetří, chce to ale chytrý elektroměr

„V případě baterií zákazníkovi vždy zůstává záloha, aby měl dostatek energie pro fungování domácnosti,“ ujišťuje Roman Gazdík, mluvčí společnosti. Obvykle jde o 30 procent kapacity baterie, což při správném zálohování nejnutnějších spotřebičů jakými jsou lednice, světla, zásuvky pro nabití telefonu apod., může při výpadku stačit i na hodiny provozu.

Komu je služba určena

U samostatně stojících baterií bez fotovoltaiky je služba určena zatím pro nové instalace technologií od ČEZ Prodej. Dodavateli usnadňuje obchodování s energií a může pomoct distribuční síti s vyrovnáním nesouladů mezi dodávkou a odběrem elektřiny. „Zákazník za zapojení dostává fixní měsíční odměnu ve výší 450 Kč,“ uvádí Gazdík. Odměnu dostane i v případě, že žádný pokyn na baterii nepřijde.

ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu

U fotovoltaik bez baterií nabízí ČEZ Prodej službu flexibility i majitelům fotovoltaických elektráren od jiných dodavatelů, pokud splní technické podmínky. Finanční odměna je fixní, její výše se ale odvíjí od typu produktu, který má zákazník aktuálně sjednaný (např. Elektřina pro soláry, případně výkup energie) a od výše jeho přetoků. Pohybuje se v rozmezích nižších tisíců korun za rok. „I zde zákazníkovi finanční odměna náleží i v případě, že chod jeho fotovoltaiky pomocí ČEZ Prodej ovlivní jen minimálně nebo vůbec,“ uvádí Gazdík.

U kombinace baterií s fotovoltaikou je služba obdobná jako u vzdáleného řízení přetoků z fotovoltaik. Pokud si zákazníci k flexibilitě fotovoltaiky přiobjednají i flexibilitu akumulace, dostanou navíc fixní odměnu 250 Kč měsíčně. Tato služba spojená s běžným fixovaným produktem, nenutí tedy zákazníky přecházet na spotový tarif, který je stále pro běžnou domácnost rizikový.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

ČEZ Prodej nabízí novou službu, optimalizaci přetoků rozšiřuje i na baterie

ilustrační snímek

Automatickou regulaci přetoků z fotovoltaik od ČEZ Prodej už využívá tisíc domácností. Společnost službu rozšiřuje a nově spouští flexibilitu i pro domácí baterie. Algoritmus vyhodnocuje, jak často a...

21. ledna 2026

Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let

Pamětní bankovka 100 korun českých vzor 2026 - Budování československé měny.

Letos na jaře uplyne sto let od okamžiku, kdy zahájila činnost Národní banka Československá, předchůdkyně Česká národní banky. Centrální banka připravila jako součást oslav kulatého výročí novou...

21. ledna 2026  15:53

Politici mají firmám naslouchat, říká někdejší šéfka britské Sněmovny Mordauntová

Penny Mordaunt během sedmé výroční konference Česká asociace pojišťoven a...

Předsedala dolní komoře Parlamentu Spojeného království, v britské vládě zastávala post ministryně obrany a byla zodpovědná i za mezinárodní spolupráci a příležitosti. Dnes členka konzervativní...

21. ledna 2026  15:13

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....

Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku expremiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé...

21. ledna 2026  14:14

Podvedli nás, říkají místní. Japonsko restartovalo největší atomovou elektrárnu světa

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v...

Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti ve středu znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je...

21. ledna 2026  13:42

Restaurace a bary v Moskvě zavírají. Leden a únor pro ně budou testem přežití

Fastfoodový řetězec Rostiks (na snímku) zavřel koncem loňského roku 25...

Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi moskevských restaurací a barů od časů covidové pandemie. V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423...

21. ledna 2026  12:57

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Třípodlažní bytový dům KODUS nabízí 21 bytů. Jsou uzpůsobeny pro seniory, ale...

Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...

21. ledna 2026  11:03

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Centrála společnosti ČEZ

Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní...

21. ledna 2026  10:27

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslav Míl, odborník na energetiku. (20. ledna 2026)

Jaroslav Míl, bývalý generální ředitel společnosti ČEZ a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval plánované zestátnění energetického gigantu i...

21. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly...

21. ledna 2026  9:21

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.