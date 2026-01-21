Co nejefektivněji využít moderní technologie, jakými jsou fotovoltaické elektrárny i bateriová úložiště, a také možnost přispět ke stabilizaci sítě, je cílem služby ČEZ FlexiEnergie. Optimalizaci přetoků z fotovoltaiky nabídl ČEZ Prodej loni v březnu, zatím tento produkt využilo zhruba tisíc zákazníků.
Služba funguje tak, že ČEZ pomocí komplexních algoritmů neustále vyhodnocuje situaci a v případě potřeby pošle pokyn, aby fotovoltaická elektrárna snížila výrobu, nebo aby domácí baterie spustila nabíjení ze sítě.
|
Každý mrak nad fotovoltaikou se počítá. Ve hře jsou miliony denně
Nově se tato možnost otevírá dalším zákazníkům. Službu budou moci začít využívat domácnosti s bateriovými úložišti, a to jak ty se samostatnou baterií, tak i majitelé baterií propojených s fotovoltaikou.
Podle generálního ředitele ČEZ Prodej Tomáše Kadlece se flexibilita v energetice stává klíčovým pojmem. „Algoritmy pro flexibilitu jsme si vyvíjeli interně na základě velkého množství dat. Můžeme garantovat, že zapojení do služby bude pro zákazníky vždy výhodné,“ říká Kadlec. Jak dodává, společnost pomáhá zákazníkům se v tématech nové energetiky zorientovat a nabízí jim „vhodná řešení šitá na míru“.
Řízení na dálku stojí na algoritmech
Zákazník elektřinu nadále vyrábí, jak je zvyklý, primárně pro potřeby své domácnosti nebo nabití baterií, zbytek elektřiny (přetoky) posílá do sítě. Přetoky nebo nabíjení baterie ČEZ optimalizuje, a to v momentě, kdy to potřebuje elektrická síť nebo obchodník s elektřinou. Za zapojení do flexibility dostává zákazník odměnu.
Flexibilní řízení fotovoltaik a baterií na dálku stojí na komplexních algoritmech, které umí vyhodnotit, zda je potřeba do sítě dodávat elektřinu, a na základě modelu pak posílají pokyn na nabití baterie nebo snížení výroby fotovoltaiky. Algoritmus zároveň vyhodnocuje, jak často a na jak dlouho lze elektrárnu či nabíjení baterie omezit, aby to pro zákazníka bylo výhodné.
|
Aktivní zákazník s novým tarifem u ČEZ ušetří, chce to ale chytrý elektroměr
„V případě baterií zákazníkovi vždy zůstává záloha, aby měl dostatek energie pro fungování domácnosti,“ ujišťuje Roman Gazdík, mluvčí společnosti. Obvykle jde o 30 procent kapacity baterie, což při správném zálohování nejnutnějších spotřebičů jakými jsou lednice, světla, zásuvky pro nabití telefonu apod., může při výpadku stačit i na hodiny provozu.
Komu je služba určena
U samostatně stojících baterií bez fotovoltaiky je služba určena zatím pro nové instalace technologií od ČEZ Prodej. Dodavateli usnadňuje obchodování s energií a může pomoct distribuční síti s vyrovnáním nesouladů mezi dodávkou a odběrem elektřiny. „Zákazník za zapojení dostává fixní měsíční odměnu ve výší 450 Kč,“ uvádí Gazdík. Odměnu dostane i v případě, že žádný pokyn na baterii nepřijde.
|
ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu
U fotovoltaik bez baterií nabízí ČEZ Prodej službu flexibility i majitelům fotovoltaických elektráren od jiných dodavatelů, pokud splní technické podmínky. Finanční odměna je fixní, její výše se ale odvíjí od typu produktu, který má zákazník aktuálně sjednaný (např. Elektřina pro soláry, případně výkup energie) a od výše jeho přetoků. Pohybuje se v rozmezích nižších tisíců korun za rok. „I zde zákazníkovi finanční odměna náleží i v případě, že chod jeho fotovoltaiky pomocí ČEZ Prodej ovlivní jen minimálně nebo vůbec,“ uvádí Gazdík.
U kombinace baterií s fotovoltaikou je služba obdobná jako u vzdáleného řízení přetoků z fotovoltaik. Pokud si zákazníci k flexibilitě fotovoltaiky přiobjednají i flexibilitu akumulace, dostanou navíc fixní odměnu 250 Kč měsíčně. Tato služba spojená s běžným fixovaným produktem, nenutí tedy zákazníky přecházet na spotový tarif, který je stále pro běžnou domácnost rizikový.