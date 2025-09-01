Topná sezona se blíží. Neodkládejte revizi plynových kotlů, upozorňují odborníci

Aktuální období před novou topnou sezonou je ideální pro servis plynového kotle a spalinových cest. Revize odhalí případné nedostatky, které mohou způsobit výpadky kotle během zimní sezony. Pravidelná kontrola kotle a čištění spalinových cest jsou povinné ze zákona. Nedodržení těchto povinností může vést k pokutě. Revizní zpráva je důležitá také pro pojišťovny v případě pojistné události.
V Česku je napojeno na plynovou přípojku téměř 2,5 milionu domácností. Kotle bez pravidelné údržby jsou náchylnější k poruchám a mohou mít zbytečně vyšší spotřebu plynu, shodují se odborníci. Babí léto doporučují jako vhodné období pro objednání kontroly plynového kotle. Pokud totiž technici objeví na zařízení jakoukoli závadu, zákazník má stále dost času na potřebné opravy, aniž by se musel obávat, že mu s příchodem prvních mrazíků poklesnou kvůli nefunkčnímu kotli i teploty v domácnosti.

Pravidelná údržba je zásadní nejen pro bezpečnost provozu, ale i pro delší životnost plynových zařízení nebo úsporu nákladů. Distributor plynu GasNet doporučuje, aby si lidé nechali svůj kotel a další plynové spotřebiče zkontrolovat alespoň jednou ročně. Nejlepší čas pro revizi je právě v měsících mimo hlavní topnou sezonu, kdy mají servisy ještě volné termíny.

Česko se bez plynu neobejde, investice do kotlů se vyplatí, shodují se energetici

Zatímco společnost GasNet se stará o plynovody, za provozuschopnost a technický stav plynových zařízení od hlavního uzávěru plynu směrem do objektu odpovídá jejich provozovatel. Tím je obvykle vlastník nemovitosti, který by se měl kvůli servisu svých domácích zařízení obracet vždy na odborné firmy.

Pravidelná kontrola a čištění spalinových cest

je v České republice povinná ze Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ​Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Tyto předpisy stanovují povinnost pro majitele nemovitosti zajistit pravidelné čištění a kontrolu spalinové cesty. Frekvence se liší v závislosti na typu paliva a výkonu spotřebiče.

„Servis přináší jistotu bezpečného provozu a pomáhá předejít komplikacím během zimy, kdy je zařízení vystaveno vyšší zátěži,“ uvedl provozní ředitel GasNetu Petr Koutný.

Největším rizikem je oxid uhelnatý

Moderní plynové kotle jsou poměrně bezúdržbová zařízení, i tak má ale pravidelný servis význam. Opomenutí či zanedbání údržby může zejména u starších kotlů ohrozit bezpečnost a má vliv také na spolehlivost a účinnost zařízení, tj. spotřebu plynu a náklady na vytápění. Jednou z nejdůležitějších částí servisní prohlídky je proto kompletní vyčištění spalovací komory a samotného výměníku kotle.

„Při provozu kotle se spalovací komora zanáší spalinami, které snižují jeho účinnost a životnost teplosměnných ploch. Vyčištěný kotel ale pracuje s vyšší účinností a má asi o 15 až 17 procent nižší náklady na palivo,“ říká Michal Řezanina, specialista ze společnosti Thermona.

Řada výrobců požaduje pravidelný servis kotle jako podmínku pro uplatnění záruk. Neméně důležitá je i bezpečnost. Největším rizikem špatně seřízeného plynového kotle je unikání jedovatého oxidu uhelnatého. Ten je při úniku do obytných prostor nebezpečný a může způsobit otravu.

Seniory a nemocné ochrání v Přerově detektory kouře a oxidu uhelnatého od města

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn bez barvy a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování plynu. Zatímco u starších kotlů, které ke spalování využívaly vzduch z místnosti (tzv. typ „B“), bylo riziko vyšší, moderní kondenzační kotle jsou navrženy s uzavřenou komorou a přívodem vzduchu z venkovního prostředí. I přesto však může k úniku dojít a to z několika důvodů. Nejlepší prevencí je právě pravidelná kontrola a údržba kotle autorizovaným servisním technikem. Nezbytná je i každoroční revize spalinových cest (komína) kominíkem.

Pravidelný servis a kontrola také předcházejí požárům a vyžadují je pojišťovny. Za nedodržení kontroly spalinových cest může domácnost zaplatit sankci až 10 000 Kč.

Výměna staršího kotle se vyplatí

Společnost ČEZ Prodej zajišťuje pravidelný servis celkem 44 značek plynových kotlů u více než 30 tisícům zákazníků prostřednictvím služby ČEZ Servis vytápění. Aktuálně provádějí přibližně 600 kontrol za týden, s blížící se zimou ale očekávají, že poptávka poroste a volných termínů bude postupně ubývat.

„U plynových kotlů je důležitá pravidelná kontrola a servis, protože nejen předcházejí nejčastějším poruchám, ale také prodlužují životnost technologie a pomáhají dlouhodobě udržovat její maximální účinnost. To zákazníkovi pomáhá snižovat svou spotřebu, a tedy i účty,“ zdůrazňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Službu ČEZ Servis vytápění nabízí ČEZ prodej již 8 let. Zákazník si ji předplácí měsíčně. „Kromě návštěvy servisního technika zahrnuje i asistenční linku, hlídání termínů dalších kontrol, archivaci všech Záznamů o provedení kontroly a fond oprav, ze kterého se hradí část nákladů telefonickou konzultaci a výjezd technika v případě, že má kotel poruchu,“ popisuje Martin Schreier, mluvčí společnosti.

Průměrné stáří kotlů, které ČEZ Servis vytápění kontroluje, je kolem 12 let. „Výměnou starších atmosférických kotlů za moderní kondenzační může domácnost snížit spotřebu plynu až o čtvrtinu,“ dodává mluvčí.

Kutil zapojil plynový kotel do vodovodního řadu, odstavil desítky domácností

Podle Michala Řezaniny ze společnosti Thermona disponují moderní plynové kotle bohatou autodiagnostikou, která hlídá veškeré provozní stavy zařízení. Kromě vyčištění spalovací komory a výměníku kotle provádí servisní technik kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě, kontrolu těsnosti vodního a za pomocí detektoru úniku plynu i plynového okruhu.

„Technik však rovněž nahlédne do registru poruch uložených v diagnostice, kde zjistí, co se dělo během provozu a zda případně nastaly nějaké anomálie,“ popisuje Řezanina s tím, že nakonec se provede kontrola seřízení spalování kotle. Pokud je třeba, tak s pomocí analyzátoru spalin technik kotel opětovně seřídí, aby spaloval ideálně a účinnost byla co nejvyšší.

Co zahrnuje servis plynového kotle?

Kompletní vyčištění spalovací komory a samotného výměníku kotle.

Kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě i tlaku vody v otopné soustavě.

Kontrolu těsnosti vodního a za pomoci detektoru úniku plynu i plynového okruhu.

Technik nahlédne i do registru poruch uložených v autodiagnostice – zjistí, co se dělo během provozu a zda nastaly nějaké anomálie.

Kontrolu správného odtahu spalin a přívodu vzduchu k hořáku.

Kontrolu seřízení spalování kotle – v případě potřeby technik s pomocí analyzátoru spalin opětovně seřídí kotel, aby spaloval ideálně a účinnost byla co nejvyšší.

Vystavení protokolu o prohlídce.

Zdroj: Thermona

