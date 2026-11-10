Do konce letošního roku bude průběhovým měřením disponovat milion domácností. Postupně se montuje odběrným místům se spotřebou nad 6 MWh, ale mají ho také zákazníci s fotovoltaikou nebo ti, kteří jsou zapojeni do sdílení. V následujících letech pak přibydou miliony dalších, postupně totiž dojde také na domácnosti s nižší spotřebou. Zákazník pro nové měření nemusí nic dělat, distributor změnu provede sám a zdarma.
Proč klasické spotové tarify nevyhovují každému
Dodavatelé na tyto instalace reagují nabídkou tarifů, které tržní vývoj ceny reflektují. Už několik let velcí dodavatelé v České republice musejí nabízet spotové tarify, u nichž se ceny odvíjejí od okamžitého vývoje na velkoobchodních trzích. Kvůli tomu ovšem zároveň nemusejí být vhodné pro každého – ve špičce totiž cena může také až několikanásobně narůst.
Rozložení cen během dne je zveřejňováno jen den dopředu, fungování domácnosti je tak potřeba měnit ze dne na den. A to nemusí být domácnostem pohodlné. Letos se navíc vysoké ceny netypicky objevovaly i v červnu, přestože běžně bývají v létě nižší. Klimatizace totiž jely naplno, navýšila se spotřeba, a naopak klesala výroba – v Německu nefoukalo a některé evropské jaderné elektrárny snižovaly v extrémních teplotách výrobu. A to nezvládly vyrovnat ani naplno běžící fotovoltaiky. Kromě výroby pak má na ceny energií vliv také geopolitická situace.
Pro domácnosti by tedy bylo ideální být někde uprostřed – těžit z proměnlivých cen během dne, ale mít pásma každý den stejná. Vědět, kdy je elektřina levnější, ale zároveň mít jistotu, že ceny nevystřelí do nebe.
Co přináší Dynamický tarif
Na trhu je zatím jediné řešení, které toto splňuje. Nabízí ho ČEZ Prodej pod názvem Dynamický tarif. Cena silové elektřiny se v něm mění během dne, typicky je levnější kolem poledne nebo v noci. Pokud tedy zákazník bude do těchto časů směřovat například nabíjení elektromobilu nebo provoz energeticky náročnějších spotřebičů, tak s tímto tarifem ušetří.
Z údajů ČEZ vyplývá, že v pilotním provozu Dynamického tarifu šetří 90 % zákazníků, průměrná úspora dosahuje 10 % nákladů na silovou elektřinu. „Dynamický tarif u zákazníků, kteří hledají tarif s proměnlivou cenou, jednoznačně vede. Zájem o něj je u nás desetkrát větší než o spotovou variantu,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Dynamický tarif ČEZ je určen pro zákazníky, kteří mají průběhové měření. Vedle otevření možnosti dynamicky ušetřit tyto měřáky zákazníkům přinášejí i to, že se data namísto každoročních fyzických odečtů získávají na dálku. Domácnosti kromě toho mají údaje o své spotřebě po jednotlivých čtvrthodinách a mohou lépe řídit účty za elektřinu a využívat právě produkty s proměnlivou cenou.
Zkušební doba na 11 měsíců a garance bez rizika
Protože je Dynamický tarif na trhu nový a proměnlivá cena během dne může budit obavy, ČEZ umožňuje domácnostem si změnu nejdříve vyzkoušet. Zákazníci tak nejdřív uzavírají Dynamický tarif na zkoušku. Ten funguje jako doplněk k jejich stávajícímu produktu, ceny se tedy řídí podkladovým produktem a během dne se mění od -50 % do +25 % z ceny obvyklé.
Každý měsíc dostává zákazník informaci, jak se mu v šetření daří. Pokud úspory nedosáhne, dostane v rámci přehledu zároveň radu, jak to v příštím měsíci zlepšit. Doporučován bývá především přesun spouštění energeticky náročných domácích spotřebičů, jako jsou myčka, pračka nebo sušička. Zákazníci si mohou také například v brzkých ranních hodinách předehřívat dům tak, aby byl připraven na denní provoz. Uspořit lze i víkendovým nabíjením elektroauta ve výhodných poledních časech.
Pokud během zkušební doby 11 měsíců domácnost zvládne – stejně jako většina klientů – ušetřit, dostane nabídku na „finální“ Dynamický tarif, kde už budou mít ceny všichni stejné. A pokud zákazník ušetřit nezvládne, a naopak by během této „zkušebky“ platil víc, nemusí se obávat. Účtenka jde za společností ČEZ, která rozdíl doplatí.
Jak vypadá situace v Evropě
V zahraničí jsou přitom různé typy tarifů s proměnlivými cenami oblíbené. Premiantem v Evropě je Norsko, kde tyto tarify využívá drtivá většina domácností. Hlavním důvodem je tamní vysoká spotřeba elektřiny, která je v porovnání s ČR pětinásobná, Norové zkrátka chtějí účty za energie řešit. Tamní domácnosti jsou totiž na špičce Evropy ve využívání elektromobilů a elektřina se tam ve velké míře používá i k vytápění.
Velká penetrace proměnlivých tarifů je i v dalších skandinávských zemích. Vysoké ceny elektřiny jsou zřejmě důvodem obliby těchto tarifů i v Belgii, kde je mají čtyři pětiny domácností. Na opačné straně spektra pak stojí Francie či Portugalsko, kde se tyto tarify moc nenabízejí, anebo Německo, kde je zase nízké pokrytí chytrými elektroměry.