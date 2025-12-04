Dynamický tarif ČEZ Prodej funguje tak, že rozděluje den do čtyř cenových pásem. Elektřina je levnější přes den nebo v noci, dražší pak ráno a večer. Domácnost s průběhovým měřením tato pásma dostane definovaná dopředu při sjednání smlouvy. Může si tak naplánovat přesuny spotřeby do období, kdy oproti svému stávajícímu tarifu platí méně.
„Měnící se energetika přináší zákazníkům nové možnosti v oblasti úspor energií. I proto jsme jako první na trhu nabídli zákazníkům, kteří se o svou spotřebu aktivně zajímají, produkt s proměnlivou cenou. Ovšem bez rizik spojených s klasickým spotovým produktem,“ uvedl Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.
|
Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům
Pásma odrážejí ceny na velkoobchodním trhu nejen během dne, ale i v průběhu roku. Během jara a léta vyrábějí přes den například solární elektrárny a cena elektřiny jde dolů. Pokud tedy spotřebitel zapne třeba myčku v říjnu v 11 hodin dopoledne, zaplatí proti svému tarifu o 10 procent méně. Od dubna do září ale ve stejný čas zaplatí za provoz myčky jen polovinu obvyklé ceny.
Tarif lze mít i na zkoušku
„Aktuálně má Dynamický tarif zasmluvněno již přes 320 zákazníků, další vyšší desítky smluv jsou v jednání,“ říká Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ. Výhodou je, že tarif lze vyzkoušet nejdříve nanečisto a na ostrou verzi přejít, jen pokud se domácnosti tato varianta skutečně vyplatí. Pokud si jej klient sjedná, ale v průběhu 11měsíční zkušební doby zjistí, že se mu nedaří hýbat se spotřebou tak, aby ušetřil, zůstává mu jeho původní produkt a klasický Dynamický tarif mu ČEZ nabízet nebude. Je to pojistka pro zákazníka, aby se neuvázal do tarifu, který je pro něj nevýhodný.
„Při spuštění nového produktu se odhadovalo, že Dynamický tarif na zkoušku by ještě letos mohlo využít několik stovek zákazníků. Tato očekávání se nám bezezbytku naplnila,“ potvrzuje Gazdík. Do budoucna firma předpokládá, že společně s postupným osazováním odběrných míst průběhovými elektroměry bude zájem o nový produkt růst.
„Zhruba dvě třetiny zákazníků, kteří na call centrum kvůli Dynamickému tarifu volají, totiž zatím nemají průběhové měření nainstalováno. V příštích dvou letech budou distribuční společnosti instalovat stovky tisíc průběhových elektroměrů,“ dodává mluvčí.
|
Regulovaná část cen elektřiny vzroste o procento, poplatek POZE zatím zůstává
Dynamický tarif si může zvolit zákazník u jakékoliv smlouvy. Ať už na dobu neurčitou nebo u běžné fixace. „Z důvodu větší ochrany jej nelze sjednat on – line, ale až po telefonické či osobní konzultaci. Chceme mít jistotu, že zákazník dobře rozumí tomu, jak tarif funguje, a že má opravdu možnost se svou spotřebou různě hýbat,“ vysvětluje mluvčí Gazdík.
Úspora se vypočítává z obchodní části současného produktu zákazníka. Podle toho, v jakém časovém pásmu elektřinu spotřebuje, je o 10 procent nebo 50 procent levnější. V jiných hodinách může být zase elektřina o 10 procent nebo 25 procent dražší. Podle ČEZ Prodej je tak domácnost motivována přesunout provoz energeticky náročnějších spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, sušičky nebo boilery, do levnějších pásem.
V pilotním testu zákazníci, kteří svou spotřebu během dne přizpůsobili cenovým pásmům, ušetřili v průměru přibližně 10 procent z celkové fakturace. Přesunout spotřebu alespoň částečně se podařilo 80 procentům účastníků pilotu.