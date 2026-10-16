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ČEZ podal žaloby kvůli blokaci firem v Lucembursku, stojí za ní Diag Human

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  19:32
Pražské sídlo ČEZu

Pražské sídlo ČEZu | foto: Petr TopičMAFRA

ilustrační snímek
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. (9. října 2026)
Generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. (9. října 2026)
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Polostátní energetická firma ČEZ podala u příslušných lucemburských soudů žaloby proti blokaci tamních firem, přes které společnost vlastní majoritní podíl v distribuční plynárenské firmě GasNet. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. ČEZ o blokaci firem informoval v pondělí, lucemburská justice ji schválila na základě požadavku firmy Diag Human podnikatele Josefa Šťávy.

Česko-švýcarský podnikatel se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. ČEZ označil krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného.

Společnost ČEZ v pondělí uvedla, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o vydání dvou rozhodnutí týkajících se společnosti Czech Gas Networks (CGN), v níž má ČEZ podíl zhruba 55 procent, a společnosti Czech Gas Networks Investments (CGNI), kterou stoprocentně vlastní CGN. CGNI je vlastníkem české firmy Czech Grid Holding, které patří firmy GasNet a GasNet Služby. Většinovým vlastníkem ČEZ je stát s podílem asi 70 procent.

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„Podle oznámení mají tato rozhodnutí za následek omezení společností CGN a CGNI v nakládání s majetkovými hodnotami náležejícími České republice a ČEZ, které mají tyto společnosti v držení,“ sdělila firma ČEZ. V reakci uvedla, že společnost Diag Human SE nemá ani nikdy neměla vůči společnosti ČEZ ani vůči žádné jiné společnosti ze Skupiny ČEZ žádný právní nárok ani jiný právní titul, na jehož základě by se mohla vůči těmto společnostem domáhat jakéhokoli plnění nebo vůči nim činit právní kroky.

„Jakékoli jí tvrzené nároky, pokud by existovaly, mohou směřovat výhradně vůči České republice, a nikoliv vůči společnosti ČEZ, která není v rozhodčím nálezu vůbec uvedena, nebyla účastníkem rozhodčího řízení a neměla s ním nic společného,“ doplnila.

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ČEZ už v pondělí sdělil, že na základě právních analýz předpokládá zrušení rozhodnutí o blokaci v řádu měsíců.

Advokát Diag Humanu Jan Kalvoda odmítl, že by jejich požadavek na exekuci českého majetku v Lucembursku byl šikanózní. „Nejde o šikanu, tím méně zaměřenou vůči společnosti ČEZ, ale o léta odkládaný výkon práva věřitele vůči dlužníkovi. Jádrem problému je chování dlužníka, ČR, jež odmítá splnit své závazky, nařízené pravomocnými rozsudky nezávislého soudu,“ sdělila v úterý advokátní kancelář Jana Kalvody.

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Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí. Verdikt londýnského soudu loni potvrdil nárok Šťávy.

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