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ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

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  14:32
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR). | foto: Rolls-Royce plc

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR
Zleva překladatelka, generální ředitel společnosti Rolls-Royce SMR Chris...
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Česká republika uzavře příští týden smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jehož kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil.

Energetická společnost ČEZ plánuje ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, v níž česká společnost drží asi pětinový podíl, postavit v Česku až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český reaktor by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Úplně první reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, ovšem vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii.

Česká sázka na malé jádro od Rolls Royce zatím vychází. Máme náskok, hlásí firma

Připravovaná smlouva tak rozšíří přípravy malých modulárních reaktorů na další dvě lokality. V Dětmarovicích a Tušimicích by reaktory měly stát v areálu, kde fungovaly uhelné elektrárny. Už na jaře stát a ČEZ uzavřely smlouvu s Brity o přípravných pracích na vývoji malých modulárních reaktorů, která počítala se zahájením příprav v Temelíně. Blok tam bude poblíž stávající velké jaderné elektrárny.

Konec závislosti na fosilních palivech

Podle ministra Havlíčka Česko podpisem dalších smluv potvrdilo pozici jedné z nejaktivnějších zemí ve vývoji středních a malých modulárních reaktorů. Stát s nimi do budoucna počítá jako s důležitou součástí energetického mixu, která má Česku pomoci zbavit se závislosti na fosilních palivech a udržet vysokou míru energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti.

Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS

Hospodářská komora spolu se Svazem energetiky ČR uspořádaly na konci června setkání zástupců Rolls-Royce SMR s potenciálními dodavateli z Česka. Britská firma jim představila harmonogram celého projektu a podmínky možné spolupráce. Havlíček tehdy po setkání řekl, že do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů by se mohly zapojit desítky až stovky českých firem. Podílet by se tak mohly na desítkách projektů po celé Evropě.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

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ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

Česká republika uzavře příští týden smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už...

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