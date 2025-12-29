Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory

Lenka D. Jančarová
  9:33
Energetický kolos ČEZ vlastní přibližně 20 procent v britské společnosti Rolls-Royce SMR. Ta už letos v listopadu uvedla, že postaví první tři modulární reaktory ve Velké Británii. První malý reaktor by měl u nás vzniknout u elektrárny Temelín v polovině 30. let. Do budoucna mohou malé reaktory zajistit stabilní, lokální a zároveň šetrnou výrobu elektřiny. V nové epizodě podcastu Industrial o tom mluvil Petr Třešňák, který se podílí na rozvoji malých modulárních reaktorů v rámci skupiny ČEZ.

„Pro Česko a pro skupinu ČEZ je to především potvrzení toho, že naše rozhodnutí z minulého roku, tedy stát se strategickým partnerem společnosti Rolls-Royce SMR, má smysl. A zároveň pokračujeme jako technologický partner i v budování a přípravě lokalit pro malé modulární reaktory v Česku, právě s využitím této technologie,“ vysvětluje v úvodu rozhovoru Petr Třešňák.

Každý malý modulární reaktor Rolls-Royce SMR by měl podle očekávání vyrábět 470 megawattu (MW) bezemisní elektřiny po dobu nejméně 60 let. Podle ČEZ to odpovídá spotřebě jednoho milionu domácností. Malé modulární reaktory fungují na stejném principu jako velké jaderné reaktory, mají ale nižší výkon a je možné je vyrábět sériově v továrnách. Potom se relativně jednoduše skládají na místě, kde má stát samotná elektrárna.

„Jejich design bude maximálně unifikovaný, moduly budou prefabrikovány a odzkoušeny předem v továrnách a na místě smontovány. To má být hlavní devíza modularity. Pokud se podíváme na nižší výkon, ten je také vhodnější z hlediska přenosové sítě a rozmístění v rámci České republiky. Znamená to, že neřešíme dva obrovské zdroje, ale můžeme přemýšlet nad tím, jak je rozprostřít,“ říká Třešňák.

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Zároveň přiznává, že je optimista a prvního modulárního reaktoru se podle něj v Česku dočkáme zhruba v polovině 30. let. „Rozhodně to nechceme uspěchat, příprava musí být pečlivá. Není našim cílem mít ten úplně první v Evropě, počítáme s tím, že budeme v závěsu za britským projektem. Jeden z důvodů je, aby první rizika spojená s výstavbou vzal na sebe Rolls-Royce ve Velké Británii. My jsme samozřejmě jejich partner vhledem k tomu, že tam máme 20 procent,“ doplňuje.

Jaderná lokalita se nabízí

V České republice je na dálkové vytápění napojeno přibližně 1,7 milionu domácností, což je asi 40 procent populace a konkrétně čtyři miliony obyvatel. Energie z malých modulárních reaktorů by tak měla v Česku pomoci nahradit výrobu z končících uhelných elektráren. Třeba v Tušimicích by měl nový zdroj vyrábět i teplo pro okolní města a obce. První modulární reaktor by měl v Česku vzniknout u jaderné elektrárny Temelín.

„Jaderná lokalita k tomu přímo vybízí, proto Temelín. Z hlediska legislativy a povolení nám to mnoho věcí zjednodušuje. Ať už jde o různé průzkumy nebo geologii. Druhá věc je, že je tam veškeré dostupné zázemí a infrastruktura. A navíc je na místě kvalifikovaný personál přesně pro konkrétní činnosti, které potřebujeme,“ vysvětluje Třešňák.

Během rozhovoru se vyjádřil také k otázkám ohledně financování malých modulárních reaktorů. Projekt sice financuje v počátečních fázích ČEZ, ale nebude to tak po celou dobu jeho realizace.

Jaderná elektrárna jako lego. Výrobu zrychlíme i zlevníme, říká ředitelka z ČEZ

„Ohledně financování se logicky poohlížíme po podobných mechanismech, jako dnes známe z Dukovan. U Dukovan je návratná finanční výpomoc, tedy půjčka od státu. Následně je tam mechanismus zaručující návratnost, že ty bloky budou moct být provozované s nějakou přijatelnou ekonomikou. To znamená, že je tam obousměrný vyrovnávací kontrakt. Bude to o diskusi se státem a Evropskou komisí, jakým způsobem nastavit tu veřejnou podporu. Pro stát to není pouze výdaj, ale projekt a investice do budoucna,“ říká v rozhovoru Petr Třešňák, který mimo jiné sedí i v dozorčí radě společnosti ČEZ. Pro budoucnost české energetiky je podle Třešňáka potřeba obojí.

„Když se podíváme, jakým způsobem se má do roku 2050 vyvíjet i v souvislosti s dekarbonizací spotřeba elektřiny v celé České republice tak opravdu potřebujeme oba směry rozvíjet. Ať už je to velké jádro, tak malé reaktory,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory

Petr Třešňák v podcastu Industrial (23. prosince 2025)

Energetický kolos ČEZ vlastní přibližně 20 procent v britské společnosti Rolls-Royce SMR. Ta už letos v listopadu uvedla, že postaví první tři modulární reaktory ve Velké Británii. První malý reaktor...

29. prosince 2025  9:33

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

29. prosince 2025

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

ilustrační snímek

Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...

29. prosince 2025

Úspory u bezemisního bydlení jsou iluze. Byty mohou zdražit, vysvětluje Simandl

Premium
Ředitel Creditas Real Estate Boris Simandl (27. listopadu 2025)

Úsporu elektřiny vyváží náklady na údržbu a výměny technologií, na kterých bezemisní bydlení stojí, uvádí obchodní ředitel developerské firmy Creditas Real Estate Borek Simandl. Kvůli pomalému...

29. prosince 2025

E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Vánoční nákupy na e-shopech

Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní...

28. prosince 2025

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

Japonsko má návod na zmírnění populační krize. O seniory se postarají roboti

Robot AIREC předvádí manipulaci s pacientem. (17. února 2025)

Japonská populace rychle stárne a tak roste i počet nemocných, o které se však kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly nemá kdo starat. Čím dál více lidí bojuje také s demencí. Jen loni v zemi...

28. prosince 2025

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

28. prosince 2025

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

ilustrační snímek

Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví,...

28. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.