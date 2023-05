Zestátnit ČEZ za miliardy? Jestli je stát má, ať neškrtá důchody, míní expert

„Nevím, kde stát vezme 200 miliard. Jestliže je má, tak nechápu, proč se škrtají důchody a vytváří ozdravné balíčky. Všechno je to na účet daňových poplatníků a budoucnosti,“ uvedl bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl.

Míl kritizoval, že Česko řeší zbytečnosti. Podle něj je zbytečné realizovat vznik státní energetické koncepce, která bude zastaralá už v době jejího vzniku.

„Stát pokud chce rozvíjet jadernou energetiku mimo společnost ČEZ a mimo stávající akcionářskou strukturu, tak to může udělat tak, že odkoupí Dukovany a jejich okolí, poté třeba i Temelín,“ navrhl Míl. Tam podle Míla může stát dále stavět nové jaderné bloky. Takový projekt by stál stát podle jeho předběžných odhadů přibližně čtyři až čtyři a půl miliardy.

Česko podle něj bude muset v budoucnu společnost odkoupit, přičemž na pět let by se cena projektu, který navrhuje Míl, mohl vyšplhat až na 30 miliard.

Stát tak podle Míla přenese na bedra daňových poplatníků uzavírání dolů nebo jednoho dne i uzavírání elektrárny Dukovany. Dále by se stát neměl vzdávat podílu na distribuci, která je nejvýnosnější oblastí. Tento krok by podle něj vedl k dramatickému navyšování cen energií.

Francouzská cesta

„Musíme si uvědomit, co v tomto okamžiku dělá Francie, která je velmocí jaderných elektráren. Zestátňuje elektrárny. Dělá to právě proto, aby mohla postavit šest jaderných bloků,“ řekl minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, podle kterého je důležité si uvědomit, podle koho se bude vyvíjet přístup k jaderným elektrárnám v Evropě, jestli spíše podle ČR nebo podle Francie.

„Já jsem přesvědčen, že nám Francie maluje cestu, ukazuje nám, co je realita Evropy v tomto okamžiku, a jaký je jejich postoj vůči specifické cestě Německa,“ míní Šnobr.

Podle Šnobra se problém nevyřeší tím, že si Česko koupí jeden lokální projekt. „Nekoupím si peníze, které ten projekt generuje. Není to o tom, že by ČEZ neměl peníze na to stavět novou jadernou elektrárnu. Problém je ten, že neprokáže, že je taková investice rentabilní,“ řekl Šnobr a dodal také, že jiné země jako třeba Polsko energetiku už zestátnily a další to plánují.

Premiér Petr Fiala (ODS) v lednu uvedl, že platí úmysl získat větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Chystané kroky nechtěl naznačovat kvůli vlivu komentářů na burze a na hodnotu společnosti. „Mohu jenom říct: ano, máme zájem provést určitou transformaci české energetiky a její součástí je získání větší kontroly státu nad energetickou infrastrukturou,“ uvedl premiér. Předpokládá, že některé kroky se projeví již letos.