Plynu má Česko před zimou dostatek. Domluvilo dodávky i z Afriky

Kvůli chladnějšímu září jsou zásobníky plynu v Česku naplněny o několik procent méně, než tomu bylo před rokem. Nicméně celková spotřeba plynu je letos stále nižší, než v roce 2023. Oproti loňsku Česko ušetřilo téměř 200 milionů kubíků této suroviny. Plynu se spotřebovalo méně již loni, ve srovnání s rokem 2021 to bylo o 2,7 miliardy kubíků méně, což představovalo pokles o 28 procent.

„Česká republika splnila povinnost vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie naplnit zásobníky plynu k 1. listopadu minimálně na 90 procent jejich kapacity,“ uvádí MPO ve své tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček zdůrazňuje, že „Česko je na zimu dobře připravené“.

Odklon od ruského plynu

Zatímco do roku 2022 téměř veškerou spotřebu plynu v České republice pokrývaly dodávky plynu z Ruska, od října 2022 do loňského září do Česka žádný plyn z Ruska podle MPO neproudil. V říjnu 2023 však začal plyn opět proudit přes Slovensko, což je jediná cesta, kterou může ruský plyn do ČR téct.

Podle Ministra Vlčka Česko již dokázalo, že se bez ruského plynu obejde. „Musíme udělat vše pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna. Nejen u plynu, ale i dalších surovin,“ dodává. Ministr v této souvislosti připomněl alternativní dodávky LNG plynu, který se dostává do Česka přes terminál v Nizozemsku.

Česká republika získala historicky první zasmluvněnou kapacitu v LNG terminálu v Eemshavenu před dvěma lety. Zařízení v Nizozemsku je schopno zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, přičemž tři miliardy z nich jsou vyhrazeny pro Českou republiku. Tento objem představuje více než jednu třetinu roční spotřeby v zemi.

Za dva roky svého fungování terminál přijal 43 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily ekvivalent 3,86 miliard metrů krychlových plynu. Kromě ČEZ využívají kapacitu terminálu také nadnárodní společnosti Shell and Engie. Od začátku provozu terminálu do něj nebyl dopraven žádný ruský plyn, což byla jedna z výslovných podmínek výběrového řízení.

Na konci loňského roku ČEZ pro Českou republiku zajistil i další kapacitu LNG v objemu dvou miliard metrů krychlových ročně po dobu 15 let s opcí na prodloužení na 25 let, a to v nově vybudovaném pozemním terminálu v německém Stade, v ústí řeky Labe. Výstavba terminálu byla zahájena letos na jaře a jeho uvedení do provozu se plánuje na druhou polovinu roku 2027.

Více plynu z Alžírska

Kromě toho MPO zprostředkovává českým obchodníkům kontakty s alternativními dodavateli plynu, jako jsou Alžírsko, Omán, Norsko či Spojené státy. Právě s Alžírskem společnost ČEZ uzavřela před nedávnem kontrakt o dodávkách plynu, o čem informovala společnost 31. října.

Smlouva byla uzavřena podle sdělení ČEZ s alžírskou společností SONATRACH. Dodávky byly zahájeny v říjnu a plyn putuje z Alžírska přes Tunisko, poté podmořským plynovodem do Itálie a dále do Evropy a České republiky. Kontrakt byl uzavřen na přibližně dvě procenta celoroční spotřeby plynu v Česku, což odpovídá spotřebě zhruba stovky tisíc domácností.

„Podnikli jsme další krok k posílení naší energetické bezpečnosti. Kromě dodávek plynu od německých dodavatelů, z Norska a z našeho LNG terminálu v Eemshavenu budeme nyní dovážet plyn i z nalezišť v severní Africe,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podle sdělení MPO se také podařilo dosáhnout dohody s Německem o zrušení tranzitního poplatku, který prodražuje dodávky neruského plynu ze západu do střední Evropy. Německo přislíbilo, že poplatek zruší od ledna příštího roku. Vrchní ředitel sekce energetiky René Neděla očekává, že po tomto kroku dojde k opětovnému zvyšování podílů dovozu plynu i přes Německo.