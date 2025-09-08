Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA

Autor:
  18:00
Již tři roky funguje terminál na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Eemshavenu, v němž si ​Česká republika pronajala přibližně třetinu kapacity. Během této doby do něj připlulo přes šedesát lodí objednaných společností ČEZ, které vezly plyn určený pro Česko. Více než 90 procent objemu pocházelo z USA, žádný tanker nevezl ruský plyn.
Tanker Gordonwaters Knutsen přepravující LNG v nizozemském terminálu v...

Tanker Gordonwaters Knutsen přepravující LNG v nizozemském terminálu v Eemshavenu. Společnost ČEZ za něj odpovídala po celou dobu plavby. | foto: ČEZ

Zkratka LNG odráží anglické liquefied natural gas, tedy zkapalněný zemní plyn,...
Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani při slavnostním zahájení výstavby...
Nakládka LNG tankeru Gordonwaters Knutsen se uskutečnila koncem dubna v...
Do přístavu Eemshaven přijelo zařízení na opětovné zplynění LNG. Jde o soustavu...
30 fotografií

Do terminálu Eemshaven, sloužícího především k přeměně zkapalněného zemního plynu (LNG) zpět na plynné skupenství, připlulo od září 2022 celkem 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přivezly ekvivalent objemu 5,8 miliardy krychlových metrů plynu.

Více než 90 procent tankerů naložilo LNG ve Spojených státech amerických, žádná loď neobsahovala ruský plyn, potvrzuje ČEZ. Je to pravidlo vyplývající přímo ze smlouvy s terminálem, společnost ČEZ se zavazuje, že to bude striktně dodržovat i nadále.

ČEZ si vyzkoušel roli rejdaře. Poprvé jistil plavbu tankeru s plynem z Texasu

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou rezervovány pro Českou republiku, což je objem rovnající se téměř polovině současné české spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.

„Právě LNG terminály jako Eemshaven pomohly překonání plynové krize a také ke snížení cen plynu i elektřiny v Evropě,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Vláda získala kapacitu v LNG terminálu v německém Stade

Pro ČEZ spuštění terminálu znamenalo také vstup na globální trh s plynem. „Rychle jsme se museli naučit jednat s partnery na druhé straně oceánu a obchodovat s obřími objemy plynu, které přepravují tři sta metrů dlouhé tankery. Postupně také zvyšujeme svoje know-how a dnes už jsme schopni postarat se i o celý logistický řetězec LNG, včetně pronájmu tankeru i s posádkou a navigační instrukce pro kapitána,“ vysvětluje ředitel tradingu ČEZ Luděk Horn.

Terminál se nachází v provincii Groningen v Nizozemsku a tvoří ho dvě plavidla, Energos Igloo a Eemshaven LNG, umožňující skladování LNG a zplyňování.

Hlavní funkce terminálu LNG

Příjem LNG tankerů: Do terminálu připlouvají speciální lodě (tankery) s LNG, který je v kapalném stavu a je hluboce podchlazený (při teplotě -162 °C).

​Regasifikace (zplynění): Hlavní úlohou terminálu je přeměna kapalného LNG zpět na plyn. K tomu se používají různé metody ohřevu, například teplo z mořské vody nebo teplo z blízké elektrárny.

​Skladování: Terminál má také skladovací kapacity pro dočasné uskladnění LNG před zplyněním.

​Distribuce: Po přeměně na plyn je plyn vpuštěn do soustavy přepravních plynovodů, kterými se distribuuje do cílových zemí.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

8. září 2025

