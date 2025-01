Jaderný tendr běží podle plánu, turbulence v Soulu zatím Dukovany neohrozily

V areálu jihokorejské jaderné elektrárny Hanul nacházející se v okrese Ulčin v provincii Severní Kjongsang se koncem října uskutečnila velkolepá ceremonie. Důvodem bylo zahájení stavby dvou nových jaderných bloků, v pořadí již třetího a čtvrtého, a dodatečná oslava spuštění 1. a 2. bloku elektrárny. Komerční provoz prvního začal před dvěma lety v prosinci a ten druhý byl spuštěn loni v dubnu. Schválení stavby přišlo osm let poté, co Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP) předložila žádost o povolení. Proces byl pozastaven v roce 2017 kvůli tlaku tehdejší vlády, která prosazovala odklon země od jaderné energie.

V loňském roce vyrobila Jižní Korea poprvé více elektřiny z jaderných reaktorů než z uhlí a zemního plynu. V současné době má v provozu 27 reaktorů s výrobní kapacitou 31,65 gigawattu hodin. Jádro se podílí na produkci elektřiny v zemi zhruba 30 procenty. Do roku 2038 plánuje přidat do své energetické flotily další čtyři jaderné elektrárny.

„Nyní jsme uprostřed jaderné renesance. S tím, jak země po celém světě spěchají s výstavbou jaderných elektráren, se otevírá globální trh. Využitím české zakázky jako odrazového můstku budeme já a vláda dále otevírat cestu exportu pro náš jaderný průmysl,“ řekl v areálu elektrárny Hanul prezident Jun Sok-jol.

Danou chvíli si vychutnával, v pozadí měl dvě nové betonové kupole elektrárny a po svém boku reprezentanty společnosti KHNP. Projekt této společnosti byl loni v červenci vybrán v tendru na dostavbu nových bloků v elektrárně Dukovany, potažmo v Česku. Vláda ČR jej vyhodnotila jako nejlepší a při rozhodování o dodavateli stavby dala přednost jihokorejské společnosti před nabídkou francouzské EDF. Další uchazeč, severoamerická společnost Westinghouse, byla vyřazena kvůli nesplnění podmínek ze soutěže už dříve.

Právě pod vedením Jun Sok-jola se Jižní Korea vrátila k budování nových jaderných bloků doma. Zároveň také oznámila ambiciózní plán vývozu této technologie do zahraničí. Prezident účast KHNP v českém tendru otevřeně podporoval. Cestu novým jihokorejským jaderným projektům však již otevírat nebude.

Jun Sok-jol šokoval Koreu i svět, když na začátku prosince vyhlásil v zemi stanné právo a obvinil opoziční Demokratickou stranu ovládající parlament ze sympatií k Severní Koreji a z protistátní činnosti. Parlament se v průběhu pár hodin proti prezidentovu rozhodnutí postavil a vláda výjimečný režim zrušila. Poslanci zbavili prezidenta pravomocí, k dokončení jeho odvolání z úřadu je však nutný verdikt ústavního soudu.

Politická kariéra Jun Sok-jola, kterému hrozí i vězení, skončila. Počínání prezidenta poškodilo pověst Jižní Koreji v zahraničí, účastníci jaderného tendru však tvrdí, že v případě plánů na dostavbu Dukovan vše pokračuje podle plánu.

Investorem je polostátní energetická společnost ČEZ, která vede rozhovory s KHNP o finální podobě kontraktu EPC (Engineering, procurement and construction), jenž má být uzavřen do konce března tohoto roku. Podle nejmenovaného zdroje jsou probíhající jednání tvrdá, nicméně férová. Na základě smlouvy EPC je dodavatel povinen dodat kompletní zařízení tzv. na klíč, přičemž tak musí učinit za garantovanou cenu a k pevnému datu.

Smluv má být letos na jaře uzavřeno hned několik. Kromě EPC kontraktu vyjednává ČEZ s KHNP také o dodávkách paliva pro 5. a 6. blok JE Dukovany, ale také ohledně opční smlouvy na dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Smlouvu s ČEZ, resp. Elektrárnou Dukovany II musí zároveň uzavřít i samotný stát, o čemž se také momentálně vedou jednání.

Turbulentní politické dění v Jižní Koreji podle vyjádření ČEZ průběh negociací prý neovlivnilo. „Ne, i když situaci samozřejmě sledujeme,“ uvedl pro MF DNES Ladislav Kříž, mluvčí společnosti ČEZ. Potvrdil, že jednání, která byla zahájena okamžitě po vyhlášení preferovaného uchazeče, probíhají podle harmonogramu. A to zejména v Česku, nicméně jedno kolo se uskutečnilo i v Jižní Koreji. Jak dodal, text smlouvy byl již součástí poptávkové dokumentace a nabídek předložených uchazeči až na čtyři jaderné bloky.

„Od počátku probíhají jednání nad texty smlouvy. Nejde však o detaily, jde o precizaci všech kroků, které nás v budoucnu čekají,“ uvedl Kříž. Na každé straně jedná více než 100 pracovníků, především v Praze v centrále ČEZ, ale i v Dukovanech nebo Temelíně. „Máme za sebou i čtrnáctidenní jednání v Koreji,“ dodal mluvčí.

Zástupce KHNP pro MF DNES potvrdil, že v listopadu navštívilo Koreu přibližně 60 členů z české strany, kde mj. provedli úvodní audit v rámci výběrového řízení. „Pokračovali (u nás) ve vyjednávání, a tým KHNP rovněž navštívil Českou republiku, aby intenzivně jednal o jednotlivých oblastech. Vše probíhá podle plánu a postupu dohodnutého vlastníkem. Obě strany vyvíjejí plné úsilí, aby smlouva byla uzavřena včas,“ uvádí KHNP.

Také pro jihokorejský tisk vyvracela společnost KHNP v posledních týdnech obavy z toho, že by kroky prezidenta mohly jaderný projekt v Česku nějak ohrozit. Největší spekulace se týkaly osudu možné dohody s Westinghouse, která měla zahrnovat projekty v hodnotě bilionů wonů výměnou za budoucí energetické partnerství mezi severoamerickou firmou a KHNP.

I když obě firmy uzavřely v roce 1987 licenční dohodu, Westinghouse se s KHNP soudí, protože tvrdí, že Korejci mají právo stavět reaktory pouze doma, jinde ve světě je považuje za licencované produkty. KHNP formálně oponuje, že původně americkou technologii jihokorejské firmy v průběhu let výrazně rozvinuly, čili ji lze považovat již za vlastní. Vedení jihokorejské firmy si však uvědomuje, že bez urovnání sporu a hlavně kompenzace, kterou může být i částečné zapojení Westinghouse do budování bloků v Česku, by byla realizace dalších zahraničních projektů pro KHNP komplikovaná.

ČEZ postup hájí

Výsledek tendru zastínila i stížnost Westinghousu a poražené EDF u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten sice jejich námitky prvoinstančně koncem října odmítl, obě firmy však podaly rozklad. V platnosti tak zůstává předběžné opatření, kterým úřad zakázal ČEZ uzavřít smlouvu s KHNP, platit přestane až po pravomocném rozhodnutí. „Jsme přesvědčeni, že kroky neúspěšných uchazečů neovlivní uzavření smlouvy, ale tyto kroky očekáváme a jsme připraveni prokázat řádný postup ve výběrovém řízení,“ potvrzuje mluvčí Kříž.

Energetičtí odborníci se shodují, že dotažení jaderného tendru do konce a zahájení stavby prvního bloku je pro Česko z hlediska budoucnosti energetiky klíčové. Podle Národního klimaticko-energetický plánu (NKEP), který v prosinci schválila vláda, se má podíl jádra do roku 2030 pohybovat okolo 44 procent. Společně s dostavováním nových reaktorů se počítá s jeho nárůstem až na 68 procent v roce 2040.

Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. První z nových reaktorů v Dukovanech má být hotový v roce 2036. Model financování stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech již 18. prosince projednala vláda a vzala ho na vědomí. Materiál vypracovala odborná skupina složená ze zástupců Ministerstva financí, průmyslu a obchodu a společnosti ČEZ. Detaily nebyly sděleny, a to s ohledem na pokračující jednání o smlouvě s korejskou společností KHNP. Model musí ještě schválit Evropská komise.

Ta na jaře loňského roku schválila plán pro první uvažovaný blok. Stát v něm počítá při podpoře stavby se třemi základními nástroji. Jde o státní půjčku ve formě návratné finanční výpomoci, dále o závazek státu na výkup elektřiny z nového bloku po dobu 40 let za předem určenou cenu a také o ochranu investora před externími riziky, jako je například změna legislativy nebo politiky. Míra podpory bude podle úřadu odvozena od konečné ceny.

V případě, že se podaří uzavřít smlouvu s KHNP do konce března, začne podle Ladislava Kříže náročné projektování obou bloků jaderné elektrárny. „Vedle toho poběží další povolovací řízení a další administrativní kroky,“ dodává.

Na otázku, co by se muselo stát, aby byla oslovena společnost EDF jako druhý uchazeč v pořadí, mluvčí společnosti ČEZ odpověděl: „Pokud by se jednání nad smlouvou výrazně odklonilo od toho, co nám KHNP nabídlo v rámci výběrového řízení.“