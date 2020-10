Snižujeme ceny elektřiny, hlásí ČEZ. Innogy a další ho následují

ČEZ v září oznámil, že od října sníží cenu elektřiny pro domácnosti napříč ceníky v průměru o devět procent. Úspory slibují i další dodavatelé, důvodem je pokles velkoobchodních cen.

„Jde o očekávaný krok. Vývoj velkoobchodních cen na burze totiž umožňuje, aby prakticky všichni dodavatelé zlevnili ceny pro konečné odběratele. Lišit se bude jen načasování úpravy cen. Vítám, že rozhodující dodavatelé přistoupili ke zlevnění už na začátku topné sezony, a nikoliv až na počátku nového roku, kdy jsou změny ceníků tradičně nejčastější,“ řekl dnes analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.



Grochál uvedl, že v distribuční zóně ČEZ Distribuce klesnou také ceny fixních produktů innogy, například nejprodávanějšího tarifu elektřina Optimal.

Podle ředitele innogy pro maloobchod a marketing Davida Konvaliny s tarifem Optimal zákazník dosáhne proti ČEZ nižší ceny o 13, 15 a 17 procent v jednotlivých letech smlouvy a v každém roce získá bonus 500 korun.

Firma innogy je největším dodavatelem plynu v Česku, má asi 1,2 milionu odběratelů. Elektřinu od společnosti bere zhruba 0,4 milionu zákazníků. Firma od října snížila všem zákazníkům cenu plynu o pět procent.

Rodina, která od společnosti odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle propočtů innogy ročně ušetří po snížení cen obou komodit přes 2 000 korun.

Ceny upravují i další. ČEZ už dříve uvedl, že po avizovaném poklesu cen firmy zákazníci za každou megawatthodinu (MWh) uspoří zhruba 230 korun, což při průměrné roční spotřebě domácností 3,5 MWh znamená, že lidé ročně ušetří několik stovek korun.

E.ON tvrdí, že při přechodu na produkty s takzvanou zelenou elektřinou ušetří lidé proti standardním ceníkům společnosti deset procent.

„Jak je obvyklé – když zlevní ČEZ, snaží se zareagovat i naše konkurence, ale nejde zatím bohužel o plošné zlevnění. Jen u některých produktů nebo na části území. ČEZ zlevňuje plošně, pro všechny zákazníky po celém Česku a u všech produktů. Zákazníci nemusejí přecházet na jiné produkty ani se starat, na kterém jsou distribučním území. Jen inkasují slevu,“ řekl dnes mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Společnost Bohemia Energy uvedla, že jednou z možností, kterou nabízí, jsou produkty s garancí nižší ceny, se kterou zákazník získá nižší cenu než nabízí jeho dominantní dodavatel.

„Našim zákazníkům je tak úplně jedno, jaká cenová nebo jiná válka mezi dodavateli zuří. Mají totiž ceny lepší než ty, které tento souboj přináší. Hlavně si nemusejí klást každou chvíli otázku, jestli jim jejich platby dodavatel změní, o kolik a kdy,“ řekl obchodní ředitel firmy Libor Holub.

Úspory slibují i menší dodavatelé. Například společnost epet z Energetického a průmyslového holdingu uvedla, že její ceny zůstávají i přes snižování cen tradičních dodavatelů výhodnější.

„Důvodem je mimo jiné i to, že zákazníci s menší spotřebou energií potřebují férově nastavenou výši stálého měsíčního platu, který hraje v ceně obchodní části dodávky elektřiny i plynu významnou roli,“ napsala na svém webu.

„Menší dodavatelé se obvykle snaží být konkurenceschopní vůči těm velkým, a tak by měli ušetřit všichni zákazníci. Připomínám, že v případě elektřiny dodavatelé ovlivňují pouze asi 40 procent celkové ceny. Na ten zbytek si musíme počkat až po vydání cenových rozhodnutí regulátora na rok 2021. I tam ale očekávám úsporu,“ dodal Gavor.

Zbylou část výsledné ceny elektřiny každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Je v ní zahrnut poplatek za přenos a distribuci nebo příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

CEZ

As of today: the cost of power prices of CEZ to households will decrease by 9 % and the prices of gas by 11 %. A typical family will save about 800 CZK per year on electricity and 2300 CZK on gas. pic.twitter.com/0dOi4LlSHQ