Aktivisté vtrhli na valnou hromadu ČEZ, chtěli zastavit prodej Počerad

Aktivisté přerušili valnou hromadu zhruba dvě hodiny po jejím začátku. Požadovali, aby ČEZ elektrárnu uzavřel, protože patří k „nejšpinavějším“ zdrojům v Česku.

Další aktivisté rozvinuli transparenty během protestu před vchodem do sálu. Měli na nich hesla jako „Konec doby uhelné“, „Zavřete Počerady“ či „Climate change starts here“ (Změna klimatu začíná zde). Už dopoledne dorazila k registraci jedna z aktivistek, která přišla v převleku za uhlí. Když ji pořadatelé vyzvali, aby masku sundala, ukázalo se, že má na sobě pouze spodní prádlo. Do sálu ji nakonec nevpustili.

„Chceme, aby ČEZ zamítl plán na kontroverzní prodej elektrárny Počerady a místo toho ji raději uzavřel. Zatím to ale vypadá, že ji chce mermomocí prodat kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi, který naopak doufá, že bude moci pálit uhlí v Počeradech co nejdéle, a jakékoli závazky na snižování emisí skleníkových plynů i konvenčního znečištění jsou mu ukradené,“ řekl Jiří Jeřábek, koordinátor energetické kampaně Greenpeace.



Jednání o prodeji elektrárny Počerady představenstvo nezařadilo ani na pořad jednání, což kritizují i menšinoví akcionáři. Jejich zástupce Michal Šnobr prohlásil, že neexistuje jediný důvod, proč by představenstvo nemělo umožnit tento bod. Podle něj není plánovaný prodej výhodný.

Valná hromada má na pořadu například schvalování dividendy ČEZ z loňského zisku. Představenstvo navrhuje 24 korun za akcii. To je nejméně od roku 2006. Menšinoví akcionáři ale tvrdí, že by si ČEZ mohl dovolit dát akcionářům víc, protože mám na účtech dost peněz. A navíc i samo představenstvo čeká, že ČEZ má již to nejhorší za sebou.

Pokud valná hromada návrh představenstva na dividendu schválí, bude mezi akcionáře rozděleno celkem 12,9 miliardy korun, stát jako majoritní akcionář získá zhruba devět miliard korun. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dříve uvedl, že firma navrhuje vyplatit na dividendách 99 procent zisku očištěného o mimořádné vlivy, což je dosud nejvyšší podíl.