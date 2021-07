Česká gigafactory by mohla vyrábět na 800 tisíc baterií ročně, tvrdí ČEZ

Plánovaná česká továrna na baterie do elektromobilů, takzvaná gigafactory, by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 až 800 tisíc osobních automobilů ročně. Záleží na technologii výrobce, respektive výrobců baterií z cínoveckého lithia a kapacitě finálních baterií. Sdělila to mluvčí ČEZ Barbora Peterová.