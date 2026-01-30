Když vám dodavatel fotovoltaiky zmizí. ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Fotovoltaika v posledních letech zažila mimořádný rozmach. Zájem domácností o vlastní výrobu elektřiny výrazně vzrostl a s ním i počet firem, které se instalacím věnovaly. Rychlý boom ale přinesl i méně příjemnou realitu. Výsledkem jsou tisíce domácností, které dnes mají funkční elektrárnu na střeše, ale chybí jim servis, revize i jistota bezpečného provozu.

ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu | foto: ČEZ

„Trh s fotovoltaikami prošel v posledních letech turbulentním vývojem. Řada dodavatelů vznikla velmi rychle a stejně rychle také skončila. Jejich zákazníci tak často přišli o servis, který je přitom zásadní pro bezpečný a efektivní provoz elektrárny. Každý měsíc se na nás obracejí desítky lidí, kteří hledají stabilního a spolehlivého partnera,“ říká Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.

Typickým příkladem zákazníků, kteří se na ČEZ Prodej obracejí, jsou majitelé fotovoltaických elektráren, jejichž původní dodavatel ukončil činnost. Elektrárna sice funguje, ale blíží se povinná revize a zákazníci hledají stabilní společnost, které mohou odbornou kontrolu i další servis svěřit.

Dalším častým příkladem jsou zákazníci, kteří si nechali fotovoltaiku instalovat neprověřeným dodavatelem. Když potřebují servisní prohlídku nebo ověření správného fungování zařízení, nedaří se jim s dodavatelem spojit a obracejí se proto na odborníky, kteří zajistí bezpečný provoz elektrárny.

Právě na tyto požadavky zákazníků reaguje ČEZ Prodej. Nabízí jim odborný jednorázový servis, revize, zpracování projektové dokumentace i rychlý zásah při poruše. Tým certifikovaných techniků dokáže prověřit většinu technologií běžně instalovaných v České republice.

Proč je servis fotovoltaiky klíčový?

Pravidelná odborná péče o fotovoltaickou elektrárnu prodlužuje životnost technologie, udržuje vysokou účinnost výroby a pomáhá předcházet nákladným opravám i bezpečnostním rizikům. Včasné odhalení případných problémů předchází složitějším a dražším opravám v budoucnu a rovněž snižuje riziko požáru.

V rámci jednorázového servisu provedou certifikovaní technici analýzu stavu výroby, vizuální kontrolu bezpečnosti provozu zařízení, preventivní údržbu technologie a aktualizaci firmwaru klíčových prvků technologie. Detailní popis služby najdou zákazníci na webu Skupiny ČEZ v sekci Servis a revize fotovoltaiky.

ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Při kontrolách se technici často setkávají také s neúplnou dokumentací, chybějícími revizními zprávami nebo nevhodně zapojenými komponenty. Tyto nedostatky mohou komplikovat servis i řešení pojistných událostí.

Revize fotovoltaické elektrárny není jen formální povinností, ale důležitým prvkem bezpečného provozu. Revizní zpráva slouží také jako podklad pro pojišťovny při řešení pojistné události a dokládá, že zařízení bylo provozováno v souladu s platnými bezpečnostními požadavky.

Kdy je správný čas na servis fotovoltaiky?

Mnoho domácích elektráren se nyní dostává do období, kdy je servis nebo revize na místě a lidé se často ptají, kdy je vlastně ten správný čas. Ideální je provádět kontrolu každý rok a zároveň střídat kontrolu a revizi technologie. Revize se pak doporučuje provést jednou za 24 měsíců, ideálně v návaznosti na zákonné normy, případně při poklesu výroby nebo po extrémních povětrnostních podmínkách.

Včasná kontrola pomáhá zajistit dlouhodobě bezpečný a spolehlivý provoz a díky zkušenostem s technologiemi různých výrobců dokáže ČEZ Prodej rizika včas odhalit a navrhnout řešení v souladu s bezpečnostními standardy.

Objednejte si servis včas. Jarní termíny se rychle plní

S příchodem jara fotovoltaické elektrárny opět začínají vyrábět naplno a zájem o servisní služby roste. ČEZ Prodej proto doporučuje zadat poptávku s předstihem. Zákazníci si tím zajistí vhodný termín a především jistotu, že jejich elektrárna je správně nastavená, bezpečná a připravená využít první silné sluneční paprsky na maximum.

Servis i pro zákazníky jiných dodavatelů

Služby ČEZ Prodej mohou využít i majitelé fotovoltaik od cizího dodavatele. K dispozici je pro ně jednorázový servis, revize fotovoltaického systému nebo hromosvodu a zpracování či doplnění projektové dokumentace. Zákazníci, kteří mají fotovoltaiku přímo od ČEZ Prodej s předplaceným servisním balíčkem, mají navíc výhodu v tom, že se nemusí o nic starat. Pravidelné kontroly za ně hlídá servisní tým.

Když dodavatel přestane existovat

Podobné situace dnes řeší řada majitelů fotovoltaických elektráren. Někteří se ocitli bez servisu poté, co jejich původní dodavatel ukončil činnost. Blíží se jim povinná čtyřletá revize a hledají stabilní společnost, které mohou svěřit odbornou kontrolu i další péči o svou elektrárnu. Jiní si nechali instalaci zajistit neprověřeným dodavatelem na doporučení známého. Ve chvíli, kdy potřebovali servisní prohlídku nebo nastavení systému, přestal dodavatel komunikovat a zákazníci se obrátili na certifikované odborníky, kteří jejich fotovoltaiku prověří a uvedou do správného a bezpečného provozu.

Důvěra potvrzená zkušenostmi zákazníků

ČEZ Prodej je dlouhodobě vnímán jako spolehlivý partner v oblasti energetických řešení. Potvrzuje to i hodnocení na nezávislém portálu Refsite, kde zákazníci firmě udělili velmi dobré hodnocení 93 %. ČEZ Prodej pomáhá nejen svým zákazníkům, ale i majitelům fotovoltaických elektráren, kteří zůstali bez servisu po jiných dodavatelích. Odborné zázemí, certifikovaní technici a dlouhodobá stabilita dávají zákazníkům jistotu, že jejich elektrárna bude fungovat bezpečně, spolehlivě a s maximálním výkonem i v dalších letech.

