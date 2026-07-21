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Sloupy veřejného osvětlení se mění někdy zbytečně. Vydrží déle, upozorňuje firma

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  18:00

Technik společnosti ČEZ ESL provádí defektoskopii stožáru veřejného osvětlení. (21. července 2026) | foto: ČEZ ESL

Až 80 procent sloupů veřejného osvětlení bývá plně funkčních, i když se obce domnívají, že už dosloužily. To jsou výsledky měření dceřiné společnosti ČEZ ESL, která ve městech po celém Česku instaluje veřejné osvětlení. Firma nově nabízí radnicím pomoc s identifikací vadných stožárů veřejného osvětlení. Ročně jsou jich technici ČEZ schopni prověřit zhruba 500.

I sloupy veřejného osvětlení, které vypadají na hraně životnosti, mohou sloužit ještě mnoho let. Škrábance, oprýskaná barva ani povrchová rez nemusí nutně znamenat strukturální vady. Podle zkušeností ČEZ ESL z holdingu ČEZ ESCO se závažné závady potvrdí jen u pětiny stožárů, které kontrolují odborníci. Osmdesát procent může ještě dál sloužit a města a obce tak sloupy veřejného osvětlení často modernizují bezdůvodně, uvádí společnost v tiské zprávě.

ČEZ ESCO nově nabízí municipalitám sofistikovanou formu defektoskopie. Díky této nedestruktivní kontrole lze snadno a rychle zjistit stav sloupů, lépe rozložit investice a začít s opravami tam, kde jsou opravdu nutné.

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Na trhu veřejného osvětlení se pohybujeme už téměř dvacet let a osvětlení instalujeme a obnovujeme po celé České republice. Z našich zkušeností víme, že radnice při výměně svítidel často investují i do plošné výměny celých stožárů, přestože to nemusí být nutné,“ říká René Krečmer, ředitel úseku Energetické služby v ČEZ ESL. Jak dále popisuje, prostřednictvím defektoskopie lze identifikovat, které sloupy osvětlení je potřeba vyměnit okamžitě, a které ještě mohou dál sloužit.

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„Naše metoda je nedestruktivní, lze jí použít i k odhalení vad při montáži nových stožárů, což je vhodné především při přejímání rozsáhlejších staveb a ověření správného usazení stožárů, u kterého by se vady projevily až po několika letech provozu,“ dodává Krečmer. Pro každý zkontrolovaný stožár zákazník dostane i certifikát s výpočtem předpokládané životnosti a doporučení pro případnou renovaci nebo výměnu.

Jak defektoskopie funguje

Během kontroly odborníci z ČEZ nejdřív umístí na sloup měřicí zařízení. Následně pomocí lana stožár mírně rozkývají a frekvenci kmitání porovnají s hodnotami obvyklými pro tvar, materiál a výšku sloupu. Vedle porovnání frekvence kmitů technici také přezkouší stabilitu celého stožáru včetně základu a zkontrolují jeho potenciálně rizikové části, například prostupy do země nebo stožárová dvířka, popisuje společnost ČEZ ESL. Samotné rozkývání stožáru je srovnatelné se silnějším větrem, takže ho nijak nepoškodí.

Přístroj společnosti ČEZ ESL využívaný na defektoskopii stožárů veřejného osvětlení. (21. července 2026)

„Ročně jsou zaměstnanci ČEZ ESL schopni provést stovky takovýchto kontrol. Letos už prověřili veřejné osvětlení například v Ostravě, Olomouci nebo ve Žďáru nad Sázavou,“ uvádí Ondřej Svoboda, mluvčí společnosti ČEZ. Podle parametrů musí být stožáry vyrobeny z jednotných materiálů, jako je ocel nebo hliník a mít výšku maximálně 16 metrů. Vedle omezení zbytečných nákladů na výměnu funkčních sloupů je kvůli úsporám důležité i osvětlení samotné.

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Pokud obec vymění staré výbojky za led svítidla, sníží podle odborníků svou spotřebu elektřiny na osvětlení ulic až o 80 procent. „To každý rok znamená uspořené miliony korun, které může radnice použít na další priority. Pokud navíc využije našeho programu „Veřejné osvětlení za korunu“, kompletní výměna svítidel ani nijak nezatíží městský rozpočet. Prvotní investici zafinancujeme my,“ popisuje Marcel Jenčo, generální ředitel ČEZ ESL.

Obce v rámci programu „Veřejné osvětlení za korunu“ zprvu neplatí za výměnu osvětlení žádné finance. Náklady na modernizaci svítidel plně hradí ČEZ ESCO, kterému investici radnice postupně splácí po dobu 10 let.

Město navíc zdarma také dostane přístup do aplikace „Načti.cz“, kterou může využít k pasportizaci veřejného osvětlení, zobrazení výsledků defektoskopie a také hlášení závad občany. Oznamování poruch pomáhají i QR štítky umístěné přímo na stožárech veřejného osvětlení. Zkušenosti s programem má v současnosti už více než 150 českých měst a obcí.

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