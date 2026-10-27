Firmy se poučily z minulé krize. O energiích se už učí přemýšlet, říká expert

Průmyslové podniky i města opět řeší ceny energií. Přitom čelí tlaku na přechod od uhlí k ekologičtějším zdrojům a vysokým cenám emisních povolenek. „Vědí, že taková je realita, a s tlakem, který přichází z Bruselu, se naučily žít,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Martin Kročil, ředitel úseku Komoditní produkty a služby společnosti ČEZ ESCO. Tato dceřiná společnost Skupiny ČEZ zajišťuje přestavbu uhelných kotelen a tepláren na zemní plyn, biomasu nebo kogenerační jednotky. Současně staví velké fotovoltaiky pro průmyslové areály a komerční řetězce. „Vnímání obnovitelných zdrojů v Česku se posouvá k lepšímu a na zákaznících je to vidět,“ uvádí Kročil.
Martin Kročil
vystudoval ČZU v Praze, energetice se věnuje od roku 2003, kdy působil ve společnosti ČEZ Prodej.
Ve společnosti ČEZ ESCO se prodeji komodity věnuje od roku 2019.
Ve funkci ředitele úseku Komoditní produkty a služby je od roku 2023.
Velcí odběratelé energií fungují jinak než domácnosti. Jaký na ně měla vliv válka na Blízkém východě a omezení tranzitu Hormuzským průlivem?
Je to případ od případu. Jsou zákazníci, kteří už měli tzv. zahedgeované pozice, mají tedy zajištěnou dodávku za ceny z doby před vypuknutím konfliktu. Z pohledu komodity se pro ně nic zásadního nestalo, jedou dál a mají zajištěné kontrakty. Určitou roli sice hraje zvýšení spotových cen, protože velcí zákazníci až na drobné výjimky fungují na principu spotového vyrovnání. Spot tak může jejich výslednou cenu ovlivnit, a to jak záporně, tak kladně. Pokud mají pozici nastavenou tak vysoko, že přebytky odprodávají, mohou na tom paradoxně i vydělávat. Pokud naopak mají pozici nižší a energii dokupují, cena se jim zvyšuje.
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Pak je tu druhá skupina zákazníků, kteří do konfliktu vstupovali s poměrně otevřenou pozicí. Ty to zasáhlo negativně. Zpočátku počítali s tím, že konflikt rychle odezní, což se bohužel nestalo. Měli tendenci vyčkávat a nechtělo se jim pozici cenově zajišťovat. Po skončení léta se však ukázalo, že se čekání nevyplatilo. Situace pro ně hned na první dobrou není úplně příznivá, i když není beznadějná.
Zaznamenali jste mezi podniky, nebo firmami paniku, co se týče dalšího vývoje cen za plyn a elektřinu?
Myslím si, že trh se už velmi poučil ze situace po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Tehdy byl totiž nárůst cen ještě výraznější, než čeho jsme svědky dnes. Přestože jsou dnes ceny vysoké a pro řadu zákazníků opravdu nepříjemné, vidina toho, že jsme byli před čtyřmi lety ještě výše, situaci trochu krotí. Ne že by to zlepšovalo náladu zákazníků, to určitě ne, ale všichni vědí, že by mohlo být i hůř. Atmosféra je dnes jiná než před čtyřmi lety, kdy to nikdo v takové míře nezažil a ceny vyletěly k závratným hodnotám.
Dnes jsme sice vysoko, ale teprve teď se blížíme k hranici, kde byla tehdy cena regulovaná státem. U největších zákazníků to sice fungovalo trochu jinak, ale i těm se cena snižovala pomocí různých forem dotací. Pořád tedy nejsme na tehdejších maximálních hodnotách. Minulá zkušenost ukázala, že za cenu určitých obětí uvnitř firem jsou to zákazníci v krátkodobém horizontu schopni zvládnout.
Tato krize se však liší i v tom, že u té předchozí byly hlavní obavy z nedostatku komodity…
Přesně tak, tehdy byla obava, že plyn nebude vůbec. Velký rozdíl je v tom, že nyní nemusíme mít strach, že by v Evropě plyn chyběl. Otazník visí spíše nad tím, za jakou cenu bude.
Pozorujete, že by aktuální vývoj cen komodit na burze přiměl firmy zrychlit projekty obnovitelných zdrojů?
Zatím to nelze s jistotou prohlásit. Je pravda, že stejně jako před čtyřmi roky, když ceny tak strašně vyletěly, zájem o projekty OZE zesílil. Dobře ale víme, že od první myšlenky po realizaci musí uplynout poměrně dlouhá doba. My zvýšený zájem evidujeme a jsme připraveni na něj reagovat. Nemohu ale teď říct, jestli to ve finále bude mít reálný dopad na zrychlení instalací nových alternativních zdrojů. To nelze s jistotou tvrdit, ale momentálně vše naznačuje, že by k tomu mohlo dojít.
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Jedna věc jsou ceny energií. Čím dál více se však prosazuje komplexní řešení, kdy se udělá revize, tzv. se ucpou díry, navrhnou optimální řešení. Poslouchají vás firmy, když jim předložíte návrh na optimalizaci spotřeby energií?
Podniky se učí tímto směrem uvažovat. Některé už to mají v DNA, mimo jiné i díky zahraničním vlastníkům, kteří podobný proces absolvovali ve svých domovských přístavech. I když s tím firmy začínají, v řadě případů ve finále stejně vítězí čistě finanční hledisko – tedy jestli si to mohou dovolit a zda chtějí tak dlouho čekat na návratnost. Většinou se pak rozhodují na základě finančních parametrů a ty někdy zvítězí nad dlouhodobější strategií a vizí.
Je v tom ale maličko rozdíl. Pokud se bavíte s firmou, která má českého vlastníka, a ten je progresivní a uvažuje takto, dohoda se mnohdy nachází rychleji. S takovým podnikem s českým kapitálem se jedná velmi dobře. U zahraničních firem pak zase záleží na tom, jaký pohled má na úsporná řešení centrální vedení. Často jsou na úspory zaměření už delší dobu, dívají se na tyto projekty komplexně a mají s nimi zkušenost ze své domoviny. Pak se o tom jedná dobře. Někdy ale u poboček v Česku naopak může převážit krátkodobý finanční horizont.
Pociťují podniky tlak na snižování emisí a environmentální cíle nastavené z Bruselu?
Myslím, že za ty roky, kdy tlak začal sílit a v minulých letech možná i vrcholil, se s tím firmy naučily žít. Berou to tak, že se tomu pravděpodobně nevyhnou, a začaly to zahrnovat do svých strategických plánů. Není to pro ně něco, co by je dnes úplně zaskočilo. Vědí, že taková je realita, takže se snaží dělat alespoň dílčí kroky s tím, že v delším horizontu plánují větší opatření. Ty pak musí být schopny zakalkulovat do cen svých výrobků, protože pořád musí zůstat konkurenceschopné a hlavně přinášet profit. Myslím si, že to časové hledisko sehrálo svou roli – dotčený sektor si na to nejen zvykl, ale naučil se s tím počítat a plánovat.
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Vnímáte rozdíl mezi soukromými podniky a státními institucemi? Jak se pracuje s úřady, školami nebo státními nemocnicemi, když jim předložíte komplexní řešení včetně rekonstrukce a implementace nových technologií?
Tam si myslím, že ten tlak jde spíš obráceně. Když se ocitnou ve fázi, kdy potřebují modernizovat samy, protože jsou k tomu dotlačeny. To se týká zejména veřejných budov a zařízení, o kterých mluvíte.
Myslíte, když se jim třeba již rozpadají okna?
Do jisté míry. Když zákazník vidí, že už musí jít například do modernizace zdroje tepla, dává mu smysl podívat se i na další části energetického systému. To se pak s ním komunikuje velmi dobře, protože do kalkulace může rovnou započítat vzniklou úsporu. Pokud jde o rozpočtovou organizaci, tím lépe – dá se žádat o různé podpory, a když to dává smysl, cesta se vždycky najde.
Takže se řídí vašimi doporučeními a návrhy realizují?
Bývá to ideální okamžik, kdy tam může firma našeho typu přijít a připravit kompletní studii, jak budovu upravit podle moderních trendů a potřeb energetické náročnosti. Pak už záleží jen na dohodě.
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Do jaké míry se do těchto procesů zapojují moderní technologie a umělá inteligence?
Pokud budu mluvit o komoditách, bez moderních technologií se dnes již neobejdeme. Jakmile je zákazník trochu větší, v případě tzv. postupných nákupů je to dnes standard. Moderní aplikace, která zákazníkovi slouží k administraci, je úplný základ a samozřejmost.
Prvky AI ale zatím úplným standardem nejsou. Teď jsme představili službu, a ta je jednou z prvních, kterou někdo svým zákazníkům nabízí. AI je sice v našem oboru velké téma, ale zatím spíše v oblasti podpůrných procesů. Třeba hovory v rámci call centra se standardně zaznamenávají kvůli doložitelnosti a operátor musí z každého udělat zápis. A to je přesně situace, kde AI pomáhá proces zrychlit. Operátor tak není k dispozici dalšímu klientovi za deset minut po skončení hovoru, ale třeba do dvou minut. AI za něj udělá rutinní činnost, která by jinak zabrala spoustu času.
Má vaše nová AI služba, která má pomáhat při odhadu cen elektřiny a plynu s výhledem na dva týdny již konečnou podobu, nebo ještě něco dolaďujete?
Pracujeme na posledních detailech, službu spustíme v průběhu listopadu. Jeden z důvodů, proč se ten start posouvá, je ten, že s ním spojujeme mírný rebrand ESCO Energy Market portálu. Samozřejmě je to ale věc, na které práce nikdy nekončí. Jde o model, který budeme neustále vylepšovat s cílem zvyšovat jeho úspěšnost, kterou si pomocí backtestingu průběžně ověřujeme.
Čili nad ním budete dohlížet?
To přesně souvisí s tím backtestingem. Na druhou stranu jde o AI model, který máme umístěný na serverech naší společnosti. Není to externí model, protože se v něm zpracovávají poměrně citlivá data, která nechceme sdílet v otevřeném prostoru. Nejsme napojeni třeba na ChatGPT. Je to umělá inteligence přímo v perimetru ČEZ.
Uvažujete o něčem dalším, podobném?
Spíše uvažujeme o tom, že budeme službu zdokonalovat a rozšiřovat o specifické funkce. V tento okamžik model funguje na roční produkty. Předpokládáme ale, že do konce roku, nejpozději v prvním kvartále, ho rozšíříme o kratší produkty, tedy kvartál a měsíc, protože máme zákazníky, kteří nakupují v těchto horizontech. Ti si pak budou moci nechat udělat predikci i pro tyto kratší produkty. Máme samozřejmě i další vize. A jsme otevřeni i zpětné vazbě od zákazníků. Pokud přijdou s dobrými nápady a bude nám to dávat smysl, velmi rádi o tyto funkcionality službu rozšíříme.
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Teď na zcela jiné, nicméně důležité téma. Jak jste připraveni na topnou sezonu?
Z pohledu našich závazků vůči zákazníkům stoprocentně, protože znovu musím zdůraznit, že naše zásada je taková, že jakmile se u nás zákazníci cenově zasmluvní, okamžitě proti tomu hedgujeme pozici. V tomto ohledu jsme tedy plně zajištění. Nepopírám však, že je řada zákazníků, kteří s fixací vyčkávali nebo ji zkrátka neudělali. Je to ale plně v souladu se smlouvou – nezahedgeovali se, tudíž jsme pro ně neměli co nakoupit. Tím pádem se buď čeká na jejich hedging, anebo pozice zůstane na základě rozhodnutí zákazníka otevřená a bude se řešit využitím spotového produktu.
U řady občanů v Česku pozorujeme averzi vůči obnovitelným zdrojům – vadí jim třeba i fotovoltaika u dálnice. Vy realizujete projekty na střechách podniků, s nimiž mnohdy podnikatelé přicházejí sami. Dá se říct, že se vám v tomto ohledu pracuje lépe, protože nemusíte čelit takovému odporu?
Realizujeme to, co si zákazník objedná. Ale řekl bych, že se náhled na obnovitelné zdroje obecně mění. Averze z doby kolem roku 2010 už je do velké míry pryč. Je také známo, že ve státech, kde mají obnovitelné zdroje větší podíl v energetickém mixu, mají levnější energii. To mluví samo za sebe. Spíš jde o to najít rozumný kompromis a stavět obnovitelné zdroje společně s akumulací tak, abychom předcházeli možným výkonovým excesům v rozvodné síti. Obecně se vnímání obnovitelných zdrojů v Česku posouvá k lepšímu a na zákaznících je to vidět.
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A třeba i při využití možností, jako jsou soláry na parkovištích, což už je běžné v zahraničí?
To je zrovna dobrý příklad. Parkovací stání jsou vyasfaltovaná nebo jiným způsobem zpevněná, takže nezabíráte žádnou další zeleň. A dává to smysl i z hlediska životního cyklu elektřiny: vyrobíte ji přímo na místě a tam ji i spotřebujete. Nemusíte budovat náročné distribuční sítě a ulevujete tím celému systému. Náklady na distribuci se ve finále promítají i do konečné ceny pro zákazníka. Když energii spotřebujeme tam, kde vzniká, mohou se do budoucna snížit i náklady na údržbu a rozvoj distribuční sítě.