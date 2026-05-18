Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Éra modulárních reaktorů se blíží. Řešíme, kde budou stát, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák v Rozstřelu na iDNES. Podle něj už nyní probíhají debaty o tom, kde budou nové jaderné zdroje v budoucnu stát.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Byl bych špatný představitel skupiny ČEZ, kdybych neřekl, že za 15 až 20 let už tam vidíme malý modulární reaktor,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák v Rozstřelu na iDNES.cz.

Podle něj se česká energetika nachází uprostřed obrovské transformace. Uhlí postupně mizí, do popředí se dostává jádro, plyn, obnovitelné zdroje i bateriová úložiště. A právě modulární reaktory mají být jedním z pilířů budoucnosti.

První má být Temelín

První lokalitou má být Temelín. Ve hře jsou ale i další regiony. „Je veřejným tajemstvím, že se bavíme o tom, že další lokalita by mohla být v Tušimicích nebo Prunéřově,“ uvedl Čermák. Zmínil i Dětmarovice v Moravskoslezském kraji, tedy místa, kde už nyní stojí elektrárny.

Podle něj přitom v regionech nepřevažuje odpor, ale naopak zájem. „Přináší to zaměstnanost, know-how a všechny benefity, které tyto regiony potřebují,“ řekl.

Čermák zároveň upozorňuje, že pojem „malý modulární reaktor“ může být zavádějící. „To malé je trochu matoucí. Kouzlo je spíš v modularitě. Výkonově se bavíme o parametrech dukovanského reaktoru,“ vysvětlil.

Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května 2026)
10 fotografií

Podle něj by první české modulární reaktory mohly vznikat na konci třicátých let. Do té doby ale musí země zvládnout přechod od uhlí k nízkoemisním zdrojům.

Právě teplárenství označuje za jednu z největších výzev. ČEZ ESCO spravuje zdroje zásobující více než půl milionu domácností. Celkem je na centrálním zásobování teplem závislá zhruba polovina českých domácností.

„Je to systém, který je potřeba ukotvit, držet, zmodernizovat a dekarbonizovat,“ řekl. Transformace má podle něj stát desítky miliard korun. Jen skupina ČEZ do ní investuje kolem 80 miliard.

Evoluce, ne revoluce

Uhlí mají postupně nahrazovat zemní plyn, biomasa, tepelná čerpadla, solární zdroje a časem právě i malé reaktory. Čermák opakovaně zdůraznil, že změna musí být evoluční, ne ideologická.

Kriticky se vyjádřil k některým krokům Evropské unie. „Evropa má tendenci jít ode zdi ke zdi,“ řekl. Podle něj to bylo vidět například u elektromobility. Příliš silný tlak podle něj mohl část veřejnosti odradit.

Sám ale elektromobilitu podporuje. ČEZ dnes provozuje více než tisíc nabíjecích stanic a každý rok přibývají další stovky. „Elektromobilita je čím dál četnější a potřebuje infrastrukturu,“ uvedl.

Za další velký trend označuje bateriová úložiště. „Baterky táhnou. Jednoznačně,“ řekl. Firmy podle něj stále častěji chtějí kombinovat úspory, solární zdroje a ukládání energie.

Velkou roli podle Čermáka hraje také digitalizace a umělá inteligence. Energetika se podle něj v posledních letech technologicky výrazně posunula. Chytré systémy dnes pomáhají řídit spotřebu nejen domácnostem, ale hlavně průmyslu nebo veřejným budovám.

Energetika není sprint

Jako příklad uvádí Národní divadlo nebo velké nemocnice. Díky moderním systémům a úsporným projektům podle něj šetří desítky milionů korun ročně. „Budovy si dnes samy řídí topení, chlazení i osvětlení podle provozu,“ popsal.

Čermák zároveň varoval před novými bezpečnostními riziky. Vedle energetické závislosti na Rusku podle něj Evropa dlouho podceňovala i závislost na Číně nebo kybernetickou bezpečnost.

„Je veřejným tajemstvím, že se v případě modulárních reaktorů bavíme o tom, že další lokalita by mohla být v Tušimicích nebo Prunéřově,“ uvedl Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

„Množství hackerských útoků roste. A roste i zájem zákazníků o to, jakou úroveň kyberbezpečnosti máme,“ uvedl.

Budoucí energetický mix Česka vidí jednoznačně: silné jádro doplněné obnovitelnými zdroji, plynem a bateriovými systémy. „Jádro je bezvadný bezemisní zdroj základního zatížení,“ řekl. A dodává, že energetika není sprint. „Je to příběh o následujících padesáti letech,“ uzavírá Čermák.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Éra modulárních reaktorů se blíží. Řešíme, kde budou stát, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května...

Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel...

18. května 2026

Ryanair trhá rekordy. Zisk v loňském roce zvýšil o 40 procent na 55 miliard korun

Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair, zvýšila v uplynulém finančním roce svůj zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč)....

18. května 2026  8:48

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Ceny benzinu komplikují Američanům život. Někteří kvůli tomu mění zaměstnání

„Nárůst cen? My jsme to zavinili!“ Nálepka s vyobrazením amerického prezidenta...

Američany už několik týdnů trápí stále zdražující pohonné hmoty. Vzrostly jim tak náklady na dojíždění do práce a stále více zaměstnanců po svých firmách požaduje možnost častější práce z domova. Ti,...

17. května 2026

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy...

17. května 2026

Poptávka po dovolených nezmizela, mění se. Kvůli válce lidé řeší ceny i bezpečnost

Letadlo Aegean Airlines přistává na mezinárodním letišti v Larnace na Kypru....

Dražší letenky, nejistota na Blízkém východě a obavy z rušení spojů mění letní cestování. Evropané stále častěji volí kratší pobyty, odkládají rezervace na poslední chvíli a místo vzdálených...

17. května 2026

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)

V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních...

17. května 2026

Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Brazilec věří, že jeho rodná země letos mistrovství ovládne (13. května 2026).

Ostře sledované fotbalové mistrovství světa odstartuje už za několik týdnů. Těší se na něj také osmapadesátiletý brazilský řemeslník Jarbas Meneghini, který se živí výrobou replik trofejí pro mistry...

17. května 2026

Hlásím příchod, ale jsem po plastice. Korejské vojáky lákají kosmetické zákroky

Jihokorejští vojáci (27. února 2023)

Vojenskou připravenost armády Jižní Koreje čím dál více omezují kosmetické zákroky vojáků generace Z. Kliniky plastické chirurgie totiž agresivně cílí na tuto cílovou skupinu pomocí chytré reklamy na...

17. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Změna životního stylu jako byznys. Jak se vyznat v záplavě rad na sítích, líčí fyziolog

Premium
Radim Šlachta

Důrazné volání po změně životního stylu – ať už kvůli stále populárnější dlouhověkosti, či v souvislosti s šířící se obezitou – vede také k rozvoji byznysu chrlícího nové trendy a rozmanitá...

17. května 2026

Sauvignon ke klobáse, rosé k pizze. Jak vypadá vinné párování v centru Brna

Vinař z Němčiček již několik let propaguje své řemeslo netradičně a jinak....

Zapomeňte na ústřice a kaviár. Vinař Jan Stávek z Němčiček ve videu na sociálních sítích ukazuje, že víno lze vybrat a servírovat k hranolkům, klobáse nebo trdelníku. Pro netradiční ukázku vinného...

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.