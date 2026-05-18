„Byl bych špatný představitel skupiny ČEZ, kdybych neřekl, že za 15 až 20 let už tam vidíme malý modulární reaktor,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák v Rozstřelu na iDNES.cz.
Podle něj se česká energetika nachází uprostřed obrovské transformace. Uhlí postupně mizí, do popředí se dostává jádro, plyn, obnovitelné zdroje i bateriová úložiště. A právě modulární reaktory mají být jedním z pilířů budoucnosti.
První má být Temelín
První lokalitou má být Temelín. Ve hře jsou ale i další regiony. „Je veřejným tajemstvím, že se bavíme o tom, že další lokalita by mohla být v Tušimicích nebo Prunéřově,“ uvedl Čermák. Zmínil i Dětmarovice v Moravskoslezském kraji, tedy místa, kde už nyní stojí elektrárny.
Podle něj přitom v regionech nepřevažuje odpor, ale naopak zájem. „Přináší to zaměstnanost, know-how a všechny benefity, které tyto regiony potřebují,“ řekl.
Čermák zároveň upozorňuje, že pojem „malý modulární reaktor“ může být zavádějící. „To malé je trochu matoucí. Kouzlo je spíš v modularitě. Výkonově se bavíme o parametrech dukovanského reaktoru,“ vysvětlil.
Podle něj by první české modulární reaktory mohly vznikat na konci třicátých let. Do té doby ale musí země zvládnout přechod od uhlí k nízkoemisním zdrojům.
Právě teplárenství označuje za jednu z největších výzev. ČEZ ESCO spravuje zdroje zásobující více než půl milionu domácností. Celkem je na centrálním zásobování teplem závislá zhruba polovina českých domácností.
„Je to systém, který je potřeba ukotvit, držet, zmodernizovat a dekarbonizovat,“ řekl. Transformace má podle něj stát desítky miliard korun. Jen skupina ČEZ do ní investuje kolem 80 miliard.
Evoluce, ne revoluce
Uhlí mají postupně nahrazovat zemní plyn, biomasa, tepelná čerpadla, solární zdroje a časem právě i malé reaktory. Čermák opakovaně zdůraznil, že změna musí být evoluční, ne ideologická.
Kriticky se vyjádřil k některým krokům Evropské unie. „Evropa má tendenci jít ode zdi ke zdi,“ řekl. Podle něj to bylo vidět například u elektromobility. Příliš silný tlak podle něj mohl část veřejnosti odradit.
Sám ale elektromobilitu podporuje. ČEZ dnes provozuje více než tisíc nabíjecích stanic a každý rok přibývají další stovky. „Elektromobilita je čím dál četnější a potřebuje infrastrukturu,“ uvedl.
Za další velký trend označuje bateriová úložiště. „Baterky táhnou. Jednoznačně,“ řekl. Firmy podle něj stále častěji chtějí kombinovat úspory, solární zdroje a ukládání energie.
Velkou roli podle Čermáka hraje také digitalizace a umělá inteligence. Energetika se podle něj v posledních letech technologicky výrazně posunula. Chytré systémy dnes pomáhají řídit spotřebu nejen domácnostem, ale hlavně průmyslu nebo veřejným budovám.
Energetika není sprint
Jako příklad uvádí Národní divadlo nebo velké nemocnice. Díky moderním systémům a úsporným projektům podle něj šetří desítky milionů korun ročně. „Budovy si dnes samy řídí topení, chlazení i osvětlení podle provozu,“ popsal.
Čermák zároveň varoval před novými bezpečnostními riziky. Vedle energetické závislosti na Rusku podle něj Evropa dlouho podceňovala i závislost na Číně nebo kybernetickou bezpečnost.
„Množství hackerských útoků roste. A roste i zájem zákazníků o to, jakou úroveň kyberbezpečnosti máme,“ uvedl.
Budoucí energetický mix Česka vidí jednoznačně: silné jádro doplněné obnovitelnými zdroji, plynem a bateriovými systémy. „Jádro je bezvadný bezemisní zdroj základního zatížení,“ řekl. A dodává, že energetika není sprint. „Je to příběh o následujících padesáti letech,“ uzavírá Čermák.