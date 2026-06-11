V Dukovanech skončil geologický průzkum, místo je bezpečnější, než se čekalo

Deset měsíců se v lokalitě budoucí výstavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech vrtalo a zkoumalo. Projekt byl završen, pracovníci společnosti ČEZ Energetické produkty předají závěrečnou zprávu v pátek zadavateli. „Kompletní dokument obsahuje geologickou, geofyzikální, geodetickou a geotechnickou interpretaci všech dat, podkladů, měření a analýz získaných během průzkumu a laboratorních testů,“ vysvětluje Alice Horáková, tisková mluvčí EDU II.
Data ze závěrečné zprávy ke geologickým průzkumům pro nové dukovanské bloky poslouží k vytvoření 3D modelu lokality, který využijí projektanti, výstupy budou rovněž součástí podkladů při povolovacích řízeních. Zakázku v řádu několika stovek milionů korun realizovala pro jihokorejskou společnost KHNP česká společnost ČEZ Energetické produkty.
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Cílem průzkumů bylo podrobně zmapovat území, tak aby projektanti KHNP mohli přesně a bezpečně navrhnout rozvržení areálu i jednotlivých budov a technologických celků budoucí nové jaderné elektrárny. Závěrečná zpráva má přes 5 tisíc příloh.
Geotechnické průzkumy pro nové bloky v Dukovanech
Průzkumy začaly loni v srpnu. Na území přibližně 200 hektarů bylo během osmi měsíců realizováno 306 inženýrsko-geologických vrtů, jejichž celková kumulovaná délka dosáhla 13 049 metrů.
Realizováno bylo také 352 penetračních (CPT) sond o celkové délce téměř 5 280 metrů a 19 geofyzikálních profilů, pomocí kterých se neinvazivně mapují fyzikální vlastnosti podloží.
Zdroj: EDU II
„Jednu z prvních zakázek přímo souvisejících s budoucí výstavbou se podařilo zdárně dokončit podle harmonogramu a v požadované kvalitě. Projektanti KHNP nyní mají k dispozici veškeré naměřené a vyhodnocené parametry lokality, potřebné pro zahájení výpočtů. Výstupy rovněž budou součástí podkladů při povolovacích řízeních,“ uvedl generální ředitel Elektrárna Dukovany II Petr Závodský. Vyzdvihl, že pro geotechnické průzkumy si KHNP vybrala českou firmu, což je podle něj jedna z prvních vlaštovek úspěšné lokalizace.
Pro společnost ČEZ Energetické produkty šlo objemově o jednu z největších zakázek, na které se kdy podílela. Specifická byla i vzhledem ke geografické vzdálenosti zadavatele nebo tím, že veškerá komunikace byla v angličtině, včetně zasílaných podkladů. „V elektronické podobě jsme objednateli postupně zaslali 7 312 souborů o celkovém součtu přes 36 tisíc stránek. Nyní získaná data použijeme k vytvoření 3D BIM modelu lokality, který propojuje konstrukční návrhy s reálným geologickým prostředím. Ten odevzdáme do konce letošního roku,“ řekl Pavel Donát z ČEZ Energetické produkty. Závěrečná zpráva nakonec čítá přibližně 6 tisíc stran.
Vzorky zkoumaly laboratoře v Česku, ale i v Itálii
Z geologického hlediska byla lokalita zkoumaná už v minulém století, když se stavěly stávající čtyři bloky. Kvůli plánům na novou výstavbu v lokalitě proběhly geologické průzkumy ještě v letech 2018 a 2021, které potvrdily, že je vhodná pro umístění dalších bloků. Aktuální průzkumy data z těchto předchozích projektů potvrdily a precizovaly.
V laboratořích v Praze, v Brně, v Sokolově, ale i v Itálii se zkoumalo bezmála 500 odebraných vzorků zemin a hornin, na kterých bylo provedeno přibližně 830 zkoušek. Závěry z laboratorních testů poslouží k posouzení geologických poměrů lokality včetně stability, únosnosti a maximálního zatížení podloží.
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Z výsledků laboratorního testování například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než se původně myslelo. Místo je tedy ještě bezpečnější, než se čekalo.
Nově získaná data budou použitá na další upřesnění geotechnického modelu lokality. Ten bude jedním z podkladů žádosti o povolení k výstavbě, kterou se Elektrárna Dukovany II chystá podat na Státní úřad pro jadernou bezpečnost příští rok.
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27. ledna 2026