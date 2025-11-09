Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

  13:13
Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh), cenu plynu o 70 Kč za MWh.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Informovala o tom společnost ČEZ Prodej. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.

Zlevnění bude platit pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost sníží na 3190 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu bez fixace pak u ČEZ domácnostem klesne od začátku roku na 1289 korun za MWh bez DPH.

Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec připomněl, že společnost zlevňovala i letos. „Zároveň nabízíme pro zákazníky na nefixovaných i fixovaných produktech další možnost zlevnění v podobě takzvaného dynamického tarifu s nižší cenou v některých denních hodinách. Pokud mají zákazníci průběhové měření, a jsou ochotni rozložit si spotřebu v čase, mohou v některých hodinách ušetřit až 50 procent z ceny silové elektřiny,“ uvedl Kadlec.

Ceny budou od Nového roku upraveny automaticky, zákazníci tak nemusí nic dělat, sdělila společnost. ČEZ zároveň zákazníkům zatím doporučuje ponechat zálohy na stejné úrovni, dokud nebude jasno o výši regulovaných cen energií, které určuje stát. Energetický regulační úřad na konci října navrhl růst regulované složky o jednotky procent, úřad ale také upozornil, že definitivní podoba cen se ještě může výrazně změnit.

Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevnila dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se proti snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent. Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zhruba 800 tisíc zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.

Koncové ceny energií pro odběratele by měly být podle analytiků v příštím roce nižší než letos, a to i přes navrhovaný růst regulované složky energií. Pokles obchodních cen energií od dodavatelů je podle nich totiž vyšší, koncová cena by tak měla oproti letošku mírně klesnout.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Příliš mnoho mléka, příliš moc krav. Švýcarsko řeší, jak se poprat se cly

Výrobci sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska

Švýcarští farmáři se potýkají s nadbytkem mléka. Přestože se jim podařilo letos dosáhnout rekordní produkce, Trumpova cla, která vyústila v pokles poptávky, je donutila zvážit způsoby, jak výrobu...

8. listopadu 2025

Čas rozhoduje. Zásilkovna dá zákazníkům větší kontrolu nad doručením

ilustrační snímek

Zásilkovna přišla s řešením, které urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. V její mobilní aplikaci si mohou lidé nově nastavit preference doručení – buď dají přednost rychlosti, nebo...

8. listopadu 2025  9:01

