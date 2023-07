Hrozba ceny energií nad stropem se vyhne zákazníkům ČEZ, dostanou jiný tarif

„Nabídneme jim možnost přejít na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou. Nikdo z našich zákazníků tak nebude muset platit v příštím roce ceny nad stropy,“ komentuje to generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Strop stanovený vládou činí u elektřiny 5 korun za kilowatthodinu (kWh) bez DPH. U plynu je to 2,5 koruny za kWh bez daně. Žádná domácnost v Česku neplatí nyní víc než tyto částky. Dodavatelé nicméně ve svých cenících uvádějí i tržní ceny a rozdíl jim pro tento rok kompenzuje stát.

Například ČEZ má v ceníku z 1. ledna 2023 s fixací na jeden rok uvedenou cenu téměř 9 korun za kilowatthodinu silové elektřiny bez DPH. U zemního plynu má stanovených 3,7 korun za kWh. V létě loňského roku nabízel i tříleté a dvouleté fixace, kde byla cena elektřiny bez DPH více než 6 korun a cena kilowatthodiny plynu 3 koruny bez DPH.

Teď dodavatel slibuje, že domácnosti, které si tyto ceny sjednaly, převede na aktuální takzvané schodové produkty, kde se cena postupně snižuje. Týká se to zhruba 160 tisíc jeho zákazníků. „Domácnosti díky tomuto kroku v průměru ušetří na elektřině 8 000 korun ročně včetně DPH. U těch zákazníků, kteří mají fixaci u plynu a plynem topí v domě, může být roční úspora v průměru 27 000 korun,“ píše ČEZ v tiskové zprávě.

Ministr krok chválí

„Všechny postupně budeme v následujících týdnech kontaktovat, zákazníci nemusejí nikam chodit ani volat, budeme se jim ozývat opakovaně, abychom pomohli skutečně všem,“ doplňuje Kadlec.

Rozhodnutí společnosti uvítal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), podle něhož ČEZ vyslyšel jeho neformální výzvu. „Okolo 160 tisíc zákazníků zaplatí za energie v příštím roce méně, než původně v důsledku ruské energetické války měli. Jsem rád, že se tak vyhnou tomu, že by v případě zrušení vládních stropů platili za energie výrazně vyšší částky než letos,“ uvedl ministr.

Lidé si produkty s fixovanou vysokou cenou sjednávali v době energetické krize, kdy ceny energií na burze stoupaly do závratných výšin a nebylo jasné, zda bude pro topnou sezonu dostatek plynu vzhledem k výpadku dodávek z Ruska. Od té doby se ale situace uklidnila, nedostatek energií nehrozí a dodavatelé teď nabízejí elektřinu zhruba za 4 koruny za kWh bez DPH a zemní plyn za méně než 2 koruny.

Ostatní dodavatelé

Převést zákazníky, kterým závratné ceny hrozí, na levnější tarify, zřejmě plánují i jiní dodavatelé. „V tuto chvíli mohu pouze říci, že připravujeme pro tyto zákazníky řešení a předpokládáme, že jej v příštích týdnech představíme,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti Innogy Martin Chalupský. Podle něj se problém týká zhruba 400 tisíc zákazníků napříč celý energetickým trhem, přičemž u Innogy jde asi o desetinu z celkem 1,7 milionu odběratelů.

„Je to přímý důsledek situace na trhu, která tady byla na podzim loňského roku. Přicházely k nám například tisíce lidí, kteří utíkali před extrémně vysokými cenami některých dodavatelů, kteří jim ukončili termínované a fixované smlouvy nebo utíkali před vysokými spotovými cenami, na které je někteří dodavatelé takzvaně překlápěli. Další skupinou zákazníků jsou ti, kteří fixovali na vysokých cenách,“ podotýká Chalupský.

Některých dodavatelů se nicméně problém vůbec netýká, protože v době energetické krize fixované produkty vůbec nenabízely. „Poukazovali jsme na to, že v dlouhodobém horizontu by fixace vysoké ceny mohla být pro zákazníky nevýhodná. Fixovaný produkt s cenou pod vládním stropem jsme do nabídky opět zařadili až v březnu 2023,“ vysvětluje mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.