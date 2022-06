Ministerstvo financí tlačí na ČEZ. Chce vyšší dividendu za akcii

Ministerstvo financí o tom informovalo během pondělí v oficiální tiskové zprávě. Stát chce vyšší příjem z dividendy do státního rozpočtu využít na kompenzaci vysokých cen energií občanům. Vedení společnosti chce na červnové valné hromadě ale navrhnout dividendu ve výši 44 korun, což by znamenalo výplatu celkových dividend ve výši 23,7 miliardy korun.

Nově navrhovaná výše 48 Kč na akcii zůstává v mezích dlouhodobé dividendové politiky společnosti. Skládá se z řádné složky 41 Kč na akcii vycházející ze zisku dosaženého za rok 2021 a mimořádné složky sedmi korun na akcii zohledňující prodej bulharských aktiv. Celková vyplacená dividenda v takovém případě dosáhne 25,8 miliardy korun.

„Vyšší příjem státu z dividendy ČEZ za loňský rok plně využijeme ke kompenzaci vysokých cen energií našim občanům a k dodatečnému financování sociální pomoci potřebným. Využití dividendy ČEZ právě na pomoc lidem s vysokými cenami energií považuji v tuto chvíli za jediné logické a správné,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Stát nyní připravuje na pomoc lidem s vysokými cenami energií takzvaný úsporný tarif. Domácnosti, které topí plynem nebo elektřinou, by mohly dostat maximálně 9 000 Kč. Uvedla to Česká televize (ČT). Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) řekl ČT, že u malých domácností s nízkou spotřebou to budou řádově tisíce korun, u velkých domácností s velkou spotřebou se bude částka v tisících blížit dvoucifernému číslu.

Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda podle Síkely projedná 22. června. Stát by měl lidem na část spotřeby zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit od nadcházející topné sezony, podle ČT od 1. října 2022 do 1. října 2023. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc Síkela odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.

Pondělní návrh MF na výplatu vyšší dividendy nebude mít podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty na cenu akcií ČEZ žádný vliv. „Optimisticky jsem čekal podstatně vyšší protinávrh. Mělo by to pomoci řešit složitou situaci, která tady je. Podstatné je to, že to velmi jednoduché řešení – navrhnou si svou dividendu a silou 70 procent si ji prosadí,“ uvedl Trampota.

Prodloužit termín splatnosti ministerstvo navrhuje, protože všechny energetické společnosti v Evropě nyní čelí tlaku na cash flow z důvodu vysokých marží vkladů na energetických burzách, které plynou z hrozby nedostatku zemního plynu a s tím souvisejícího prudkého nárůstu cen elektřiny na trzích.

Čistý zisk skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.