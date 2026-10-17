Kombinace připravované reformy tarifní struktury a budoucí nasazení dynamických tarifů umožní podle šéfa ČEZ Distribuce odběratelům dosáhnout ultimátního cíle: aktivně řídit svou spotřebu a optimálně řídit náklady. „K tomuto stavu se celá energetika a její regulace postupně posouvá a reforma spouštěná od 1. ledna je pro to nezbytným prvním krokem,“ uvedl Zmelík v rozhovoru pro iDNES.cz.
Energetický regulační úřad připravil Novou tarifní strukturu v elektroenergetice, která začne platit od ledna. V první fázi se týká zhruba 25 tisíc průmyslových odběratelů. Co to pro vás znamená jako pro distributora?
Na tuto změnu se připravujeme dlouhodobě a jsme rádi, že se zavádí právě na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. V samotné síti se fyzicky nic nemění, zásadně se ale promění přístup k hospodaření s kapacitou. Od ledna budou pro zákazníky platit nová pravidla pro rezervaci kapacity a její zpoplatnění. Mění se logika, nově se zpoplatní i parametry, které dříve zpoplatněny nebyly. Platit se bude podle toho, jak moc je síť využívaná a jaký příkon si zákazník rezervuje.
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Co od této reformy očekáváte?
Přináší do celého systému nesrovnatelně větší spravedlnost mezi zákazníky. Zároveň povede velké odběratele k hospodárnějšímu nakládání s kapacitami. Nemyslíme si, že by se kapacity blokovaly jen ze spekulativních důvodů, dosavadní systém zkrátka nikoho k hospodárnosti nemotivoval. Podle propočtů Energetického regulačního úřadu by se v síti měla uvolnit dodatečná kapacita až 3 300 MW. To je obrovské číslo. Pokud se to stane, dokážeme uspokojit další zájemce o připojení, aniž bychom museli do rozšiřování sítě investovat obrovské sumy.
Martin Zmelík
Je absolventem VŠE v Praze.
Titul MBA získal na USBSP Praha (Rochester Institute of Technology).
V ČEZ je od roku 2004 se zaměřením na řízení distribučních aktivit.
V minulosti vykonával funkci country manažera v Rumunsku.
Od listopadu 2016 byl členem dozorčí rady ČEZ Distribuce a.s.
Od srpna 2018 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ Distribuce.
V jaké fázi jsou přípravy na přechod k novému systému?
Regulační úřad změny aktivně komunikuje a i my si uvědomujeme, že proces vyžaduje velkou dávku edukace. Spustili jsme vlastní informační kampaň. V našem regionu se změna týká přibližně 15 tisíc zákazníků a my máme v plánu každého z nich oslovit napřímo. Chceme vše podrobně vysvětlit a celým procesem je provést. Ukážeme jim, jaká kombinace nastavení pro ně bude nejvýhodnější a jaké kroky je potřeba podniknout. Na úspěšné implementaci nemají zájem jen regulátor a stát, ale i my jako distributoři.
Budou muset podniky a výrobny uzavírat nové smlouvy?
Nové smlouvy se podepisovat nebudou, mění se primárně logika samotného účtování. Zákazníci si budou muset přes klientské portály nebo s pomocí klientské obsluhy upravit přes tzv. změnové požadavky nastavení své rezervované kapacity. Administrativně nejde o nic komplikovaného. Důležitější bude, jak budou zákazníci se systémem pracovat v praxi, tedy jak pečlivě budou vykazovat a měřit svou reálnou spotřebu i to, kolik energie přes jejich přípojku protéká. Kritické bude naučit se v novém prostředí správně hospodařit a aktivně si včas říct o úpravu rezervace. Start proběhne v lednu, ale dopady a to, nakolik zákazníci novinku ocení na platbách, budeme schopni vyhodnotit až po dvou či třech měsících.
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Platí v tomto směru ze strany distributora určitá benevolence? Za překročení limitů hrozí poměrně vysoké sankce.
Pokud s námi zákazníci komunikují, tak jejich reálnou spotřebu i charakteristiku odběru dobře známe. V drtivé většině jde o odběratele s průběžným měřením, kteří mají data sami k dispozici. Klíčové je spíše naučit se s těmito daty správně pracovat a spotřebu dobrým odhadem plánovat. Pokud vám spotřeba ustřelí v jednom měsíci, dá se na to velmi rychle reagovat. S odběrateli chceme aktivně pracovat a řešit věci včas, než aby se problém fixoval celý rok, to by pak finančně nepříjemné být mohlo. Pokud zákazníci tyto nástroje začnou aktivně využívat a správně si nastavení upraví, většina z nich na tom ušetří.
Změnil se přístup zákazníků? Jsou dnes aktivnější v tom, jak s energiemi nakládají?
Jednoznačně. Vnímáme, že zákazníci dnes přemýšlejí o elektřině úplně jinak. Už to pro ně není jen položka na faktuře, byť výše výdajů je stále zásadní. Přibyl ale bezpečnostní parametr dodávek a u mnoha firem i společenská odpovědnost. Zákazníci už navíc nejsou jen pasivními spotřebiteli. Často energii sami vyrábějí, ukládají do baterií nebo využívají k dobíjení. Velké podniky mají energetiky a technické ředitele, s nimiž řešíme rezervované kapacity, přetoky do sítě i výkyvy napětí, které by mohly ovlivnit jejich výrobní technologie. Všichni distributoři dnes na hladině nízkého napětí masivně instalují chytré elektroměry. Zákazník díky nim může sledovat svou spotřebu prakticky v reálném čase. V kombinaci s chystanou reformou tarifní struktury a nasazením dynamických tarifů to odběratelům umožní ultimátní cíl: aktivně řídit svou spotřebu i náklady.
V jaké fázi je zavádění chytrých elektroměrů?
Máme jich už nainstalováno přes 550 tisíc, do konce roku by to mělo být okolo 600 tisíc. Příští rok pak všichni tři distributoři dokončí první vlnu nasazování. Tím ale nekončíme, hned navážeme druhou vlnou. V té počítáme do roku 2030 s osazením téměř 1,5 milionu elektroměrů. Vidíme silný tlak ze strany Evropské unie, aby byla průběžně měřena v podstatě všechna odběrná místa. V přepočtu na naši síť by to znamenalo nasazení až tří milionů chytrých elektroměrů.
Co přesně to přinese v praxi?
Nám jako distributorům to výrazně pomůže lépe řídit síť na hladině nízkého napětí, zvlášť s rostoucím počtem obnovitelných a decentralizovaných zdrojů. Přínos je to ale hlavně pro zákazníka. Ten získá naprostý přehled o své spotřebě i dodávce. A jakmile se spustí navazující nástroje a upraví tarifní struktury, bude moci svou spotřebu aktivně optimalizovat. Samotní odběratelé se pak budou rozhodovat, kdy a za kolik si dobijí elektromobil nebo kdy pustí domácí spotřebiče. Chytrý elektroměr je klíčová komponenta, která síť zdigitalizuje a umožní s energiemi efektivně pracovat.
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Řešíte nějaké komplikace? Jedna věc jsou mladí lidé nebo rodiny s fotovoltaikou a elektromobilem, ale v síti máte i seniory.
Z pohledu běžného zákazníka se nic zásadního nemění. Elektroměr měří spotřebu stejně jako dřív. Rozdíl je v tom, že nový elektroměr obsahuje navíc komunikační jednotku. Ta umožňuje odesílat naměřená data průběžně a dálkově distributorovi, operátorovi trhu nebo obchodníkům s elektřinou. Odběratel jakéhokoliv věku tedy samotné nasazení technologie v podstatě nepozná. Možná si jen všimne, že ubylo návštěv našich techniků, protože odečty provádíme na dálku.
Z elektroměrů se stala v podstatě IT zařízení nebo datové komponenty, takže jsme si museli vybudovat zcela nové kompetence. Provozovat síť dnes znamená mít v pořádku nejen vedení a stanice, ale i mobilní či jiné datové sítě pro přenos informací. S moderní technologií sice získáváme obrovský přehled, ale zároveň musíme řešit komplexní kybernetickou bezpečnost, šifrování a ochranu dat. To jsou věci, které se u starých technologií vůbec řešit nemusely.
S tím vším souvisejí i obrovské investice. Kolik jste investovali letos a jaké máte plány dál?
Letos investujeme přes 19 miliard korun, příští rok to bude okolo 18 miliard a v dalších letech plánujeme rozpočet přesahující 21 miliard ročně. První část investic tvoří standardní požadavky zákazníků na připojení nových odběrných míst nebo přeložky. Druhou částí je navýšení kapacit sítě, především vedení a rozvoden. Zájem o novou kapacitu stále roste — nestaví se jen obnovitelné zdroje, ale budují se i velké průmyslové a technologické celky. A třetí oblastí jsou chytré prvky a dálkové řízení sítě. Nejde jen o chytré elektroměry, ale o komponenty, které nám umožňují spravovat síť na dálku a v případě poruchy rychle přesměrovat provoz na jiný okruh, aniž by to zákazník pocítil.
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Je řízení sítě s příchodem obnovitelných zdrojů největší výzva?
Jednoznačně. Do sítě vstupuje spousta výroben, jejichž výkon závisí na počasí a je těžko predikovatelný. Největší denní výzvou je udržet stabilní napětí v síti, výkyvy řešíme doslova dennodenně. Proto investujeme do automatických prvků řízení i do chytrých elektroměrů.
Část investic jde tedy na běžnou modernizaci a část reaguje na rozvoj obnovitelných zdrojů?
Pro nás je největší výzvou zkombinovat požadavky na připojení s investicemi do samotné stability a provozu sítě. To jsou dvě odlišné věci. Požadavek na rozšíření kapacity nevyvolává automaticky investici, která síti přinese stabilitu. My potřebujeme obojí: posilovat kapacitu i investovat do prvků vysokého a velmi vysokého napětí, které umožňují síť dálkově stabilizovat. Zásadně se totiž změnila struktura výdajů. Vyvolané investice, které před boomem obnovitelných zdrojů činily zhruba dvě až tři miliardy korun ročně, se dnes pohybují mezi šesti až osmi miliardami. To je obrovská částka, která se musela ukrojit z celkového investičního rozpočtu.
Jde jen o požadavky na připojování obnovitelných zdrojů?
Jsou to požadavky vyvolané všemi zákazníky, ale je pravda, že většina jde za obnovitelnými zdroji. Připojit rodinný dům versus připojit velké fotovoltaiky je z hlediska dopadu na síť úplně jiná kategorie. Běžný rozvoj sítě pro nás takovou zátěž nepředstavuje, protože většinou navazuje na stávající infrastrukturu. Příchod nových technologií a větrný či solární boom však vedly k tomu, že v některých oblastech jsou kapacity sítě dočasně zcela vyčerpány. Kdybychom mohli vzít náš rozpočet, řekněme 19 miliard, a poskládat ho účetně podle reálných potřeb sítě, vypadal by jinak. V distribuci to ale nefunguje. Naší povinností je vycházet vstříc žádostem. Pokud kapacita existuje, musíme zájemce připojit bez ohledu na to, jaké další investice to vyvolá.
A pokud volná kapacita není?
Pak musíme zákazníka bohužel odmítnout. To se týká primárně vysokého a velmi vysokého napětí, rozhodně tím není ohrožena například běžná výstavba rodinných domů. U vyšších napěťových hladin ale kapacita na řadě míst chybí a dodat ji tam je velmi náročné. Navíc vidíme, že kapacity v síti bývají často blokovány spíše administrativně. Proto jsou tak důležité současné iniciativy, jako je nová tarifní struktura nebo tlak na to, aby žadatelé přicházeli už reálně připraveni. Dnes vám k žádosti o rezervaci kapacity v podstatě stačí jen nabývací titul k pozemku.
Souvisí s tímto blokováním kapacit i zavedení nevratné kauce?
Ano, to je jedna z iniciativ, která má narovnat vztah mezi budoucím investorem a distributorem. Nevratná kauce nutí investory k větší serióznosti. Vyžaduje vyšší finanční závazek vůči distributorovi, který proti žádosti začíná reálně investovat do sítě. Z rezervace kapacity se tak stává závazná finanční pozice.
Funguje tento mechanismus v praxi? Uvolnil kapacitu pro ty, kteří chtějí skutečně stavět?
Funguje v tom, že nastavil jasnější pravidla. Přiznávám ale, že u distributorů byla větší očekávání ohledně objemu kapacity, která se uvolní. Většina investorů kauce nakonec podepsala a zaplatila. Efekt uvolnění blokované kapacity tak bude nižší, než jsme původně odhadovali.
Čím to je? Znamená to, že většina projektů jsou reálné stavby, a ne spekulace?
Sektor je spekulativními investicemi nepochybně ovlivněn. Když se podíváte na poměr mezi počtem žádostí a tím, co se reálně postavilo, jsme v jednotkách procent. Systém však narazil spíše na podcenění náročnosti samotného developmentu. Změny územních plánů, posudky EIA nebo u větrných elektráren místní referenda – to vše projekty protahuje. Ze záměru, který měl stát do dvou let, je pětiletý proces, který se nemůže pohnout z místa. Ti investoři do projektů často vložili nemalé prostředky, a proto raději zaplatili i nevratnou kauci.
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Co s těmi nehotovými projekty bude dál?
Celé odvětví podle mě projde očistou a restrukturalizací. Reálně ani neexistují stavební kapacity na to, aby se postavilo vše, co je dnes rozpracované. Část investorů bude hledat finanční partnery, případně zkusí projekty prodat ve fázi ready-to-build, tedy s kompletním povolením i získaným připojením od nás. Jiní se snaží měnit technologii. Začínali s fotovoltaikou, pak zkoušeli vítr a dnes je nejžádanější technologií bateriové úložiště, které vychází ekonomicky nejlépe. Držitelé kapacit se zkrátka transformují a finálně se rozhodují, jaký projekt vlastně dokončí.
Jak se jako distributor připravujete na nadcházející zimu?
Zima je specifická vyšším rizikem kalamit. Nejobávanějším stavem není metr sněhu, ale dešťové srážky při teplotách kolem nuly, kdy namrzající led láme vedení a stromy.
Fungujeme v režimu 24/7, takže máme poruchové čet do terénu i dispečink v neustálé pohotovosti. Pokud dojde k masivnímu výpadku, spouštíme krizový plán aktivace dodatečných sil. Poslední dobou jsme hodně investovali do technického vybavení pro těžce přístupný terén – nakoupili jsme čtyřkolky nebo sněžné skútry. Když vám padne vedení v lese, technici museli dříve jít kilometry po pás ve sněhu, aby poruchu vůbec lokalizovali. S novou technikou jsme výrazně rychlejší.