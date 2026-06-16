ČEZ Distribuce v posledních letech investuje do úprav a modernizace sítě rekordní částky. Loni vynaložila na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy přes 19 miliard Kč, podobnou sumu investovala do svých sítí i v roce 2024.
Peníze šly zejména do sítí nízkého napětí jako podpora připojení fotovoltaických elektráren v domácnostech zákazníků nebo bateriových úložišť v rodinných domech. Další položky představovaly investice do posilování stability sítě, digitalizace a také instalace chytrých elektroměrů. „V letošním roce budou naše investice dosahovat přibližně 18,5 miliardy korun a předpokládáme, že stejnou výši dosáhnou i v nejbližších letech,“ potvrzuje Soňa Holingerová, mluvčí společnosti.
ČEZ Distribuce
je největším distributorem elektřiny v Česku, zajišťujícím dodávky elektřiny pro více než 3,8 milionů domácností a podniků. Společnost působí na území 11 krajů o rozloze 52 268 km čtverečních s délkou vedení 171 450 km, za posledních 10 let přibylo 8 239 km.
Za 21 let existence investovala do obnovy a rozvoje distribuční soustavy přes 210 miliard korun, aktuálně obhospodařuje majetek ve výši cca 153 miliard korun.
„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především nové odběry a obnovitelné zdroje elektřiny, dále připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových úložišť,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. Významná částka poputuje i do digitalizace a automatizace distribuční sítě společnosti.
Loni na jaře se v České republice začalo postupně nasazovat inteligentní měření. Ke konci května bylo v síti ČEZ Distribuce instalováno přibližně 420 000 kusů chytrých elektroměrů. Na rozdíl od starého zařízení měří nový elektroměr spotřebu v reálném čase, typicky v patnáctiminutových intervalech. Tato data pak automaticky odesílá distributorovi. Do roku 2030 počítá ČEZ s postupným navýšením počtu chytrých elektroměrů na 1 586 000 kusů, což odpovídá zhruba 42 procentům z celkových 3 820 115 odběrných míst.
Energetika prochází transformací
Hlavními důvody navýšených investic je pokračující decentralizace výroby elektřiny. Mezi roky 2020 a 2025 došlo k navýšení instalovaného výkonu připojeného k distribuční soustavě ČEZd o 38 procent (+2,4 GW). Za posledních pět let se také zvýšil počet odběrných míst s tepelným čerpadlem v soustavě společnosti, a to dokonce o 170 procent, což na kusy představuje nárůst ze 180 na 304 tisíc. Novým fenoménem je podle generálního ředitele Zmelíka také akumulace. „Ke konci května jsme evidovali přibližně 10,3 tisíc žádostí s kapacitou 440 gigawatthodin a rezervovaným výkonem a příkonem 214 gigawatt, což je více než 17násobek roční špičky celé české elektrizační soustavy,“ zdůrazňuje.
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ČEZ Distribuce také počítá s nástupem flexibility a agregace, což s sebou přinese zvýšené datové a IT požadavky na provozovatele soustav. „Energetika prochází rozsáhlou transformací a klade stále větší nároky na spolehlivost, efektivitu a bezpečnost. Klíčovou se pro nás stává digitalizace, využívání mobilních aplikací ke komunikaci se zákazníky a propracovaný systém řízení pro co nejrychlejší řešení hlášených poruch či individuálních požadavků,“ potvrzuje ředitel Zmelík.
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Investice do sítí si vyžaduje také skutečnost, že paralelně probíhá elektrifikace a plynofikace spojená s ekologizací a odchodem od uhlí. Přibližně 40 procent elektřiny v Česku stále pochází z uhlí. K tomu je kolem 1,6 domácností napojeno na centrální zásobování tepla, z nichž 50 procent využívá uhlí a pro 300 tisíc domácností jde dokonce o hlavní zdroj vytápění.
Investice do sítí ČEZ Distribuce vyžaduje navíc i rozvoj výstavby bytů, průmyslových zón a podniků.
Investice v různých částech Česka
Mezi nejvýznamnější stavby společnosti ČEZ Distribuce zahájené v letošním roce patří ve středních Čechách nová rozvodna 110kV v Mělníku. „Důvodem je vyvedení výroby z transformační stanice, která je v majetku Elektrárny Mělník a oddělení distribuční soustavy ve vlastnictví ČEZ Distribuce od výrobní části. Celkové realizační náklady jsou plánovány ve výši 294 milionu korun,“ říká mluvčí Holingerová.
V severních Čechách se transformovna Bezděčín dočká nového technologického vybavení a to vzhledem k plánu ČEPS na ukončení provozu soustavy 220 kV v dotčené oblasti. Výše celkových realizačních nákladů se plánuje na 71 milionů korun.
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Ve Středočeském kraji započala další etapa obnovy venkovního vedení 110 kV mezi transformovnou Čechy Střed nedaleko Čelákovic a transformovnou AZB Mladá Boleslav. „Po dokončení stavby dojde k navýšení přenosové schopnosti distribučního vedení a výraznému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Uvedená vedení zásobují elektrickou energií významného zákazníka Škoda Auto na hladině 110 kV, u kterého se předpokládá další rozvoj výrobního závodu včetně rozvoje elektromobility,“ vysvětluje mluvčí. Jak dodává, celkové realizační náklady této etapy jsou plánovány ve výši 148 milionů korun.
Ve středních Čechách začala také obnova venkovního vedení 110 kV z roku 1976 mezi transformovnou Milín a transformovnou Mirovice, spočívající v kompletní výměně vedení velmi vysokého napětí včetně výměny stožárů ve stávající trase. Důvodem je navýšení přenosové schopnosti distribučního vedení v souladu se zpracovanou studií pro paralelní provoz transformovny Milín a transformovny Řeporyje, jejímž cílem je zvýšení spolehlivosti dodávky v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Dobříše, Mníšku a Slap. Při této stavbě se realizační náklady odhadují na částku ve výši 140 milionů korun.
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Na Moravě probíhá společná investiční akce s provozovatelem přenosové soustavy společností ČEPS. Jde o poslední etapu rekonstrukce transformovny Prosenice kvůli ukončení provozu 220kV a přechod na hladinu 400kV. „V transformovně byly osazeny dva nové transformátory ČEPS o výkonu 2x 350MVA za původní 2x 200MVA. Nová transformovna má zároveň umožnit připojení vysokorychlostní tratě,“ popisuje mluvčí Soňa Holingerová.
V oblasti Přerovska zahájila ČEZ Distribuce rekonstrukci rozvodny 110kV Dluhonice. Podle mluvčí je důvodem špatný mechanický stav původní rozvodny z osmdesátých let. „Zároveň se v rámci technického řešení zvedá celková nivelita terénu, aby v budoucnu již nedocházelo k zaplavení rozvodny při zvýšené hladině Bečvy. Celkové náklady stavby jsou počítány ve výši 391 milionů korun,“ dodává Holingerová.
Na západě republiky, konkrétně ve městě Plzeň zahájila ČEZ Distribuce výstavbu kabelového vedení 110kV propojující transformovny Škoda Nová Hospoda a transformovnu HTR, která napájí velkou část průmyslového areálu Škoda. Z hlediska budoucího rozvoje distribuční soustavy, náhrady původních uhelných zdrojů a zajištění vyšší spolehlivosti areálu Škoda Plzeň je podle mluvčí toto posílení nezbytné a je v souladu s energetickou koncepcí města Plzně. Celkové realizační náklady se plánují ve výši 158 milionů korun.
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V regionu Mostecka na severu Čech společnost rekonstruuje vedení velmi vysokého napětí z roku 1976. Vedení tvoří hlavní páteřní propojení uzlové oblasti Výškov s uzlovou oblastí Chotějovice (paralelní provoz), které zabezpečuje spolehlivé napájení společnosti Orlen Unipetrol Litvínov, která k roku 2027 připravuje kompletní obměnu výrobních bloků a modernizaci výroby. „V rámci rekonstrukce vedení dojde i k výměně odbočky 110kV do distribuční transformovny Litvínov. Celkové realizační náklady jsou plánovány ve výši 539 milionu korun,“ doplňuje mluvčí.
Připojování nových výroben
Do distribuční sítě ČEZ je aktuálně připojeno 158 252 výroben s instalovaným výkonem 8,9 GW. Letos eviduje společnost 11 239 přijatých žádostí o připojení výroben elektřiny, z toho přibližně 41 procent tvoří mikrozdroje.
Za první tři měsíce bylo připojeno 3 106 výroben elektřiny o instalovaném výkonu 114 MW, z toho 3 097 fotovoltaických elektráren o výkonu 85,1 MW, uvádí společnost. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to však představuje snížení. Za stejné období v roce 2025 připojila ČEZ Distribuce do své sítě 4 219 výroben o instalovaném výkonu 158 MW, z toho 4 202 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 130 megawattů.
Od začátku letošního roku přijala ČEZ Distribuce také 3 950 žádostí o připojení s celkovou kapacitou baterií ve výši 87,7 gigawatthodin a celkovým výkonem baterií 42,7 GW. V 75 procentech případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 17 procent do hladiny velmi vysokého napětí, zbytek se týká připojení na hladině nízkého napětí, uvádí firma.
|Kraj
|Počet FVE
|Výkon v MW
|Středočeský
|4 901
|102,3
|Moravskoslezský
|2 650
|58,4
|Ústecký
|1 831
|71,0
|Královéhradecký
|1 816
|49,2
|Plzeňský
|1 689
|54,0
|Pardubický
|1 442
|42,7
|Olomoucký
|1 314
|32,7
|Liberecký
|1 105
|27,8
|Karlovarský
|554
|36,5
|Zlínský
|408
|9,0
|Vysočina
|257
|8,0
|CELKEM
|17 967
|491,6