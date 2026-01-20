Světový pohár v alpském lyžování přináší do České republiky souboje těch nejlepších lyžařek planety. Závodnice si zde naposledy prověří formu před olympijských vrcholem sezony. Sportovní akce jako právě FIS Ski World Cup vyžadují důkladnou a profesionální přípravu. Zároveň představují mimořádně vysokou energetickou zátěž.
„Osvětlení tratí, televizní přenosová technika, provoz areálu a ubytovacích kapacit, catering a zázemí pro sportovce, organizátory a velké množství diváků – to vše klade na distribuční síť vysoké nároky,“ uvádí ČEZ v tiskovém prohlášení.
|
SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky
Aby vše proběhlo hladce, energetici dopředu připravují kombinaci opatření zajišťující stabilní a spolehlivé dodávky elektřiny po celou dobu šampionátu. Změna a optimalizace zapojení sítě 10 kV, která patří mezi klíčové operace, se musí provést ještě před zahájením akce.
„Tato úprava vytváří robustnější napájecí konfiguraci pro celé okolí Špindlerova Mlýna, a proto je den před šampionátem nutná plánovaná odstávka/ krátkodobé přerušení dodávek elektřiny,“ upozorňuje mluvčí.
Součástí příprav je také důkladná kontrola stavu sítě a posílený dispečerský dohled, který bude po dobu konání závodů nepřetržitě monitorovat oblast a okamžitě reagovat na jakékoli nestandardní stavy. Na značkách jsou také připravené pohotovostní týmy techniků, kteří budou v terénu k dispozici po celou dobu šampionátu.