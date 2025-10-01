ČEZ Distribuce posiluje dispečink a pohotovost, slibuje volby bez blackoutu

Společnost ČEZ Distribuce působící na území jedenácti krajů přijala opatření, díky nimž by měl být zajištěn zdárný a bezproblémový průběh parlamentních voleb. V termínu jejich konání minimalizuje plánované odstávky elektřiny a nebude provádět práce, které by mohly ovlivnit průběh hlasování. „Posílíme také počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku pro řešení poruch,“ uvádí společnost v tiskovém prohlášení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČEZ Distribuce

Na celém zásobovacím území společnost ČEZ Distribuce minimalizuje v termínech od 4. října, 13:00 hodin do 5. října, 24:00 hodin plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny ve volebních místnostech. Jedinou výjimkou budou činnosti poruchové služby a odstraňování případných aktuálních poruch.

ČEZ Distribuce, a. s.

ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst.

Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

Pro termín konání voleb ČEZ Distribuce navíc navyšuje počty pohotovostních čet. Posílí se i pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra. „Cílem všech těchto opatření je předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě,“ potvrzuje Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.

ČEZ Distribuce také zaslala registrovaným starostům přes Krizový informační systém informace o aktivaci speciálních krizových linek pro případ výpadku elektřiny ve volebních místnostech s žádostí o předání informace do volebních místností.

Nahozeno. Česko se vrací pod proud, po blackoutu už fungují všechny rozvodny

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech společnost doporučuje nejprve zkontrolovat jističe v objektu, následně je možné kontaktovat bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. „Dodávky elektřiny do volebních místností budeme obnovovat v nejkratším možném čase,“ uvádí ČEZ Distribuce.

