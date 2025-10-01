Na celém zásobovacím území společnost ČEZ Distribuce minimalizuje v termínech od 4. října, 13:00 hodin do 5. října, 24:00 hodin plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny ve volebních místnostech. Jedinou výjimkou budou činnosti poruchové služby a odstraňování případných aktuálních poruch.
Pro termín konání voleb ČEZ Distribuce navíc navyšuje počty pohotovostních čet. Posílí se i pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra. „Cílem všech těchto opatření je předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě,“ potvrzuje Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.
ČEZ Distribuce také zaslala registrovaným starostům přes Krizový informační systém informace o aktivaci speciálních krizových linek pro případ výpadku elektřiny ve volebních místnostech s žádostí o předání informace do volebních místností.
V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech společnost doporučuje nejprve zkontrolovat jističe v objektu, následně je možné kontaktovat bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. „Dodávky elektřiny do volebních místností budeme obnovovat v nejkratším možném čase,“ uvádí ČEZ Distribuce.