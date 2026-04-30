Po šesti poklesech za sebou pražská burza v úterý vzrostla, když index PX stoupl o 0,24 procenta na 2597,91 bodu. Jedním z tahounů byly přitom akcie společnosti ČEZ.
Cena akcií energetického gigantu na pražské burze je ovlivněna kombinací tržních, politických a vnitrofiremních faktorů. Politika hraje stejně důležitou roli jako ekonomická čísla.
Nová jaderná elektrárna je extrémně drahý projekt s návratností v řádu desítek let. Soukromí akcionáři ČEZ však chtějí vidět zisk a dividendy teď, ne za 30 let. Mohli by žalovat vedení skupiny.