Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium

ilustrační snímek | foto: AP

Dáša Hyklová
Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých průmyslových podniků a řady firem byla ještě složitější. Na sklonku roku přišla zásadní zpráva: Spotřebitelům se rozhodnutím vlády od ledna odpouští poplatek za obnovitelné zdroje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Z faktur tak od ledna domácnostem i firmám zmizí i s DPH 599 korun za za každou spotřebovanou megawatthodinu, což v pondělí stvrdil svým cenovým výměrem i Energetický regulační úřad.

Procentní vyjádření úspor se bude u každého odběratele lišit dle toho, kolik ve svém tarifu platí. Při celkové ceně okolo 5 000 Kč až 6 000 Kč za megawatthodinu však zhruba platí vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka, že jen kvůli odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje klesne cena elektřiny domácnostem zhruba o 10 procent.

Tuzemské podniky však navzdory příznivému vývoji čeká zostřená mezinárodní konkurence.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Pomoc firmám za covidu vyšla na dvě miliardy. Většina úvěry splácí

Letiště Václava Havla v Praze (30. března 2020)

Během nejtěžších lockdownů zachraňoval stát hospodaření desítek nejpostiženějších podniků formou půjček se státní garancí. Dnes, když zbývá rok do vyřízení posledních splátek, je výsledek státní...

31. prosince 2025

Zlato překonalo akciové trhy. Pozadu nejsou ani další kovy

ilustrační snímek

Kdo letos investoval do drahých kovů, neprohloupil. Na růstové vlně je zlato už delší dobu, letos ale rostlo ještě silněji než v předchozích letech, když posílilo zhruba o šedesát procent. To...

30. prosince 2025

V sýru bryndza od výrobce Agrofarma našli listerie. Prodával ho Penny Market i Makro

Ilustrační snímek

V sýru bryndza od slovenského výrobce Agrofarma, který v Česku prodávaly obchodní řetězce Penny Market a Makro, jsou podle Státní veterinární správy (SVS) listerie. Sýr má datum spotřeby do středy...

30. prosince 2025  18:40

Místo Asadovy tváře pomeranče a olivy. Sýrie ukázala nové bankovky

Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir...

Syrský vůdce Ahmad Šara v pondělí představil nové bankovky. Ty nahrazují dřívější platidla s podobiznami sesazeného vládce Bašára Asada a jeho rodiny. Cílem měnové reformy je, aby syrská libra znovu...

30. prosince 2025

Eurostar obnovuje provoz v eurotunelu. I tak raději dnes nejezděte, vzkazuje lidem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar na několik hodin zastavila kvůli potížím s dodávkou elektřiny svůj provoz eurotunelem. Díky jeho částečnému znovuotevření pod Lamanšským průlivem začne nicméně...

30. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  17:25

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

ilustrační snímek

Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....

30. prosince 2025  12:16

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

30. prosince 2025

Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor

První viceprezident komory auditorů Milan Bláha.

Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.