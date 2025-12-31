Z faktur tak od ledna domácnostem i firmám zmizí i s DPH 599 korun za za každou spotřebovanou megawatthodinu, což v pondělí stvrdil svým cenovým výměrem i Energetický regulační úřad.
Procentní vyjádření úspor se bude u každého odběratele lišit dle toho, kolik ve svém tarifu platí. Při celkové ceně okolo 5 000 Kč až 6 000 Kč za megawatthodinu však zhruba platí vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka, že jen kvůli odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje klesne cena elektřiny domácnostem zhruba o 10 procent.
Tuzemské podniky však navzdory příznivému vývoji čeká zostřená mezinárodní konkurence.