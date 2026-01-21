Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Autor: ,
  10:27
Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní analytici. O necelé procento akcie energetického giganta oslabily i ve středu dopoledne.

Centrála společnosti ČEZ | foto: Profimedia.cz

Podle analytiků se nedá vyloučit ani vliv blížícího se příchodu akcií Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu. Akcie ČEZ v úterý po 15:00 ztrácely téměř 12 procent, a to po pondělním poklesu o 4,3 procenta.

Spouštěčem propadu byl report společnosti Morgan Stanley, která vydala doporučení na zredukování akcií v portfoliu s cílovou cenou 880 korun, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. V době vydání reportu byla cena akcií ČEZ na pražské burze 1 280 korun. Reakce trhu na komentáře ministrů se podle něj může zdát paradoxní vzhledem k tomu, že investoři dříve tlačili ceny akcií vzhůru s vidinou odkoupení akcií státem od investorů.

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Za poklesem akcií může stát podle makléře Wood & Company Vladimíra Vávry několik faktorů. Předně ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) o víkendu potvrdil plán vlády ke zestátnění společnosti. Zmínil také, že celý proces může trvat 18 až 24 měsíců.

„To možná část investorů, především těch spekulativních, znervóznělo. Pokud vláda chtěla započít s procesem již v tomto roce, jednotlivé kroky by musely být předmětem hlasování na červnové valné hromadě,“ upozornil. Investoři si informace mohli vyložit tak, že v letošním roce nebude vyplacena dividenda, doplnil makléř Fio banky Pavel Hadroušek.

Vliv zbrojařů

Dalším faktorem může být podle Vávry úpis akcií Czechoslovak Group. Ten se sice uskuteční na burze v Nizozemsku, ale je možné, že část regionálních investorů si na případnou účast v procesu uvolňuje prostor prodejem nejlikvidnější české emise.

Akcie ČEZ zaznamenaly v úterý největší propad od konce června 2023, kdy se ale poprvé obchodovaly bez nároku na rekordní dividendu, připomněl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Za mimořádným propadem podle něj nelze hledat jen nepříznivé pondělní hodnocení banky Morgan Stanley nebo obecně negativní naladění trhů vůči evropským akciím kvůli hrozbě nového kola obchodní války Evropy s USA.

Propad akcií pokračoval i během středečního dopoledne.

Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese

Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.

„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl v neděli Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. „Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil. O konkrétních krocích bude vláda podle Havlíčka informovat později. Detaily nechce zveřejňovat proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Centrála společnosti ČEZ

Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní...

21. ledna 2026  10:27

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslav Míl, odborník na energetiku. (20. ledna 2026)

Jaroslav Míl, bývalý generální ředitel společnosti ČEZ a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval plánované zestátnění energetického gigantu i...

21. ledna 2026

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly...

21. ledna 2026  9:21

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

21. ledna 2026

Moc chudí na čerpadlo nebo elektroauto? Ministerstvo chystá miliardové dotace

Premium
ilustrační snímek

Štědřejší obdoba programu Oprav dům po babičce pro vlastníky domů a výkupy ubytoven od majitelů, kteří si dělají z chudoby nájemníků byznys. To je ve zkratce plán ministerstva životního prostředí,...

21. ledna 2026

Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...

20. ledna 2026  20:18

Tady bydlel Johnny Cash. Šest ložnic, čtyři koupelny, bazén, kulečník. Vyspěte se tu

Zpěvák Johny Cash na snímku z roku 1992

V Kalifornii je k pronájmu ranč hudební legendy Johnnyho Cashe, který si zpěvák podle vlastního návrhu nechal postavit v roce 1961. K dispozici také kulečníková místnost, bazén či nádherný výhled do...

20. ledna 2026

Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

polymarket logo platforma sázky

Predikční trhy zažívají nevídaný boom – rostou objemy vložených investic a sázky se uzavírají na vše od voleb až po vojenské razie. Na Polymarketu obchodníci již vsadili více než 14 milionu dolarů na...

20. ledna 2026

Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje...

20. ledna 2026  16:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem...

20. ledna 2026  16:07

Průmysl Evropa potřebuje. Brzdí ho ale energie i cena práce, shodli se experti

ilustrační snímek

Průmyslové firmy v Evropě čelí nestabilní geopolitické situaci a proti Spojeným státům či Číně i vysokým cenám energií. Mají sice své silné stránky, třeba letité know-how a expertizu, to ale samo o...

20. ledna 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.