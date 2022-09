Kartami u nás nejvíc utratili Němci. Transakcím vévodili Slováci, odhalila data

Celková částka zaplacená zahraničními turisty platebními kartami se v červenci a srpnu vyšplhala na téměř pět miliard korun. Proti 3,4 miliardám v roce 2021 tak vzrostla o 47 procent. Významný nárůst je rovněž možné sledovat v celkovém počtu těchto transakcí. Ten vzrostl z loňských 2,5 milionů na takřka 4,9 milionů, tedy o 91 procent.

„Jediný pokles za letní období lze pozorovat u průměrné hodnoty transakce, která z 2 039 korun v roce 2021 klesla o necelých 23 procent na 1 575 korun. To je dáno častějším používáním platebních karet,“ říká Ondřej Stříbrský, ekonom ze společnosti Global Payments.

Očekávaná vzpruha

Zejména Praha zaznamenala velmi potřebnou vzpruhu. Město v období pandemie postihl odliv zahraničních turistů, kteří zde tvoří významnou část klientely, a pomalu se tak staví zpátky na nohy.

Objem veškerých transakcí provedených v hlavním městě se během letních měsíců vyšplhal na téměř devět miliard korun, což znamená 24procentní nárůst proti loňskému roku. V některých oblastech, jako je Praha 1, pak vzrostl i o více než 50 procent. Počet transakcí se rovněž výrazně zvýšil, a to z 12 milionů v roce 2021 na 15 milionů v letošním roce (o 27 procent).

Ani druhé největší české město nezůstalo pozadu. „Ačkoliv nebyl nárůst objemu karetních transakcí v Brně během léta stejně vysoký jako v Praze, stále si se svými 2,3 miliardami korun drží pomyslnou druhou příčku v žebříčku měst, kde lidé utráceli nejvíce. A z našich dat víme, že jsou to hlavně domácí spotřebitelé, kteří přecházejí z hotovosti,“ doplňuje Stříbrský. Stejně jako celková částka se zvýšil také počet provedených transakcí – z loňských 3,3 milionů na více než 4 miliony.

Táhly i hrady

Oblibě se v období letních prázdnin těšily také tradiční české turistické atrakce, a to včetně hradů a zámků. Útraty v Hluboké nad Vltavou se meziročně téměř zdvojnásobily na letošních 41 milionů korun. O 33 tisíc také vzrostlo množství provedených transakcí. V oblasti hradu Karlštejn transakce meziročně stouply o více než 34 procent z loňských 4,8 milionů korun na téměř 6,5 milionů korun. Téměř stejným podílem vzrostl i počet transakcí indikující zvýšený zájem o tuto dominantu Berounska. Stále větší oblibě se těší i obec a areál zámku Valtice, kde s transakcemi přesahujícími 8 milionů korun zaznamenali nárůst o téměř 40 procent.

Velkým turistickým lákadlem se stal i letos otevřený visutý most Sky Bridge v Dolní Moravě. Ta je v létě již tradičně vyhledávanou destinací i díky stezce v oblacích a trail parku. Objem transakcí v této lokalitě se proti roku 2021 zvýšil o bezmála 114 procent. Průměrná utracená částka pak vzrostla o 26 procent na hodnotu 787 korun.

Další vyhledávanou turistickou atrakci představují také veřejné bazény a koupaliště. Mezi nimi najdeme i několik rekordmanů. Celkový objem provedených transakcí ve Velkých Losinách, kde se mimo jiné nachází i oblíbené termální koupaliště, vzrostl o rekordních 1 272 procent. Samotný počet transakcí se pak zvýšil více než pětkrát. Výrazně stouply i útraty v Pasohlávkách. V lokalitě turistické atrakce Aqualand Moravia meziročně vzrostl objem transakcí z 21 na 84 milionů.

Bronzoví jsou Irové

Mezi jednotlivými národnostmi turistů, kteří Českou republiku v letních měsících navštívili, vedou jednoznačně naši hraniční sousedé. „Němci u nás utratili stejně jako vloni nejvíce, a to přes 1,2 miliardy korun. Rekordmany v počtu transakcí jsou pak Slováci, kteří se i minulý rok drželi na špici žebříčku. V českých provozovnách při téměř 730 tisících provedených transakcí utratili takřka 600 milionů korun, což je v objemu transakcí řadí na druhou příčku,“ komentuje Stříbrský a dodává, že pomyslnou bronzovou medaili pak letos s objemem 411 milionů získali Irové.

Jistou kuriozitu představují také návštěvníci z nejrůznějších exotických zemí, kterých se do Česka sice dostává méně, i tak se ale jejich počet a rozmanitost zemí původu v průběhu let stále zvyšuje. Vysokou platbu zde uskutečnil například jediný platící cestovatel z ostrovního státu v Karibiku – Svatý Kryštof a Nevis. Ten u nás zaplatil jen jednou, a to částku ve výši 30 548 korun.