Planeta v pohybu. Globální cestovní ruch roste rychleji, než se čekalo

„Rok 2018 byl devátým rokem nepřetržitého růstu. Cestovní ruch nyní představuje sedm procent celosvětového vývozu a v posledních sedmi letech roste rychleji než vývoz zboží,“ stojí ve zprávě Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), publikované ve čtvrtek.

Turismus loni generoval výnosy 1,7 bilionu dolarů, neboli pět miliard dolarů denně. Ještě předloni byl denní přínos odvětví o jednu miliardu nižší.

Celosvětově cestovní ruch odpovídá zhruba deseti procentům hrubého domácího produktu.

Podle magazínu Českého statistického úřadu Statistika & My bylo globální mety 1,4 miliardy turistů dosaženo o dva roky dříve, než předpokládala prognóza UNWTO z roku 2010. Do roku 2030 by počet turistů mohl stoupnout na 1,8 miliardy.

„Výsledky táhlo příznivé ekonomické klima, rostoucí střední třída v rozvojových ekonomikách, technologický pokrok, nové obchodní modely, rostoucí kapacity dopravců, cenově dostupnější létání a zjednodušení vízového režimu,“ vysvětlil generální tajemník UNWTO Zurab Pololikashvili. Loňský rok podle něj ukázal na sílu a velký potenciál cestovního ruchu.

Francie nadále vévodí statistice počtu příjezdů turistů. Spojené státy vedou v jiné disciplíně, nejvíce z jednotlivých zemí finančně profitují z mezinárodního cestovního ruchu: loni získaly 334 miliardy dolarů. Jsou třetí nejnavštěvovanější zemí po Francii a Španělsku.

Zatímco severní Evropa v počtu turistů stagnovala (méně se cestuje zejména do Velké Británie), tak Evropa jako celek meziročně rostla o 5 procent na 710 milionů turistů. Evropa je tak stále nejvyhledávanějším cílem turistů a cestování jí přináší nejvyšší příjmy, celkem 570 miliard dolarů. Více se cestovalo především do oblasti Středomoří a jihoevropských států.

Nejprogresivnější vývoj však nezažívá Evropa, ale region Asie a Tichomoří. Počet turistů tam loni narostl o 7 procent na 348 milionů. Popularita oblasti roste nejrychleji spolu s Afrikou, která zaznamenala nárůst počtu příjezdů na 67 milionů. Nejpomaleji stoupá atraktivita USA, v počtu lidí o dvě procenta, přičemž tržby stagnovaly.



Cestovní ruch zahrnuje sektor ubytování, stravování, dopravu, činnosti cestovních kanceláří a agentur, kulturní, sportovní a rekreační služby a další obory.

V útratách dlouhodobě již od roku 2012 vede Čína. Výdaje Číňanů byly loni bezmála dvojnásobné proti obyvatelům USA, kteří utratili druhou nejvyšší částku. „Její náskok se rok od roku zvyšuje. Porazila oba dřívější dlouhodobé lídry výdajových tabulek - Německo a USA. Není bez zajímavosti, že výdaje čínských turistů rostly v posledních patnácti letech nejrychleji ze všech,“ uvedl Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Šest z deseti lidí (přesněji 58 procent) vycestovalo letadlem. V roce 2000 byl podíl letecké dopravy v cestovním ruchu 46 procent. Autem se loni přepravilo na dovolenou či služební cestu 37 procent lidí. Námořní přeprava (4 procenta) je oblíbenější než vlaková, která zaujímá dvě procenta.

Ve srovnání se světem je přínos cestovního ruchu v České republice podprůměrný. Na hrubém domácím produktu se v roce 2017 podílel 2,9 procenty, neboli 149 miliardami korun. Přesto však od roku 2016 stoupl o sedm procent. Sektor zaměstnával 239 tisíc osob.

Příjezdový cestovní ruch v tuzemsku tvořil 56 procent celkových příjmů, 44 procent připadá na cesty tuzemských návštěvníků po ČR.