Storno zdarma a přímé lety. Cestovky bojují o klienty v předprodejích

„Téměř všichni se ptají na pojištění proti úpadku, které dříve považovali za samozřejmost a v podstatě mu nevěnovali pozornost,“ uvádí mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Zatímco případnou náhradu peněz při krachu cestovní kanceláře si lidé nyní bedlivě hlídají, obavy z rizika nakažení covidem během dovolené už trochu opadly.



Podle dat ERV pojišťovny si ještě během první poloviny letošního roku, tedy během karantény, prakticky každý klient cestovních kanceláří přikupoval připojištění proti covidovým výdajům. Nyní se zřejmě kvůli očkování tyto obavy snížily, takže covidové pojištění má zhruba 70 procent lidí.

„Setkali jsme se už v praxi s případy, kdy měl člověk po obou dávkách očkování či prodělané nemoci covid-19 v zahraničí pozitivní test a ­musel v destinaci zůstat déle,“ prohlašuje manažer marketingu a ­komunikace ERV Vlastimil Divoký. Podle něj se stávají i případy, kdy klient v zahraniční karanténě skončil i kvůli špatně provedenému testu s falešným pozitivním výsledkem.

Do Karibiku vlastním letounem

Ačkoliv předprodeje zájezdů začaly u některých cestovních kanceláří teprve v říjnu, už nyní lze předpovědět, že největší zájem zákazníci mají o­ destinace, které byly dobře dostupné i během nedávných lockdownů. Na prvních místech v počtu prodaných zájezdů figurují řecké ostrovy, Bulharsko nebo Turecko.

Marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný tvrdí, že lidé mají větší zájem o hotely na pláži, ideálně se stravovacím programem all inclusive pro případ, že by nabídka služeb mimo hotel byla omezená. V každém případě se lidé zajímají o to, zda jim v případě zhoršení epidemiologické situace a zrušeného zájezdu budou vráceny peníze, a nikoliv poukazy na náhradní zájezd.

Některé cestovní kanceláře dokonce klientům slibují, že pokud si teď koupí zájezd, mohou ho později beztrestně zrušit. Kancelář je ochotna jim přesto vrátit peníze.

Například cestovní kanceláře Fischer a Exim tours, které spadají pod německý koncern Rewe, až do konce listopadu klientům nabízejí bezplatné zrušení zájezdu v­ rozmezí 45 až 30 dní před odletem. Podobný program má i konkurenční Čedok. Na rozdíl od letní nabídky Fischera a­ Exim tours se však u Čedoku storno zdarma vztahuje pouze na zimní exotické zájezdy provozované prostřednictvím charterových letů cestovní kanceláře.

Čedok od letošní zimní sezony objednal dálkový Airbus A330-200, díky němuž plánuje nabízet dovolené s letem bez mezipřistání do dovolenkových destinací na Maledivách, v Keni, Tanzanii, v Mexiku nebo Dominikánské republice. Inaugurační let do karibského letoviska Punta Cana je plánován na pondělí 25. října.

Konečně nové peníze

„Předprodeje zájezdů bývaly pro cestovní kanceláře životně důležité. Získaly díky nim hotovost a mohly na jejich základě plánovat další objednávky míst v letadlech a ubytovacích zařízeních,“ říká expert cestovního ruchu Stanislav Zíma. V­ předcovidovém období se dlouho dopředu prodávala třetina zájezdů. Letos to podle něj ale zdaleka tolik nebude.

Exotické zájezdy a předprodeje na příští léto jsou navíc pro cestovní kanceláře po dlouhé době první příležitostí, kdy si mohou sáhnout na nové peníze od klientů. Ti totiž měli z velké části zájezdy předplacené už z loňska v podobě voucherů.

Přestože kanceláře v roce 2020 klienty zkasírovaly a vystavily jim kupony na budoucí zájezdy, v hospodaření zaznamenaly ohromné propady tržeb. Konkrétně třeba nejstarší tuzemská cestovní kancelář Čedok reportovala meziroční propad tržeb z 2,8 miliardy korun v­roce 2019 na zhruba půl miliardy v loňském roce. Firma, která loni oslavila sté výročí od založení, v­ tomto jubilejním roce prohloubila ztrátu z 98 milionů korun na 143­milionů.