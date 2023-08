Zájezdové cenové zemětřesení. Nové cestovky rozhýbou trh, větří experti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Příští léto by mohlo přinést českým dovolenkářům cenové zemětřesení. Po celoevropské jedničce v prodejích zájezdů, německé cestovní kanceláři TUI, začala po českém trhu pokukovat i jedna z největších ukrajinských cestovek Join Up!. Ta na pozadí rusko-ukrajinské války zvládla expanzi do pobaltských států a nyní si připravuje další trhy.