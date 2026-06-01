Dovolená s cestovkou je jistota. Za letenky si připlatí noví klienti, říkají odborníci

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Při plánech na exotickou dovolenou už dávno nerozhoduje jen cena zájezdu, počet hvězdiček hotelu nebo teplota moře. Do hry stále víc vstupuje geopolitika, bezpečnost i schopnost cestovních kanceláří zvládat krize téměř v přímém přenosu. V iDNES Lounge o tom mluvili Radek Šafařík z Invie, Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří, Pavel Fellner z CK Sen a Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Hosté pořadu

Radek Šafařík
Invia

Radek Šafařík působí jako obchodní ředitel cestovní agentury Invia.cz. V cestovním ruchu se pohybuje více než 25 let a dlouhodobě patří mezi výrazné osobnosti českého travel segmentu. Od roku 2005 působí ve společnosti Invia, kde se podílel na jejím růstu do pozice největší online cestovní agentury ve střední Evropě. Specializuje se na obchodní strategii, vyjednávání s cestovními kancelářemi a rozvoj partnerské sítě v regionu CEE. S týmem vybudoval franšízovou síť téměř 200 poboček Invia ve střední Evropě. V minulosti působil také jako člen představenstva Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Tomáš Prouza
SOCR ČR

Tomáš Prouza je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory. Vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA. V roce 2000 založil server Peníze.cz, v letech 2004–2007 byl náměstkem ministra financí, později pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku ve Washingtonu. Od prosince 2013 působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti, od roku 2016 také jako vládní koordinátor digitální agendy. V říjnu 2018 převzal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Jan Papež
ACK ČR

Jan Papež je místopředsedou pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří ČR. Zároveň působí jako majitel cestovní kanceláře. Dlouhodobě vystupuje v médiích jako expert na cestovní ruch a zahraniční dovolené. V ACK ČR vede PR a mediální aktivity asociace. Specializuje se na mezinárodní turistiku, komunikaci a mediální vztahy, analyzuje trendy v cestování a chování českých turistů. Věnuje se také krizové komunikaci v turismu a zastupování profesních organizací.

Pavel Fellner
CK SEN

Pavel Fellner je ředitelem cestovní kanceláře SEN. Vystudoval Stavební fakultu STU. Cestuje aktivně po světě od roku 1990 a od roku 1995 také sám provází klienty. V roce 2010 se stal CEO cestovní kanceláře SEN. V současnosti má na starost vstup mateřské CK BUBO na český trh. Obrat skupiny v roce 2025 dosáhl 1,6 miliardy Kč, zisk před zdaněním cca 85 milionů Kč. Vedle podnikání se dlouhodobě věnuje klasické hudbě – hraje na klavír.

Konflikt na Blízkém východě, rušené lety, dražší palivo i obavy turistů ukazují, že dovolená v roce 2026 není samozřejmostí, ale logistickou disciplínou. Přesto Češi cestovat nepřestali. „Dva týdny jsme v šoku, třetí týden se rozkoukáváme a pak už zase hledáme zájezdy,“ popsal chování klientů obchodní ředitel Invia Radek Šafařík během debaty iDNES Lounge. Podle něj se podobný scénář opakuje po každé větší krizi – od covidu přes válku na Ukrajině až po současné napětí kolem Íránu.

Klienty odvezeme, i kdybychom prodělali

Když začaly útoky v Íránu a aerolinky měnily trasy nebo rušily spoje, mnoho lidí řešilo jedinou otázku: Co bude s mou dovolenou? Odpověď cestovních kanceláří byla jednoznačná. Pokud destinace není označena za nebezpečnou, klient odjede za cenu, kterou zaplatil při podpisu smlouvy. I když to pro cestovku znamená využít objízdných tras a navýšených cen.

„Nemůžeme si dovolit klienty ztratit. Často jsme šli na hranu ekonomiky a zájezdy realizovali i za cenu vyšších nákladů,“ připustil Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR. Některé kanceláře musely kvůli objízdným trasám kupovat nové letenky za výrazně vyšší ceny. Přesto zájezdy nerušily.

Ředitel CK SEN Pavel Fellner popsal, že klíčovou roli hrály dlouhodobé vztahy s aerolinkami. „Když si člověk koupí letenku sám, ztrácí kontakt. My máme obchodní vztahy s leteckými společnostmi a tím pádem i úplně jinou vyjednávací pozici.“

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma cestování 2026 jsou (zleva) místopředseda pro vnější vztahy ACK ČR Jan Papež a ředitel cestovní kanceláře CK SEN Pavel Fellner.

Dovolená už není jen hotel a pláž

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se zásadně změnila i očekávání klientů. „Cestovní kancelář už není jen někdo, kdo prodá zájezd a řekne vám, kdy máte být na letišti. Lidé dnes očekávají informační servis, pomoc v krizi i personalizované služby,“ uvedl.

Právě covid podle něj změnil vnímání cestovek. Klienti si uvědomili, že když se něco pokazí, individuální turista často zůstane sám. Naopak organizované zájezdy mají při krizích přednost – třeba při hledání náhradních letů nebo repatriacích.

„Letecké společnosti raději komunikují s cestovkami. Vědí, že jim přivezeme organizovanou skupinu lidí a letadlo neodletí poloprázdné,“ vysvětlil Papež. Prouza v této souvislosti připomíná, že postarat se o klienta cestovkám ukládá zákon – musí zajistit ubytování do tří dnů i pomoci s návratem.

Češi milují Řecko. Evropa miluje Turecko

Přestože geopolitická situace cestování komplikuje, preference Čechů se příliš nemění. Největší zájem je stále o tradiční středomořské destinace.„Top trojkou je Řecko, Turecko a Egypt. Zajímavé je, že ve všech ostatních zemích, kde Invia působí, je jedničkou Turecko. Jen v Česku stále vítězí Řecko,“ řekl Šafařík. Důvod? Jednoduchý. „Češi Řecko milují,“ shrnul.

Zároveň ale cestovní kanceláře upozorňují, že současné krize zdraží hlavně nové rezervace. Kdo už měl dovolenou zaplacenou, většinou nic nedoplácel. Noví klienti si ale za letenky připlatí. „Nejsou to dramatické částky. U běžného zájezdu jde o několik stovek korun,“ uklidňuje Pavel Fellner z CK Sen.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma cestování 2026 jsou (vlevo) obchodní ředitel Invia Radek Šafařík, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. (25. května 2056)

Sociální sítě změnily cestování

Velkou proměnou prošlo i chování turistů. Dříve opuštěná místa dnes praskají ve švech kvůli Instagramu a TikToku. „Lidé chtějí hezká místa i kvůli sociálním sítím. Chtějí ukázat, kde byli a co si mohli dovolit,“ popsal Šafařík.

Přestože díky nim můžete objevovat místa dosud málo známá, sociální sítě paradoxně neposlaly cestovní kanceláře do důchodu. Poměr mezi lidmi, kteří cestují sami, a těmi, kteří využívají cestovky, zůstává podle asociace dlouhodobě prakticky stejný – zhruba půl na půl.

„Mladí si chtějí všechno organizovat sami. Jenže pak zjistí, že vždycky někdo ve skupině musí řešit hotely, dopravu, reklamace i krizové situace. A při třetí dovolené už často řeknou: příště jedeme přes cestovku,“ poznamenal Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Pozor na falešné cestovky

Experti zároveň varují před nelegálními prodejci zájezdů, kteří se objevují hlavně právě na sociálních sítích. „Minulý týden neodjelo 56 lidí do Ria, protože kancelář byla ilegální. Dostali falešné letenky i vouchery,“ upozornil Papež. Největší případ podle něj dosáhl škody 70 milionů korun. „Když není cestovní kancelář v seznamu na webu ministerstva pro místní rozvoj, nejedu. Jinak riskuji vlastní peníze.“ Základním pravidlem je ověřit si, zda má cestovní kancelář koncesi a zákonné pojištění proti úpadku. Důležité jsou i recenze a transparentní informace o ubytování nebo podmínkách zájezdu.

Zapomínat by lidé neměli ani na cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu. To sice cestovní kanceláře nabízejí, ale pouze zprostředkovaně. To znamená, že sjednání je na samotném klientovi. Cena nebývá nijak vysoká a při nečekané události může ušetřit nemalé peníze.

First minute vítězí nad last minute

A co je dnes bezpečnější s ohledem na nejistou dobu – čekat na last minute, nebo kupovat dovolenou dlouho dopředu? Cestovky mají jasno. First minute. „Last minute je často jen to, co zbylo. Rodina se dvěma dětmi už kvalitní hotel na poslední chvíli většinou nesežene,“ říká Šafařík.

Navíc právě při nákupu dopředu dnes kanceláře nabízejí největší flexibilitu – změny destinace, termínu nebo bezplatné storno několik dní před odletem. Ať už ale Češi míří do Řecka, Thajska nebo na Bali, jedno zůstává stejné. Chuť cestovat. „Každý konflikt přinese krátkodobý strach. Ale Češi jsou cestovatelský národ. A velmi rychle se vracejí zpátky do světa,“ uzavírá Radek Šafařík z Invie.

Dovolená s cestovkou je jistota. Za letenky si připlatí noví klienti, říkají odborníci

