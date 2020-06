Velké cestovky obnovily prodej zájezdů na léto, zatím hlavně do Řecka

Exim Tours i Fischer chtějí v pondělí svou nabídku rozšířit. Cestovky o změnách informovaly své klienty, z nichž mnozí dostali za zrušenou letní dovolenou místo peněz voucher. „Zájezdy jsou v prodeji od čtvrtka. Naše klienty včetně těch, kteří mají vouchery, jsme o tom informovali e-mailem,“ uvedl mluvčí Fischeru Jan Bezděk.

„Přes víkend byl obrovský zájem, zaznamenali jsme hlavně online objednávky. Lidé ale začali chodit i do prodejen, které jsme s uveřejněním nové nabídky otevřeli,“ dodal obchodní ředitel Exim Tours Petr Kostka.

Prodejní čísla podle něj nejsou na loňské úrovni, ale kromě lidí, kteří chtějí na cestu využít poukaz za zrušený zájezd, přicházejí i zákazníci, kteří svou dovolenou dříve stornovali.



Exim Tours prodává zatím cesty do Řecka, u něhož hodlá nabídku dále rozšiřovat. Ne všechny hotely podle Kostky zatím otevřely. Cestovní kancelář s ubytovateli jedná a pokud lidé nyní nenajdou v nabídce hotel, který v ní dříve byl, dá se podle Kostky předpokládat, že se v ní ještě objeví. „Chceme nabídnou maximální počet destinací, které jsme měli před krizí. Dnes (v pondělí - pozn. red) přidáme Bulharsko, přibude také Mallorca,“ uvedl.



Fischer kromě Řecka nabízí také bulharské Slunečné pobřeží a letoviska v okolí Varny. U zájezdů vlastní dopravou pod značkou Nev-Dama prodává i Chorvatsko a Itálii. „Během víkendu byl největší zájem o řecké ostrovy Kréta, Rhodos, Kos nebo Zakynthos, které si pro svoji letošní dovolenou zvolily stovky klientů,“ řekl Jan Bezděk. V pondělí a v následujících dnech se podle něj nabídka rozroste o další řecké ostrovy jako Korfu, Santorini nebo Sámos.



Vyhrazeno pro Čechy

Cestovní kancelář Alexandria zatím nabízí zájezdy do Bulharska, Chorvatska, Maďarska a na Slovensko. „Věřím, že ještě tento týden spustíme prodeje do Řecka. Klienti s vouchery mají právo se rozhodnout, zda jej využijí ještě letos za nových podmínek, nebo jestli pojedou až příští rok,“ uvedl marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný.

Cestovka pro své klienty připravila nový produkt, kdy vybrané penziony a hotely budou sloužit jen tuzemským cestovatelům. „V bulharském Primorsku bude navíc na severní pláži vyhrazený prostor pouze pro zákazníky CK Alexandria, pro které jsou zde i slunečníky zdarma,“ uvedla na svém facebooku.

Češi mohou bez omezení nyní cestovat na Slovensko, do Rakouska a Maďarska. Do Německa mohou jen v odůvodněných případech, při návratu se ale nemusejí prokazovat testem na covid-19, nemusejí zůstat ani v karanténě. Podle vládní mapy rizikovosti evropských destinací bude od 15. června možné volně cestovat do větší části Evropy. Test na koronavirus nebo karanténu budou muset dodržet při návratu z Velké Británie nebo Švédska.