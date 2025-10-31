Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ruší zájezdy od 1. ledna

  14:39
Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Své rozhodnutí odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli rezervace od 1. ledna příštího roku, CK dovolené zrušila a vrátí jim zálohy. Pod Travel Family patří také značky Vítkovice Tours či Viamare.
Na ukončení činnosti Travel Family upozornil server Seznam Zprávy.

„Společnost Travel Family již nebude nadále aktivně působit v oblasti klientského cestovního ruchu s výjimkou dokončení zájezdů naplánovaných do konce roku 2025. Jedná se o manažerské rozhodnutí přijaté po důkladné analýze a související s vývojem trhu a podnikatelskými prioritami firmy,“ sdělila CK Travel Family.

Firmě končí pojištění proti úpadku, které už cestovní kancelář prodlužovat nebude. Generální ředitelka Travel Family Martina Blahová řekla, že by to pro plánované zájezdy neměl být problém.

„Pojištění pokrývá zájezdy, které byly prodány do dnešního dne, ale umožňuje, aby takto prodané zájezdy byly vypraveny i v následujícím období. Už ale nebude probíhat prodej dalších zájezdů,“ doplnila Blahová.

K rezervacím s odjezdem do konce tohoto roku uvedla, že má Travel Family „k dispozici veškeré náležitosti a prostředky, aby své závazky splnila“.

CK Travel Family patří do investiční a realitní skupiny TNI Group podnikatele Tomáše Nováka. Značky Vítkovice Tours či Viamare pod ní spadají od roku 2018. V roce 2022 CK Travel Family podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky vykázala tržby 371,2 milionu korun a čistý zisk 17,5 milionu korun.

Následky pandemie

Počet cestovních kanceláří na tuzemském trhu loni druhým rokem vzrostl. Fungovalo jich 610, o 15 více než v roce 2023, sdělilo už dříve ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Počet cestovních kanceláří v minulosti klesal v důsledku pandemie covidu-19, před ní v Česku působilo 855 subjektů.

Cestovních kanceláří loni vzniklo 32, činnost jich naopak zrušilo osm včetně CK Fly Dovolená, která vyhlásila úpadek. Dalších 19 cestovních kanceláří působení podle MMR přerušilo a 14 obnovilo.

Úřad zároveň upravil údaj počtu cestovních kanceláří za rok 2023, kdy jich tak fungovalo 595. Předloni vzniklo 29 cestovních kanceláří, činnost ukončilo šest společností.

